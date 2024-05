Hnutí ANO si nezaregistrovalo doménu s heslem kampaně, koalice Spolu toho využila

Koalice Spolu podle premiéra Petra Fialy (ODS) využila toho, že si opoziční hnutí ANO nezaregistrovalo doménu s heslem své kampaně do Evropského parlamentu "Česko, pro tebe všecko". Obrázek s heslem pozměněným na "Rusko, pro tebe všecko", který na web umístila, má upozornit na nebezpečí plynoucí z politiky ANO, řekl ve čtvrtek v Národním bezpečnostním úřadu Fiala.

Kampaň ANO a jeho předsedy na sociálních sítích je podle Fialy celá založená na kritice vlády a premiéra. "Tak by měli být schopni něco unést i od nás, to k politice patří," konstatoval Fiala. | Foto: ČTK

ANO svou kampaň i heslo před červnovými evropskými volbami představilo ve středu ve Zlíně. Na webu s hlavním heslem kampaně Česko, pro tebe všecko je však materiál vytvořený vládní koalicí Spolu. Kromě sloganu Rusko, pro tebe všecko mají šéf hnutí Andrej Babiš a jednička kandidátky Klára Dostálová na tvářích místo české vlajky ruskou. Obrázek doprovází text "Do Evropy volte raději Spolu, tam vám žádné Rusko nehrozí".

"Koalice Spolu se nijak netají, že je autorem tohoto způsobu kampaně. Pokud mám informace z našeho volebního týmu, ANO udělalo tu neuvěřitelnou chybu, že si nezaregistrovalo doménu s klíčovým heslem kampaně. Na to kolegové myslím docela dobře upozorňují," uvedl Fiala.

Odmítl, že by se tak koalice pouštěla do antikampaně. "Naše kampaň je pozitivní, už dlouho se mohou občané seznamovat s našimi základními hesly, ať se to týká bezpečnosti EU či konkurenceschopnosti," uvedl. Umístění grafiky je podle něj poukazem na nebezpečí, která politika ANO přináší. "Touto formou je to namístě," uvedl.

