Spolu řeší, jestli být spolu i v eurovolbách. Navzájem se dost lišíme, uznává Vondra

Přestože jednání ODS, TOP 09 a KDU-ČSL o volbách do Evropského parlamentu zatím nevede k tomu, že by šly tyto strany do voleb společně, premiér Petr Fiala ujišťuje, že zůstává nadále velkým příznivcem koalice Spolu. "Jsme silný politický subjekt, který žádnou ze tří stran nijak nevymazává, a naopak využíváme jejich potenciál," řekl premiér Aktuálně.cz.

Příští rok v červnu půjdou lidé k volbám a budou si vybírat své europoslance. Premiér Petr Fiala (ODS) původně tvrdil, že do konce září se rozhodne, zdali si lidé mezi kandidátkami budou moct vybrat tu koalice Spolu tvořenou ODS, TOP 09 a lidovci. Stejně kandidovali v roce 2021 ve sněmovních volbách. Rozhodnutí, jestli kandidovat opět společně, nebo tentokrát každá ze stran zvlášť, ale dosud nepadlo, ačkoliv se k němu podle informací Aktuálně.cz schyluje. Související Já že žiju v bublině? Na to zapomeňte, jsem úplně normální člověk, říká premiér Fiala Jednou z komplikací je, že všechny strany nejsou ve stejné frakci. TOP 09 a lidovci patří do Evropské lidové strany, ODS k Evropským konzervativcům a reformistům. "Musíme zvážit, do jaké míry budou voliči akceptovat, že jsme v jiných frakcích, a do jaké míry je v evropské politice výhodnější jít samostatně, nebo jako Spolu," vysvětluje premiér. Fiala nepochybuje, že i kdyby strany kandidovaly samostatně, budou i nadále úzce spolupracovat. V následných krajských volbách chtějí v některých regionech kandidovat opět samostatně a jako koalice se hodlají ucházet o hlasy voličů i ve sněmovních volbách v roce 2025. Tomáš Zdechovský, kterého si lidovci už zvolili svou jedničkou pro nadcházející eurovolby, ať už budou kandidovat samostatně, nebo v koalici, preferuje společnou kandidátku. "Po pravdě si ale dokážu představit i variantu s TOP 09, kde nemáme programové ani personální neshody, nebo také samostatnou kandidátku lidovců," připouští. Místopředseda ODS a europoslanec Alexandr Vondra o sobě tvrdí, že je velkým příznivcem další spolupráce koalice Spolu, v případě evropských voleb ale považuje za lepší kandidovat samostatně. "Nechci svými slovy nic vyhrocovat, ale tyto volby mají jiný charakter. Je to jiný typ voleb a my se tady prostě lišíme. Kdo se podívá na hlasování o mnoha klíčových věcech za poslední čtyři roky, tak vidí, že jsme se například s Luďkem Niedermayerem z TOP 09 ani jednou neshodli. Neříkám to nijak konfliktně, jen popisuji realitu," říká Vondra. Rozhodování o koalice přichází v době, kdy se podle průzkumů veřejného mínění podpora TOP 09 i lidovců pohybuje okolo pěti procent. Tuto hranici je nutné ve volbách překonat, aby strana měla nárok na poslanecké mandáty. Jakou cestou se strany vydají, by mohla napovědět i říjnová programová konference lidovců. "Účast v koalici Spolu na nás působí stejně jako kdysi Andrej Babiš na sociální demokracii," namítá například lidovecký senátor Jiří Čunek. Připomíná, že hnutí ANO bylo mezi lety 2018 až 2021 ve vládě se SOCDEM. Její voliče ale převzalo a tradiční sociálně demokratická strana se pak vůbec nedostala do sněmovny. Související Vláda hledá způsob, jak otočit propad preferencí. Přijde revoluce, hrozí Středula 0:35 Premiér Fiala ale odmítá, že by ODS ničila své dva koaliční partnery. "Nikoho nevymazáváme. Naopak vzájemně využíváme potenciál všech tří stran a jejich rozdílné akcenty, historii i voličstvo s cílem spojit hlasy voličů," argumentuje předseda ODS. Vláda, kterou koalice Spolu tvoří ještě se STAN a Piráty, bude v souvislosti s přicházejícími evropskými volbami hledat také příštího českého eurokomisaře, který nahradí Věru Jourovou (ANO). Ta po deseti letech končí. Když před téměř dvěma lety vláda Petra Fialy vznikala, koalice se dohodla, že právo výběru eurokomisaře připadne STAN a Pirátům. Fiala potvrzuje, že tato "gentlemanská dohoda" platí a že ji rušit nebude. Připomíná však, že finální nominaci musí schválit vláda. Video: Je tu zvykem být skeptický vůči EU, říká ministr pro evropské záležitosti (27. 9. 2023) Spotlight Aktuálně.cz - Martin Dvořák | Video: Jakub Zuzánek

