Praha sobě v úterý vyloučila ze strany zastupitele Prahy 12 Veronu Ballay a Jakuba Macka. Na síti X to oznámil předseda strany a náměstek pražského primátora Adam Scheinherr. Podle něj zastupitelé poškodili dobré jméno strany tím, že uzavřeli koalici s hnutím ANO, i když s tím vedení strany nesouhlasilo.
Vedení Prahy sobě zastupitele už dříve vyzvalo, aby koalici vypověděli. Vyjádření vyloučených zastupitelů se zjišťuje.
Součástí koalice v Praze 12 jsou ODS, ANO a Praha 12 sobě. Ballay se stala minulý týden místostarostkou, Macek radním.
O vyloučení podle Scheinherra v úterý rozhodla rada strany. "Pro Prahu sobě je koalice s ANO nepřijatelná kvůli podpoře extremistů a toxickým krokům, které rozkládají demokratické principy státu," uvedl Scheinherr. ANO na celostátní úrovni vládne s Motoristy a hnutím SPD.
Pražský lídr ANO Jan Hušbauer k tomu již dříve řekl, že Scheinherr přenáší rétoriku celostátní politiky do komunální úrovně. Označil za přirozené, že se zastupitelé, kteří se dlouhodobě znají a respektují svou práci, dokážou dohodnout bez ohledu na stranickou příslušnost.
Starosta městské části Vojtěch Kos (ODS) k situaci dříve uvedl, že jde o interní věc Prahy sobě.
Už minulý týden Scheinherr zastupitele vyzval, aby koalici s ANO vypověděli nebo stranu opustili. Avizoval tehdy, že pokud se tak nestane, podnikne Praha sobě další kroky.
Zastupitelé Prahy 12 sobě koalici s ANO obhajovali tím, že preferovaná koalice na magistrátním půdorysu, tedy se STAN, ODS a TOP 09, nebyla reálná. Rozhodnutí bylo podle nich založeno na přesvědčení, že plnění programu je možné jen ve stabilní koalici.
Praha sobě získala v letošních volbách v Praze 12 čtyři zastupitele, jeden z nich, Jiří Růžička, ale není členem strany. Nominovala ho Strana zelených. Další zastupitel za Prahu sobě Ladislav Pelcl na zastupitelstvu před volbou starosty řekl, že koalici nemůže plně podpořit.
Koalice má 20 zastupitelů v 35členném zastupitelstvu, pro starostu a některé členy rady ale nehlasovali všichni členové koalice. Protože volba byla tajná, není jasné, kdo pro ně hlasoval.
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