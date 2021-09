Koalice Pirátů a STAN představila volební autobus. Slouží jako korupční muzeum vlády

Soud ve čtvrtek uznal čtveřici bývalých příslušníků komunistické Státní bezpečnosti vinnými z toho, že při takzvané akci Asanace šikanovali disidenty a nutili je k emigraci. Karlu Hájkovi a Rudolfu Peltanovi uložil dvouleté podmíněné tresty, u Zbyňka Dudka a Jiřího Šimáka upustil od potrestání. Oba dva už dříve dostali za týrání odpůrců komunistického režimu nepodmíněné tresty 3,5 roku vězení, což předsedkyně senátu Olga Kalašová označila za dostatečné. Verdikt není pravomocný, obžalovaní i státní zástupkyně si ponechaly lhůtu na případná odvolání.

Někdejší příslušníci StB podle obžaloby šikanovali člena hudební skupiny The Plastic People of The Universe Vratislava Brabence, zpěváka kapely Extempore Jaroslava Neduhu a chartisty Janu Převratskou a Jiřího Chmela. Bezdůvodně je zadržovali a opakovaně prohledávali jejich byty. Všichni čtyři poškození se následně na počátku 80. let vystěhovali z Československa.

"Velmi sofistikovaným způsobem nutili osoby, aby opustily svoji vlast, kde se narodily a měly své zázemí," prohlásila soudkyně. Příznivce či signatáře Charty 77 čtveřice podle obžaloby šikanovala, zastrašovala, vyhrožovala jim trestním stíháním i únosy členů rodiny. Podle Kalašové je usvědčily výpovědi obětí i listinné důkazy. Mužům hrozily tresty tři až deset let vězení.

Obžalovaní na počátku hlavního líčení vinu odmítli. Řekli, že se s oběťmi nesetkali a že dělali u StB jinou práci. Všichni muži navíc uvedli, že se nemohli účastnit akce Asanace, protože norma podle nich byla zrušena v roce 1978. Obžaloba přitom mluví o skutcích po roce 1980.