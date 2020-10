Lídři ODS, KDU-ČSL a TOP 09 ohlásili spojenectví. Soupeřem bude i blok Pirátů a STAN

Partnerství, o kterém se šeptalo delší dobu, je od úterního odpoledne hotovou věcí. Předsedové ODS, KDU-ČSL a TOP 09 - Petr Fiala, Marian Jurečka a Markéta Pekarová Adamová - se domluvili na společném postupu ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Už nyní je přitom zřejmé, že narůstá napětí mezi trojicí těchto stran a Piráty se Starosty a nezávislými, kteří utvoří druhý blok.

Přestože do klíčových sněmovních voleb zbývá ještě rok, už nyní se rýsují tři hlavní bloky, které se patrně utkají o vítězství. K hnutí ANO, které si dlouhodobě udržuje pozici nejsilnější strany v zemi, se v úterý přidala nově vytvořená koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Třetím do boje bude s největší pravděpodobností dvojice Piráti se Starosty a nezávislými, kteří rovněž směřují k dohodě o spolupráci.

Všechny tři bloky budou usilovat o vítězství především proto, že prezident Miloš Zeman pravděpodobně vybere k sestavení budoucí vlády nejdříve toho politika, který bude reprezentovat vítěze voleb. Zatímco v případě v úterý oznámeného spojenectví bude kandidátem na předsedu vlády šéf ODS Petr Fiala, u dalších dvou uskupení to ještě není známo.

Předseda ANO Andrej Babiš zatím neřekl, jestli bude kandidovat do voleb v roce 2021 a svého lídra zatím nemá ani duo Piráti a STAN, byť se spekuluje o tom, že by to mohl být předseda Pirátů Ivan Bartoš. "Budu-li lídrem a výrazně uspějeme, tuto výzvu přijmu," odpověděl Bartoš minulý týden na dotaz Práva, zda je případně připravený být premiérem.

Je to logické partnerství, tvrdí předsedové

Nyní se ale hlavně mluví o zcela čerstvém spojenectví mezi ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Byly časy, kdy to mezi nimi navzájem pořádně jiskřilo a politici těchto stran si mezi sebou vyčítali různé věci.

Když se ale v úterý ve tři hodiny odpoledne symbolicky postavili k soše prvního československého prezidenta T. G. Masaryka jen kousek od Pražského hradu, o žádných sporech nebyla řeč. Naopak předsedové těchto stran nešetřili úsměvy a mluvili o tom, jak věří ve společný úspěch ve volbách do Poslanecké sněmovny na podzim roku 2021.

"V předvečer státního svátku jsme podpisem Memoranda o spolupráci deklarovali společnou vůli ODS, KDU-ČSL a TOP 09 kandidovat společně v nadcházejících parlamentních volbách. Spojili jsme se, abychom občanům nabídli naději, že naši zemi přestane ovládat populismus, lži a prázdné sliby," oznámil předseda ODS Fiala.

"Máme odvahu a zkušenosti dělat věci, které považujeme za správné pro naši zemi. Odvaha dělat správné věci je přesně to, co Česká republika v tuto chvíli potřebuje a co očekávají i její obyvatelé. Chceme společně pracovat pro Českou republiku a její občany. Chceme vyhrát nadcházející parlamentní volby a změnit naši zemi k lepšímu. Vytváříme koalici naděje pro ty, kteří si přejí změnu," pokračoval.

Neformální jedničkou je v této trojce ODS, která kromě jiného zaznamenala výrazně lepší výsledek v nedávných krajských a senátních volbách než další dvě strany, s nimiž se nyní sbližuje. Fialova strana bude mít zřejmě zastoupení ve vedení v naprosté většině krajů a k tomu tři až čtyři hejtmany. Zároveň má nejvíce senátorů a také nejsilnější zastoupení v klubu ODS-TOP 09.

Trojice předsedů povede kandidátky v krajích, kde žijí. Petr Fiala v Jihomoravském kraji, Markéta Pekarová Adamová v Praze a Marian Jurečka v Olomouckém kraji. Mimochodem, tam vedl letos kandidátku s názvem Společně pro Olomoucký kraj v krajských volbách. Toto uskupení se stalo součástí nové vládnoucí koalice v tomto regionu, zatímco vítězné ANO končí v opozici.

O tom, že prim má ODS, svědčí i to, že její zástupci povedou většinu kandidátek pro celostátní volby, výjimkou bude kromě Olomouckého kraje ještě Zlínský kraj a Vysočina, kde mají lidovci hodně voličů, a potom Pardubický kraj, ve kterém by byl jedničkou zástupce TOP 09.

Představitelé KDU-ČSL a TOP 09 ale opakovaně zdůrazňují, že jejich strany zůstávají stejně jako ODS samostatné. O nějakém "spolknutí" občanskými demokraty nemůže být podle nich vůbec řeč. V případě úspěchu v parlamentních volbách by každá strana měla zřejmě vlastní poslanecký klub.

To, že se pro volby 2021 daly dohromady, je dáno především současným rozložením sil na politické šachovnici. Všechny tři strany sedí v opozičních lavicích a jejich poslanci prohrávají celou řadu hlasování při sporech s vládní koalicí ANO a ČSSD - podporovanou ať už KSČM nebo občas také SPD Tomia Okamury.

Zatímco vládnoucí ANO má 78 poslanců, ODS s KDU-ČSL a TOP 09 nyní dají dohromady sotva polovinu tohoto počtu, tedy 40. Konkrétně občanských demokratů je ve sněmovně 23, lidovců 10 a "topkařů" jen 7. Zástupci všech těchto stran se přitom netají, že by chtěli mít podstatně větší sílu, která by jim umožnila nahradit nynější vládu premiéra Andreje Babiše.

Ani jedné ze stran přitom dosavadní předvolební průzkumy nedávají velké naděje, že by mohly ANO porazit samostatně. Vedení TOP 09 a KDU-ČSL se dokonce musí obávat, že by se v případě osamocené kandidatury jejich strany vůbec nemusely do sněmovny dostat, protože svými preference kolísají na hranici pěti procent, nutných ke zvolení.

Vládli by s Babišem, řekl o STAN Kalousek

Přestože ODS, KDU-ČSL a TOP 09 úzce spolupracují od posledních sněmovních voleb se STAN i Piráty a ve hře byla i jejich společná kandidatura do voleb v příštím roce, vztahy mezi těmito stranami se zhoršují. Tedy konkrétně mezi zmiňovanými dvěma bloky.

Viditelné to bylo hned po volbách do krajských a senátních voleb. Nejdříve se ODS a Piráti "přetahovali" o to, jak číst výsledky voleb. Zejména politikům ODS vadilo, že Piráti jsou popisovaní jako podstatně úspěšnější strana ve volbách než ODS. Vzápětí se ukázalo, jak se tyto dva bloky začínají vzdalovat, na dění kolem předsedy Senátu. Starostové a nezávislí avizovali, že mají po volbách nejpočetnější klub a nevylučovali, že by chtěli na místě současného předsedy Senátu Miloše Vystrčila vlastního člověka. Ovšem, hned poté vystoupili čtyři senátoři za TOP 09 z klubu Starostů a nezávislých a přidali se ke klubu ODS. Tím získal klub ODS-TOP 09 status nejpočetnějšího klubu.

Vzájemné rozepře poodhalila také výměna názorů mezi šéfem klubu TOP 09 ve sněmovně Miroslavem Kalouskem a předsedou STAN Rakušanem. Kalousek před několika dny označil STAN za zcela nevypočitatelný politický subjekt s tím, že pokud by mělo toto hnutí s ANO dostatek hlasů na vládnutí, tak by vládlo s Andrejem Babišem. "STAN nezaváhá, pokud bude mít dost hlasů. Už jsem to párkrát zažil," uvedl Kalousek.

Svá slova zmínil v okamžiku, kdy jeden z průzkumů veřejného mínění ukázal zvyšující se počet hlasů pro STAN, podle agentury Kantar CZ pro Českou televizi by toto hnutí mohlo volit kolem 9,5 procent voličů. "Kdyby to dopadlo podle tohoto modelu, tak máme vládu Babiš a STAN. Nepodléhejme falešným iluzím," tvrdí Kalousek.

Jeho slova naštvala Rakušana, který zareagoval. "Zařekl jsem se, že kopance a šťouchance pana Kalouska komentovat nebudu. Z úcty k většině kolegů z TOP09 i v naději na možnou povolební spolupráci všech demokratických stran. Tuhle naprostou lež ale prostě vyvrátit musím.STAN s Babišem vládnout nebude.V jediném kraji nejsme s ANO," ohradil se Rakušan.

Což ale nebyla tečka, protože Kalousek zareagoval takto. "Tohle si tu odložím. Od člověka, který ochotně dělal Jermanové Pokorné 1.zástupce do okamžiku, než ho vyhodila a vyměnila za komunisty je to odvážné tvrzení. Kéž by to tentokrát myslel vážně. Uvěřím, až uvidím," napsal Kalousek v narážce na to, že po volbách v roce 2016 vedla Středočeský kraj hejtmanka za ANO Jaroslava Pokorná Jermanová mimo jiné se STAN a Rakušan byl její zástupce.

Odlišné názory byly patrné také ve chvíli, kdy ODS oznámila, že po skončení nouzového stavu by měla vláda Andreje Babiše požádat Poslaneckou sněmovnu o opětovnou důvěru. Předsedové STAN a Pirátů avizovali, že takový návrh nepodpoří.

"Zcela otevřeně říkám, že ne. Pokud přijedou k požáru hasiči, o kterých nemáme pocit, že jsou těmi nejlepšími, tak rychle nevoláme jinou jednotku. Budeme spoléhat na to, že hasit budou a pokusíme se jim pomoci," tvrdil Rakušan s poukazem na to, že země je v opravdová krizi. "Není čas na to, abychom měnili vládu v České republice," dodal.

A stejně jako Bartoš dal několikrát najevo, že STAN a Piráti cítí k sobě největší blízkost. "Měsíce jednání s předsedy demokratických stran, diskuze s našimi členy, interní průzkum i fungující koalice v Olomouckém kraji. To vše nás přesvědčilo, že spolupráce pro parlamentní volby s Pirátskou stranou

má smysl. Změna je ve vzduchu a já věřím, že společně jí dosáhneme!" věří Rakušan.

Jestli tomu tak skutečně bude, který blok bude mít nakonec nejsilnější postavení a kdo dosáhne na post předsedy vlády se začne ukazovat až po volbách. Minimálně do nich chce vládu vést Andrej Babiš. "Mám pro vás špatnou zprávu. Určitě chci pokračovat a dovést naši vládu až do příštích voleb," odpověděl premiér Babiš v úterý po poledni na dotaz, zda v sobě cítí chuť a sílu vést zemi do voleb na podzim roku 2021 a případně i po volbách.