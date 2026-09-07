Koalice o úsporách podle poslance SPD nerozhodla, jednání budou pokračovat

Koaliční špičky ANO, SPD a Motoristů o možných rozpočtových úsporách v pondělí večer nerozhodly. Vyplynulo to z vyjádření poslance SPD Jana Hrnčíře, který novinářům řekl, že jednání jsou konstruktivní a budou pokračovat.
Hnutí SPD i Motoristé pokládají za příliš vysoký schodek 389 miliard korun, který v návrhu státního rozpočtu na příští rok předpokládá ministerstvo financí. Hrnčíř poukázal na to, že vládní strany mají na dohody dva týdny, protože návrh rozpočtu by měl kabinet schvalovat 21. září.
„Ani jsme to neočekávali, že bychom nějakým způsobem rozhodli o tom, že by koalice rozhodla o tom, jaké škrty se provedou,“ řekl Hrnčíř. Představitelé SPD už před jednáním koalice uvedli, že mají dvě varianty úspor za zhruba osm miliard a za 25 miliard korun. K části z nich by byly nutné legislativní změny, a nemohly by se tedy projevit už od ledna. Představy o škrtech mají také Motoristé.
„V zásadě jsme se na některých věcech dohodli, myslím si, že jednání jsou konstruktivní a že se posouváme,“ uvedl Hrnčíř. V úterý odpoledne bude jednat o rozpočtu v poslaneckém klubu SPD ministryně financí Alena Schillerová (ANO), která vidí prostor pro škrty spíš jednotek miliard korun. Uskuteční se podle Hrnčíře také jednání s Motoristy.
„Jde nám o to, aby schodek byl nižší. Aby ukázal skutečně odvahu, že prostě chceme šetřit, chceme škrtat, ale samozřejmě nechceme, aby to odnesly české rodiny,“ řekl poslanec SPD, jenž ale očekává zásadnější změny až pro návrh rozpočtu pro rok 2028.
Nyní předpokládaný schodek na příští rok by byl druhý nejvyšší po deficitu z covidového roku 2021. Tehdy činil 419,7 miliardy korun. Letos by výdaje státu měly převyšovat příjmy o 310 miliard korun.
Na rychlé zadlužování poukazuje Národní rozpočtová rada. Podle ní je schodek ve skutečnosti ještě vyšší. Kritikou nešetří opoziční strany. Podle nich je vysoký deficit nezodpovědný a nedává v době hospodářského růstu smysl.
Prezident Petr Pavel na začátku září řekl, že se mu návrh nezdá dobrý, když ekonomika roste, inflace je nízká a Česko není v krizi, takže by měla být spíš snaha konsolidovat.
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