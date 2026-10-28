Koalice kvůli poplatkům vytáhla Kuberu. My to nedělali na tajňačku, hájí ODS Kupka

ODS i Piráti také chtěli zrušit poplatky za Českou televizi a Český rozhlas. To je argument, který používá současná vládní většina. Dokonce si na pomoc „povolala“ zesnulého Jaroslava Kuberu (ODS). Obě strany si se zrušením poplatků skutečně pohrávaly ve svých programech, občanští demokraté dokonce návrh před lety chtěli protlačit Senátem. Šéf ODS Martin Kupka ale tvrdí, že tehdy byla „jiná doba“.
Sedmnáct let starý plán ODS na zrušení koncesionářských poplatků připomněl i premiér Andrej Babiš.
„Když chtěla zrušit koncesionářské poplatky ODS a financovat veřejnoprávní média z veřejných peněz, taky ohrožovala nezávislost médií? Taky ohrožovala demokracii? Dnes stejným návrhem straší lidi a vyvolávají absolutní nenávist. Pokrytci,“ napsal už v sobotu na síti X premiér.
Od té doby se příspěvky v podobném duchu objevily i u jiných zástupců vládní většiny. Třeba poslankyně Jitka Volfová (ANO) na svém Facebooku sdílela u příspěvku video s Kuberou z roku 2009, kdy mluvil o plánu ODS na zrušení poplatků.
„Rozhodně neplatí to, že poplatky souvisí se svobodou nebo nezávislostí veřejnoprávních médií, to pravda prostě není,“ říkal Kubera v osmivteřinovém výseku, který Volfová sdílela.
Video s Kuberou sdílela na Facebooku i Trikolora, jejíž předsedkyně Zuzana Majerová je ve sněmovně součástí vládní koalice.
„Haló, kdysi modří, ale teď už fialoví ptáci! Haló, zdegenerovaná ODS, jež jsi odhodila všechny principy, na kterých jsi byla kdysi založena! Ze záhrobí vás zdraví Jarda Kubera, kdysi váš spolustraník a předseda Senátu. A nejen vám připomíná, jak je to ve skutečnosti s těmi televizními poplatky,“ uvedla strana u svého příspěvku.
ODS to v roce 2009 schytala
Je pravdou, že v roce 2009 se snažili senátoři za ODS horní komorou prohlasovat změnu zákona, která by poplatky zrušila. Místo od koncesionářů měla být obě média financována částí výnosu daně z přidané hodnoty.
Předloha zákona pak podle předkladatelů počítala s tím, že by ČT a Český rozhlas dostávaly částky, které prý odpovídaly tehdejšímu příjmu z poplatků. Tehdy návrh neprošel o jeden hlas.
I tehdy návrh, pod nímž byli podepsáni politici ODS Edvard Kožušník a Richard Svoboda, vyvolal vlnu kritiky a byl označován za populistický.
O rok později už byli občanští demokraté opatrnější, přesto si s myšlenkou na zrušení poplatků hráli. „Zvážíme zrušení koncesionářských poplatků a hrazení veřejné služby přímo ze státního rozpočtu,“ stálo v jejich programu pro sněmovní volby roku 2010.
Kupka: Babiš je jako Jakeš
„Před sedmnácti lety, v úplně jiné společenské situaci, se o změně financování ČT a ČRo jednalo otevřeně v Senátu. Nikdo to nedělal na tajňačku ani v noci, nikdo nemluvil o televizi, která škodí národu, a nikdo se nesnažil ovlivňovat, co se vysílá,“ hájil na síti X postoj současné ODS její předseda Martin Kupka. Jeho strana dnes volá po zachování poplatků coby pojistky zajištění nezávislosti veřejnoprávních médií.
„Dnes vláda médiím veřejné služby bere 1,4 miliardy a záruky nezávislosti nenabízí žádné. Prosazuje to i s koaličním partnerem, který rušení poplatků ještě před rokem odmítal. Kdo je tedy pokrytec? Těžko ten, kdo na tyhle rozdíly upozorňuje. Spíš premiér, který o svých kriticích mluví jako komunisté a zhruba tak na úrovni Milouše Jakeše,“ opřel se do Babiše Kupka.
I Piráti chtěli podíl z DPH
V programu pro sněmovní volby v roce 2017 měli změnu financování veřejnoprávních médií i Piráti. „Veřejnoprávní média slouží všem: Zrušíme koncesionářské poplatky. Příjem ČT a ČRo nahradíme pevným podílem na výběru DPH,“ stálo v dokumentu. Zároveň chtěli umožnit médiím vyšší příjem z reklamy, byť „přísně regulované“.
Strana tehdy slibovala i omezení politického tlaku na obě média a o jejich nezávislost se tehdy kvůli změně financování neobávala. Tehdejší předseda Pirátů Ivan Bartoš argumentoval mimo jiné i tím, že politici mají na financování médií vliv i v současném systému poplatků.
Piráti mají plán B
I nyní se Piráti podle Bartoše nebrání reformě financování. „Rozhodující je, zda zajistí stabilní příjmy a nezávislost médií (…) Chceme reformu, která zajistí kvalitní a nezávislá média. Finanční oslabování ČT a rozhlasu naopak vytváří větší prostor pro politický tlak,“ uvedl v pondělí na dotazy iDNES.cz současný pirátský poslanec.
Bartoš tvrdí, že nyní je strana pro zachování poplatků, má ale i plán B. „Pokud bychom tuto válku nevyhráli, máme návrh na financování ČT a ČRo navázaného na DPH plus pravidelnou valorizaci. Na rozdíl od vlády náš návrh zachovává nezávislost těchto medií,“ podotkl politik.
Přelstil nacisty a zachránil tisíce životů. Místo vděku čekal konzula lágr ve Valdicích
V USA, Francii i Izraeli patří k uctívaným zachráncům, na Pražském hradě jeho jméno při státních vyznamenáních ještě nezaznělo. Diplomat Vladimír Vochoč v Marseille během druhé světové války přelstil gestapo, tiskl falešné růžové pasy a zachránil dva a půl tisíce životů. Místo díků ho komunisté poslali do lágru. Příběh zapomenutého hrdiny je doslova strhující.
Ve Španělsku se srazily dva rychlovlaky. Na místě je nejméně 10 mrtvých
Dva vysokorychlostní vlaky se dnes ráno srazily v centrálním Španělsku mezi obcemi Los Yébenes a Urda v provincii Toledo. Podle španělských médiích zemřelo nejméně deset lidí. Zprávy hovoří také o řadě zraněných. Dva vagony vykolejily a spadly ze svahu. Příčiny nehody zatím nejsou jasné, uvedla agentura Reuters.
ŽIVĚ „Velice brzy bude uspořádáno setkání“ mezi Putinem a Zelenským, oznámil Trump
Ruský prezident Vladimir Putin a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj by se velmi brzy mohli sejít. Novinářům to bez upřesnění řekl americký prezident Donald Trump, píše agentura AFP. Trump rovněž podle portálu Kyiv Post prohlásil, že Spojené státy činí značné pokroky v úsilí ukončit válku mezi Ruskem a Ukrajinou. „S Ruskem a Ukrajinou máme velký pokrok,“ dodal.
ŽIVĚ Oslavy 108. výročí vzniku samostatného státu začaly na Vítkově
Prezident Petr Pavel se ve středu ráno zúčastnil pietního aktu u Národního památníku na Vítkově, poté položí věnec k pomníku T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí a na Pražském hradě jmenuje generály Armády ČR. Během tradičního slavnostního večera ve Vladislavském sále Pražského hradu pak prezident vystoupí s projevem a udělí či propůjčí státní vyznamenání několika desítkám osobností.