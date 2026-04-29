Přeskočit na obsah
Benative
29. 4. Robert
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Koalice chce mimořádnou schůzi k zákonu, který upravuje veřejné rozpočty

ČTK

Vládní koalice chce svolat mimořádnou schůzi ke třetímu čtení vládní předlohy, která mění zákony v souvislosti s veřejnými rozpočty a sestavováním státního rozpočtu. Zatím sbírá podpisy pod žádost, kterou chce podat v nejbližších dnech.

Alena Schillerová, ministryně financí, politička
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO).Foto: ČTK
Reklama

Jako důvod svolání mimořádné schůze uvedla to, že opozice hrozí blokováním tohoto bodu. Při předchozích debatách zaznívaly z opozičních lavic obavy z rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti.

Předsedkyně Malá potvrdila, že schůze by měla začít 13. května. Předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) ji musí svolat nejpozději do deseti dnů od podání žádosti.

Související

Kritiku opozice vyvolaly hlavně pozměňovací návrhy ministryně financí Aleny Schillerové (ANO). Chce kromě jiného o tři roky prodloužit možnost vlády navyšovat rozpočtové výdaje na obranu nad požadovaná dvě procenta hrubého domácího produktu, aniž by se započítávaly do výdajových rámců rozpočtu. Obdobné opatření navrhuje i pro investice do strategické infrastruktury podle liniového zákona. Podle opozice tyto návrhy narušují udržitelnost veřejných financí.

Mohlo by vás zajímat:

Reklama
Reklama
Místopředseda Poslanecké sněmovny za ANO mluví o projektu Aktivní Sněmovna, jehož součástí je i nabídka veganské stravy. | Video: Radek Bartoníček
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Věra Fina sedí na Lavičce naděje, jejíž vznik iniciovala v blízkosti pavilonu Kliniky onkologické a Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava.

Kvůli kritice mám přijít o ocenění, tvrdí žena s „metálem“ od prezidenta. Kraj nesouhlasí

Věra Fina je obětavá žena, která získala několik významných ocenění včetně státního vyznamenání od prezidenta Petra Pavla. Teď měla získat další. Ale patrně ho nedostane. Většina zastupitelů Pardubického kraje udělení tohoto ocenění minulý týden pozastavila a ona sama ho teď navíc odmítá. Žena ostře kritizuje poměry na gymnáziu, které zřizuje kraj, i přístup hejtmana Martina Netolického.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama