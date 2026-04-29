Koalice chce mimořádnou schůzi k zákonu, který upravuje veřejné rozpočty

Vládní koalice chce svolat mimořádnou schůzi ke třetímu čtení vládní předlohy, která mění zákony v souvislosti s veřejnými rozpočty a sestavováním státního rozpočtu. Zatím sbírá podpisy pod žádost, kterou chce podat v nejbližších dnech.
Jako důvod svolání mimořádné schůze uvedla to, že opozice hrozí blokováním tohoto bodu. Při předchozích debatách zaznívaly z opozičních lavic obavy z rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti.
Předsedkyně Malá potvrdila, že schůze by měla začít 13. května. Předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) ji musí svolat nejpozději do deseti dnů od podání žádosti.
Kritiku opozice vyvolaly hlavně pozměňovací návrhy ministryně financí Aleny Schillerové (ANO). Chce kromě jiného o tři roky prodloužit možnost vlády navyšovat rozpočtové výdaje na obranu nad požadovaná dvě procenta hrubého domácího produktu, aniž by se započítávaly do výdajových rámců rozpočtu. Obdobné opatření navrhuje i pro investice do strategické infrastruktury podle liniového zákona. Podle opozice tyto návrhy narušují udržitelnost veřejných financí.
