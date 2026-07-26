Koalice by měla najít kandidáta, který ve volbách porazí Pavla, řekla Malá

Vládní koalice by měla napnout všechny síly k tomu, aby našla kandidáta do příštích prezidentských voleb, který porazí současného prezidenta Petra Pavla. V dnešní debatě Nedělní speciál: Česká politika na CNN Prima News to řekla předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá.
Poslankyně ODS Eva Decroix uvedla, že její případná podpora Pavla závisí na tom, kdo budou ostatní kandidáti.
Češi si půjdou budoucí hlavu státu vybírat počátkem roku 2028. Pavel zatím pouze opakovaně naznačil, že opětovnou kandidaturu zvažuje. Definitivně se chce rozhodnout příští rok.
„Je potřeba, aby se objevil nějaký kandidát, který bude nadstranický, který bude prezidentem všech, tak, jako měli očekávání voliči pana prezidenta (Pavla),“ řekla v debatě Malá.
„Myslím si, že bychom měli napnout všechny síly, abychom našli dobrého kandidáta, který současného prezidenta porazí,“ doplnila. Pavel podle ní už začal s předvolební kampaní, a to nejen s prezidentskou, ale i kampaní pro současnou opozici.
Decroix na dotaz moderátora, zda Pavla v prezidentské volbě podpoří, uvedla, že záleží na dalších kandidátech. „To samozřejmě záleží, kdo mohou být ti další kandidáti. Jediné, co nyní vidím, že jestli někdo začal prezidentskou kampaň, tak je to určitě vládní koalice. Protože tyto jednotlivé kroky, jediné, k čemu mají vést, je snaha nějakým způsobem snížit legitimitu a oblíbenost prezidenta,“ řekla Decroix.
Vztahy mezi prezidentem a současnou vládou se vyostřily na začátku letošního roku. V lednu Pavel zrušil plánovanou schůzku nejvyšších ústavních činitelů poté, co se ani po hodinovém odkladu nedostavili premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), kteří byli na jednání vlády. Následně se společná jednání nejvyšších ústavních činitelů neobnovila a komunikace mezi Hradem a vládou se omezila především na přímá jednání prezidenta s premiérem.
Rozpory mezi oběma stranami následně prohloubil spor o vedení české delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře, kvůli kterému podal Pavel kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu. Pavel tento týden také vetoval spornou novelu, která má změnit zákony upravující sestavování veřejných rozpočtů.
Babiš jeho rozhodnutí označil za nepromyšlené, nezodpovědné a aktivistické. V kritice pokračoval i v dnešním dopoledním příspěvku na sítích, kde mimo jiné uvedl, že prezident ekonomice a financím nerozumí a vláda udělá vše, aby veto přehlasovala. Zmínil také, že ve vztahu k prezidentovi byl trpělivý, velice tolerantní a „rozchodil všechny ty podrazy“.
Pavel byl zvolen prezidentem v přímých volbách v lednu 2023, ve druhém kole porazil současného premiéra a předsedu hnutí ANO Babiše. Pětiletý mandát vykonává od inaugurace v březnu 2023. Podle ústavy nemůže být nikdo zvolen víc než dvakrát za sebou. Babiš začátkem července vyloučil, že by proti Pavlovi opět kandidoval.
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