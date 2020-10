Klimatičtí aktivisté zablokovali ulici u sněmovny, policie zadržela 44 lidí

Desítky aktivistů klimatického hnutí Extinction Rebellion (Rebelie proti vyhynutí) ve čtvrtek ráno zablokovaly v Praze dopravu v Thunovské ulici u sněmovny. Chtějí, aby vláda vyhlásila stav klimatické nouze a jednala o klimatických opatřeních. Policie zadržela 44 lidí, důvodem bylo neuposlechnutí výzvy nebo narušení chráněného prostoru parlamentní budovy.

Prvních 12 lidí zadržela ochranná služba u budovy sněmovny, dalších 32 v přilehlé Tomášské ulici. Podezřelí z přestupkového jednání skončili na policejní služebně, řekla mluvčí pražské policie Violeta Siřišťová. Podle policie skupina aktivistů neuposlechla výzvy a narušila chráněný prostor.

Praha - Všechny zajištěné osoby budou převezeny na policejní služebnu. V současné chvíli jsou podezřelé z přestupkového jednání. #policiepha pic.twitter.com/0Mn3X1Jj24 — Policie ČR (@PolicieCZ) October 1, 2020

Dopravu z Thunovské ulice policie odklonila. Po jejím zablokování aktivisty se totiž vytvořila před ní kolona aut, která se táhla přes nedaleké Valdštejnské náměstí.

"V permafrostu jsou horší věci než koronavirus"

Aktivisté v ulici přiléhající ke sněmovně i po zásahu policie zůstali, hráli a zpívali. Někteří se zavěsili na konstrukci, kterou si tam sestavili. Ostatní stáli za velkým bannerem, na kterém bylo mimo jiné napsáno "Rebel for life" nebo "V permafrostu jsou horší věci než koronavirus, nenechme ho roztát."

Člen české odnože hnutí Arne Springorum řekl, že demonstrující neměli v plánu se dostat do sněmovny, chtěli jen hřebíkem přibít na sněmovní dveře deklaraci o klimatické nouzi.

"Cílem akce je upozornit jak veřejnost, tak hlavně vládu a sněmovnu, že se nacházíme ve stavu klimatické krize a požadujeme po ní, aby se zachovala tak, že vyhlásí stav klimatické nouze. Což je podle nás něco naprosto samozřejmého," řekla mluvčí pořádajícího hnutí Adéla Hrdličková.

Podle ní je obecným cílem hnutí dosažení uhlíkové neutrality do roku 2025, aby se Česká republika udržela pod oteplením 1,5 stupně Celsia, protože jen tak bude mít 66procentní šanci vyhnout se nejhoršímu scénáři, ke kterému klimatická krize zatím míří.

"A to bude mít dopad na každého občana. Proto jsme přistoupili k takovému jednání z nouze, to je blokování ulice. Víme, že to může mnoho obyvatel Prahy naštvat, protože se třeba nedostanou do práce, ale je to jednání v nouzi a my požadujeme stav klimatické nouze," odůvodnila mluvčí zablokování ulice.

Členové hnutí své požadavky demonstrovali v úterý i před ministerstvem financí v Praze. Někteří se nechali přivázat k vchodovým dveřím, přístup do budovy však úplně nezablokovali. ER požadovali, aby resort prosazoval ekologičtější strategii v ekonomice a dalších oblastech. Akci stejně jako ve čtvrtek monitorovali policisté.

Protest byl součástí takzvané Velké rebelie za život, v rámci níž pražská odnož hnutí v dalších dnech hodlá uspořádat několik dalších podobných akcí. Na čtvrtek měli naplánovanou blokádu neznámé instituce.

