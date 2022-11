Foto: Necelých sedm let zbývá na záchranu planety. Na Letné tikají klimatické hodiny

Za obecné ohrožení z nedbalosti kvůli srážce tahače s vězeňským autobusem z května 2019 potrestal soud řidiče tahače Miroslava Koloce tříletou podmínkou s odkladem na pět let. Na sedm let mu také zakázal řízení, uložil mu i peněžitý trest 84 600 korun. Dnešní rozhodnutí není pravomocné. Při nehodě zemřel třiadvacetiletý dozorce a 14 lidí bylo zraněno. Koloc vinu odmítá.

"To, že se dopravní nehoda stala, jaký byl její průběh a následek, tu bylo bez pochyby prokázáno (…). Zůstalo otázkou, kdo tu dopravní nehodu způsobil a my jsme dospěli k závěru, že to byl právě pan obžalovaný," konstatoval soudce Obvodního soudu pro Prahu 5 Martin Fila.

Podle nepravomocného rozsudku se Koloc nevěnoval řízení vozidla. "Abyste odvrátil ten střet, měl jste začít brzdit asi o vteřinu dříve. Ta vteřina nepozornosti, během které auto ujelo 20 metrů, zapříčinila, že došlo k dopravní nehodě," podotkl soudce. Tahač byl sice podle něj také asi o tři tuny přetížen, na průběh nehody to však nemělo vliv.

Muži hrozil trest od tří do deseti let vězení. Podle soudce ale postačí uložení podmíněného trestu v kombinaci s dalšími tresty. "Porušení povinnosti vedlo k nehodě, ale bylo to krátké porušení a máme za to, že nepodmíněným trestem by se mělo trestat jednání s větší mírou bezohlednosti, než je tohle," řekl soudce. Jednalo se podle něj o specifickou dopravní situaci.