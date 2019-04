Klíčový senátní výbor odmítl plán Hniličky a Babiše na vznik sportovní agentury

Klíčový senátní výbor pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice navrhl v úterý před polednem zamítnout novelu zákona o podpoře sportu. Jde o návrh, na základě kterého chce premiér Andrej Babiš společně s vládním zmocněncem pro sport a zároveň poslancem ANO Milanem Hniličkou založit Národní sportovní agenturu. V jejím čele by patrně stanul sám Hnilička a společně se svými podřízenými by rozděloval kolem sedmi miliard korun a určoval, kudy se bude český sport ubírat.

Už když v úterý dopoledne přicházel vládní zmocněnec pro sport a poslanec ANO Milan Hnilička do Senátu, tušil, že se svým návrhem Národní sportovní agentury bude mít potíže. To se potvrdilo během následného jednání výboru pro vzdělávání, jehož předseda Jiří Drahoš nechal na konci hlasovat členy výboru o - jednoduše řečeno - vzniku Hniličkovy sportovní agentury.

Výsledek byl jednoznačný - naprostá většina členů navrhla, aby Senát na začátku května schválení agentury zamítl.

"Děkuji za diskusi, váš názor plně respektuji, ale přesto bych požádal o schválení návrhu," naléhal na senátory těsně před hlasováním Hnilička, bývalý hokejový brankář. Senátory se snažil přesvědčit, že vznik agentury bude mít pro sport jednoznačně pozitivní výsledek, včetně toho, že rozdělování peněz bude transparentnější a kontrola větší, než je tomu doposud, kdy se sportu věnuje jeden z odborů na ministerstvu školství.

Jeden senátor za druhým ale Hniličkovi vysvětlovali, že si sice přejí co největší rozvoj sportu i spravedlivé rozdělování peněz do něj, ale nejsou přesvědčeni, že to zajistí zrovna návrh, který schválila sněmovna a za který on nyní lobbuje v Senátu.

"Tento návrh potřebujeme nepochybně dopracovat. Záměr je ale chvályhodný," prohlásil například předseda výboru Jiří Drahoš, který se stejně jako další pozastavoval nad tím, proč novelu zákona nepřipravila vláda, ale jen skupina poslanců. Podle nich by vládní návrh musel projít mnohem pečlivějším kolečkem připomínek a byla by větší pravděpodobnost, že bude mít větší kvalitu. Hnilička reagoval tím, že na návrhu spolupracoval s úřadem vlády, legislativci i ministerstvem školství, ale výbor nepřesvědčil.

Senátorům vadí příliš velké pravomoci předsedy agentury

Stejně tak senátoři trvali na svém úsudku, že předseda budoucí sportovní agentury by měl příliš velké pravomoci, navíc by byl volený předsedou vlády na návrh vlády na dlouhých šest let. "To není nic proti vám osobně, ale uznejte sám, že máme pochybnosti, jestliže má být předseda volený na tak dlouhou dobu, zvláště když může být odvolaný jen při hrubém porušení svých povinností," sdělil senátor Pavel Karpíšek.

Dalšímu senátorovi, místopředsedovi výboru vzdělávání Jiřímu Růžičkovi, vadilo i to, že předseda by si vybíral nejen své dva zástupce, ale také minimálně patnáctičlenný poradní orgán. "Nikde není napsáno, podle čeho by si předseda členy tohoto orgánu vybíral, ani kdo by to měl být. Je to příliš centralizované do jedné osoby. Považuji za mimořádně důležité vědět, jak by se tento orgán sestavoval," vysvětloval Hniličkovi.

Další senátoři také chtěli větší vysvětlování, proč by měla mít agentura kolem 80 zaměstnanců, když teď se sportu věnuje na ministerstvu školství do třiceti zaměstnanců.

Hnilička neúspěšně argumentoval tím, že nynější počet je nedostatečný a kromě jiného není zajištěna potřebná kontrola rozdělovaných peněz. Senátorům se snažil také vysvětlit, že sportovní agentura s větším počtem lidí by se starala o řadu dalších věcí, například by existoval metodicko-analytický odbor, který by se věnoval pečlivěji budoucí strategii rozvoje českého sportu.

Po negativních reakcích Senátu bude muset Hnilička spoléhat na to, že většina poslanců přehlasuje senátory, až novelu zákona vrátí do sněmovny.

"Věděl jsem, že toto téma bude vzbuzovat emoce, beru to tak, že do hlasování celého Senátu budu nadále se senátory diskutovat o schválení. Myslím, že dnešní debata byla velmi dobrá a věcná, přestože usnesení bylo zamítavé," řekl Hnilička Aktuálně.cz při odchodu ze Senátu. Odmítl ale, že by v návrhu dělal ještě nějaké změny, jak po něm senátoři chtěli. Evidentně tedy spoléhá na přehlasování senátorů poslanci.