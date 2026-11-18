Když někdo volá po mimořádném kongresu a nemá plán B, tak to nepřinese ODS nic dobrého, řekl v rozhovoru místopředseda občanských demokratů a stínový ministr průmyslu a obchodu Pavel Drobil. Narážel tím na volání děčínské ODS v čele s Narcisem Tomáškem po mimořádném kongresu kvůli špatným preferencím strany. Drobil také mluvil o tom, zda je i on sám dostatečně viditelným členem strany.
Máte za sebou předsednictvo, kde se řešilo, co s ODS. Jaká na něm byla atmosféra?
Předsednictvo bylo dlouhodobě naplánované, to nijak nesouviselo s aktuálním vývojem. Ale samozřejmě to trochu proměnilo agendu, kterou jsme měli původně. Logicky jsme se věnovali tomu, co udělat lépe, rychleji, důrazněji, abychom ten trend minimálně v daném okamžiku zastavili a v nějakém správném okamžiku poslali směrem nahoru.
A atmosféra byla rozjitřená, nebo v klidu?
Nikdo z nás tam není prvnička, která je v politice tři dny. Všichni jsme to zažili, že jednou jste v politice nahoře, jednou dole, takže si myslím, že atmosféra byla úplně normální.
Nebouchalo se do stolu nebo něco podobného?
Tak v nějakém okamžiku debata byla vzrušená, když se gestikuluje a podobně, tak nevím, možná někdo bouchl do stolu. Já jsem to nezaznamenal. Ale to, nač se ptáte, jestli tam bylo nějaké v uvozovkách křídlo předsednictva nabroušené víc na toho nebo onoho, to ne. Z tohohle pohledu to bylo standardní dělné předsednictvo.
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