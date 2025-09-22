Domácí

Klíčová část Pražského okruhu ohrožena? Soud musí znovu řešit stížnosti ekologů

ČTK ČTK
před 32 minutami
Krajský soud v Ostravě musí znovu rozhodnout o žalobě proti umístění stavby Pražského okruhu v úseku mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Nejvyšší správní soud částečně vyhověl kasační stížnosti dvou ekologických spolků a dvou majitelů pozemků u plánované trasy.
Momentka z kontroly výstavby Pražského okruhu, 14. května 2025, Nupaky u Prahy.
Momentka z kontroly výstavby Pražského okruhu, 14. května 2025, Nupaky u Prahy. | Foto: Profimedia.cz

Vyplývá to z obsáhlého rozhodnutí, které je dočasně zpřístupněné na úřední desce.

V původním řízení krajský soud nevypořádal některé námitky, což musí napravit. Týkaly se bezpečnosti dopravy nebo nakládání s odpady vzniklými při terénních úpravách.

Úsek 511 vede jihovýchodně od Prahy, ze všech zbývajících částí okruhu je podle Ředitelství silnic a dálnic patrně nejpotřebnější. Má ulevit Štěrboholské radiále a Jižní spojce. Na severu začne u Běchovic, povede mezi Dubčí, Uhříněvsí a Říčany směrem k D1 a mimoúrovňové křižovatce Modletice. Stavební práce začaly už loni, uvedení do provozu ředitelství plánovalo na rok 2027.

Na soudy se obrátili jednak majitelé pozemků, jednak spolky Zdravé životní prostředí a Za lepší Chabry. Krajský soud žalobu v roce 2023 zamítl. Podle NSS však chyboval, když nevypořádal tři podstatné žalobní body. Dospěl totiž k závěru, že žádný z žalobců nemá oprávnění dané námitky vznést. Podle NSS ale vždy alespoň jeden z nich oprávnění měl.

Námitky se týkaly absence posouzení dopadů stavby na bezpečnost silničního provozu, dále chybějícího povolení k propojení jednotlivých úseků okruhu a výjimky z technických norem pro vzdálenosti mimoúrovňových křižovatek. Další žalobní bod poukazoval na chybějící závazné stanovisko k terénním úpravám z hlediska odpadového hospodářství.

"V tomto rozsahu Nejvyšší správní soud věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení. V něm je krajský soud vázán právní názorem Nejvyššího správního soudu," stojí v rozsudku, který zdůrazňuje, že podle liniového zákona je krajský soud povinen rozhodnout o všech žalobních bodech.

 
