Sedm klíčníků otevřelo Korunní komoru, klenoty budou k vidění do konce září

Prezident Petr Pavel a dalších šest zástupců státu, církve a města Prahy v pondělí otevřelo Korunní komoru ve svatovítské katedrále, kde se uchovávají české korunovační klenoty. Přesunou se do konce září do Vladislavského sálu Pražského hradu, kde je zdarma bude moct zhlédnout i veřejnost.

Naposledy bylo možné slavnostní insignie vidět před rokem, prezident Pavel rozhodl, že výstava klenotů bude každý rok při příležitosti státního svátku svatého Václava, který připadá na 28. září.

U Korunní komory ve svatováclavské kapli se s prezidentem Pavlem podle tradice museli sejít další držitelé klíčů, tedy premiér Petr Fiala (ODS), kterého však dnes zastoupil Filip Minář z Úřadu vlády, předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), pražský arcibiskup Jan Graubner, pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) a děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze Václav Malý.

Samotnému vyzvednutí klenotů předcházelo čtení z Papežské buly na ochranu svatováclavské koruny, kterou vydal v roce 1346 papež Klement VI. Po odemknutí všech sedmi zámků strávili klíčníci v komoře zhruba osm minut, než se klenoty vynesly ven. Arcibiskup Graubner poté pronesl modlitbu za lidi postižené povodněmi.

Letošní výstava nese podtitul Tajemná síla kamenů a díky holografické animaci návštěvníci uvidí, jaké kameny byly na koruně v roce 1347 při korunovaci Karla IV. Původně bylo na Svatováclavské koruně 13 zelených smaragdů a 60 perel, na konci svého života je nechal Karel IV. vyjmout a korunu nechal osadit modrými safíry. V animaci návštěvníci uvidí původní vzhled koruny.

Výstava je přístupná zdarma a není možné si na ni pořídit či rezervovat vstupenky předem. Vstup bude z Hradčanského náměstí brankou do Jižních zahrad, přes Býčí schodiště na III. nádvoří a do Starého královského paláce. Výstava bude přístupná denně od 09:00 do 17:00, kromě čtvrtka 19. září, kdy se na ni dostanou jen registrované školní skupiny, a čtvrtka 26. září, kdy se výstava pro veřejnost otevře až ve 13:00.

České korunovační klenoty sloužily jako odznaky vlády a moci českých králů. Souprava zahrnuje Svatováclavskou korunu, královské žezlo, královské jablko, kožená pouzdra na ně, podušku pod korunu a korunovační plášť s doplňky. Korunu nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svou korunovaci českým králem v dalším roce.