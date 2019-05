Návštěva Kleslové ve sněmovně. Nemluvil jsem s ní, ale nevylučuji to, váhal Svoboda

Advokátka, zastupitelka v Praze 10 a bývalá místopředsedkyně hnutí ANO Radmila Kleslová se tento týden ukázala v Poslanecké sněmovně. Když tam přitom měla loni na podzim získat stálý přístup coby avizovaná asistentka poslance Patrika Nachera (ANO), v hnutí Andreje Babiše to vyvolalo pnutí. Z jejího angažmá nakonec sešlo. Svou aktuální návštěvu ve sněmovně popisuje Kleslová coby společenskou záležitost. Potkala se s několika zákonodárci, kteří však pro Aktuálně.cz o setkání s Kleslovou mluví velmi neochotně.

Poslanec Patrik Nacher se chystal angažovat Radmilu Kleslovou loni v říjnu. Jako asistentka mu měla pomáhat s přípravou legislativy. Spolupráce by Kleslové vynesla vstupní kartu, díky níž by získala do dolní komory parlamentu neomezený přístup. Prudká reakce části hnutí ANO v čele s bývalým ministrem financí Ivanem Pilným však přiměla Nachera k tomu, aby angažmá odvolal. Kleslová dříve proslula třeba štědrými odměnami od státních firem.

"Ano, byla jsem tam poprvé asi po roce," potvrdila Aktuálně.cz Radmila Kleslová svou úterní návštěvu sněmovny. Podle svých slov tam zavítala jako host, aby pozdravila některé poslance. "Byla to společenská návštěva, protože mě někteří chtěli vidět," poznamenala. Zmínila, že se pozdravila s několika poslanci ANO, ČSSD či TOP 09.

Výslovně pak jmenovala třeba poslance Bohuslava Svobodu (ODS). Bývalý pražský primátor měl tento měsíc zdravotní potíže, kvůli kterým ho museli hospitalizovat. Kleslová mu prý chtěla poblahopřát, že je opět v dobré kondici. Stejně tak uvedla šéfa komunistických poslanců Pavla Kováčika, že si s ním vyměnila několik slov. Oba přitom v bezprostředním vyjádření pro Aktuálně.cz setkání s Kleslovou popřeli.

"S Radmilou Kleslovou jsem vůbec nemluvil. Dokonce jsem ji ani neviděl, že tu byla," uvedl v první reakci Svoboda. Obdobně nejdříve reagoval i Kováčik. "To bych musel vědět, musel bych si to pamatovat. Ani se neuvědomuji, že bych ji potkal," uvedl Kováčik. Když je redaktor Aktuálně.cz konfrontoval s tvrzeními Kleslové, oba poslanci opatrně otočili a kontakt s bývalou místopředsedkyní ANO připustili.

"Nemůžu to vyloučit. Byl to zástup lidí, kteří se ke mně vrhali, že jsem zase v parlamentu a že jsem v pořádku," zmínil Svoboda. "Je to pravděpodobné, že vyslovila potěšení nad tím, že mě vidí," dodal. Stejně pak otočil i Kováčik. "To je docela možné (že se s Klesovou potkal, pozn. aut.), ale určitě jsme spolu nemluvili. Možná jsme se pozdravili," poznamenal komunistický zákonodárce.

Štědré odměny

Proč se poslanci veřejně zdráhají hlásit ke Kleslové, lze vysvětlit její minulostí. Roku 2015 po tlaku Andreje Babiše složila funkci místopředsedkyně ANO kvůli štědrým odměnám od státních či městských firem. S ČEZ měla smlouvu na poradenské služby ve výši 1,2 milionu korun ročně. Pražský pirátský zastupitel Adam Zábranský zase upozornil, že za funkce v představenstvu Pražské teplárenské a v dozorčí radě Pražské energetiky pobírá 360 tisíc měsíčně.

Navíc Český rozhlas s odvoláním na oficiální dokumenty odhalil, že Kleslová byla v letech 1986 až 1989 příslušnicí Státní bezpečnosti. V komunistické rozvědce měla na starosti výcvik agentů pro nasazení do kapitalistické ciziny. Kleslová spolupráci se Státní bezpečností popírá.

Údajná pomoc poslancům při přípravě zákonů

Její nynější návštěva v parlamentu byla jen nárazová. Aktuálně.cz ověřilo, že v Poslanecké sněmovně nezastává žádnou oficiální pozici. Vstupní kartu nemá k dispozici. Při příchodu se tak musela zapsat a po sněmovně se mohla pohybovat pouze v doprovodu pověřené osoby. Jak ale upozornil mluvčí Poslanecké sněmovny Roman Žamboch, regule pro návštěvy sněmovny nejsou vždycky stoprocentně vymahatelné.

"Do jisté míry závisí na dobré vůli dotyčného, zda je bude respektovat," sdělil Aktuálně.cz Žamboch. Upozornil však, že případný volný pohyb návštěvníka bez doprovodu by nezůstal bez následků. "Pak by se to řešilo s tím, kdo tuto osobu vyzvedl a měl ji v prostorách Poslanecké sněmovny doprovázet," vysvětlil mluvčí.

Právě mě ve sněmovním bufetu pozdravila #RadmilaKleslová



Je to očekávatelné? Je to překvápko?#DoktorkoZalozteMiStranu#biopaliva#ZaseAsistentka Patrika Nachera?



Každopádně jsem samozřejmě slušně odpověděla. — Olga Richterová (@olgarichterova) May 28, 2019

Přestože žádný oficiální post v Poslanecké sněmovně Kleslová nedrží, pracovně v kontaktu s některými poslanci údajně je. V případě jejich zájmu s nimi konzultuje, podle svých slov zdarma, přípravu některých zákonů. "Říct vám to nemohu, jsem vázána mlčenlivostí," odmítla Kleslová prozradit, se kterými poslanci na jakých zákonech spolupracuje. Šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek jen pro Aktuálně.cz potvrdil, že pro jeho klub to není.

Přestože se z aktivní nejvyšší politiky Radmila Kleslová stáhla, působí na komunální úrovni. V Praze 10 je opoziční zastupitelkou za ANO. Mimo jiné zasedá v kontrolním výboru. Historicky se však politicky profilovala nejdříve v ČSSD, jejíž členkou byla v letech 1993 až 2014. Svého času byla místopředsedkyní pražské sociální demokracie, také patřila do ústředního výkonného výboru strany.