Klempířovy kulturní plány i další summit NATO. Vládu čeká jednání o rozpočtu na příští rok

Vláda by se na pondělním jednání měla zabývat podobou návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) má členy kabinetu seznámit s úpravami, které ministerstvo provedlo od jejích posledních jednání s jednotlivými ministry. Následně ministerstvo financí návrh formálně předloží a zveřejní také plánovaný schodek.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) už dříve uvedla, že deficit bude vyšší než letos plánovaných 310 miliard korun, nepřekročí ale 400 miliard. Až kabinet návrh rozpočtu schválí, musí ho do konce září poslat sněmovně.
Na pondělním jednání se vláda bude zabývat také změnami zákoníku práce a novým zákonem o platformové práci.
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) předloží vládě dokument Státní kulturní politika vlády České republiky na období 2026 až 2029. Dokument čelil kritice profesních asociací, sdružení, platforem i odborů, které vládu vyzvaly k jeho stažení mimo jiné kvůli způsobu přípravy bez zapojení odborné veřejnosti.
Ministři mají na programu mimo jiné další postup státu při transformaci sídliště Šluknov nebo převod peněz z fondu zakladatele státního podniku Lesy ČR do státního rozpočtu.
Vláda se bude zabývat i zprávou o účasti české delegace na červencovém summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře, kterou předkládá ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
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