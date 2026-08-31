Přeskočit na obsah
Benative
31. 8. Pavlína
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Klempířovy kulturní plány i další summit NATO. Vládu čeká jednání o rozpočtu na příští rok

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Vláda by se na pondělním jednání měla zabývat podobou návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) má členy kabinetu seznámit s úpravami, které ministerstvo provedlo od jejích posledních jednání s jednotlivými ministry. Následně ministerstvo financí návrh formálně předloží a zveřejní také plánovaný schodek.

Oto Klempíř, ministr kultury
Oto Klempíř, ministr kultury, Zasedání vlády, Praha, 11. května 2026. Foto: HN - Lukáš BíbaFoto: HN – Lukáš Bíba
Reklama

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) už dříve uvedla, že deficit bude vyšší než letos plánovaných 310 miliard korun, nepřekročí ale 400 miliard. Až kabinet návrh rozpočtu schválí, musí ho do konce září poslat sněmovně.

Na pondělním jednání se vláda bude zabývat také změnami zákoníku práce a novým zákonem o platformové práci.

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) předloží vládě dokument Státní kulturní politika vlády České republiky na období 2026 až 2029. Dokument čelil kritice profesních asociací, sdružení, platforem i odborů, které vládu vyzvaly k jeho stažení mimo jiné kvůli způsobu přípravy bez zapojení odborné veřejnosti.

Související

Ministři mají na programu mimo jiné další postup státu při transformaci sídliště Šluknov nebo převod peněz z fondu zakladatele státního podniku Lesy ČR do státního rozpočtu.

Reklama
Reklama

Vláda se bude zabývat i zprávou o účasti české delegace na červencovém summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře, kterou předkládá ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Iran War
Iran War
Iran War

ŽIVĚ Írán v odvetě za americké útoky na Lárak ostřeloval základny USA v Jordánsku

Íránské revoluční gardy uvedly, že zaútočily na americké základny v Jordánsku a ve Spojených arabských emirátech v odplatě za americký útok na odpalovací zařízení íránských raket na ostrově Lárak v Hormuzském průlivu. Jordánské ozbrojené síly následně oznámily, že sestřelily osm střel, které pronikly do vzdušného prostoru země, uvedly v pondělí tiskové agentury.

Filharmonie vyroste tam, kde teď sídlí metro Vltavská. Hotová má být do roku 2033.
Filharmonie vyroste tam, kde teď sídlí metro Vltavská. Hotová má být do roku 2033.
Filharmonie vyroste tam, kde teď sídlí metro Vltavská. Hotová má být do roku 2033.

Pět hudebních sálů i restaurace. V Praze se chystá stavba Vltavské filharmonie

Praha požádala o stavební povolení pro Vltavskou filharmonii. Žádost zahrnuje jak samotnou filharmonii, jejíž výstavba má podle posledních odhadů stát včetně vybavení asi 12,33 miliardy korun bez DPH, tak stavební úpravy okolí za dalších zhruba pět miliard korun bez daně. Město předpokládá, že povolení získá v prvním čtvrtletí příštího roku. Stavba má začít o rok později.

Reklama
46th Annual Kennedy Center Honors Formal Artist's Dinner Arrivals
46th Annual Kennedy Center Honors Formal Artist's Dinner Arrivals
46th Annual Kennedy Center Honors Formal Artist's Dinner Arrivals

Zakladatel Bee Gees slaví kulaté výročí. Ze slavné kapely je na živu už jenom on

Narodil se 1. září 1946 a proslavil se jako člen popové kapely Bee Gees, jedné z hlavních hvězd disko éry konce 70. let minulého století. Muzikant Barry Gibb se coby skladatel v počtu hitů na čele prestižní americké hitparády Billboard Hot 100 vyrovná Johnu Lennonovi a Paulu McCartneymu. Dnes je posledním žijícím členem Bee Gees.

Reklama
Reklama
Reklama