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Domácí

Klempíře vypískali ve Strážnici. Může za to alkohol a vedro, reagoval ministr

ČTK

Záští místního publika a také vedrem a alkoholem vysvětlil ministr kultury za Motoristy Oto Klempíř na sociálních sítích reakci pátečního publika Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na svou zdravici. Hlediště na něj reagovalo bučením a pískotem, informoval server Novinky.cz.

Oto Klempíř, ministr kultury
Ministr kultury Oto KlempířFoto: HN - Lukáš Bíba
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Klempíř pak na síti X uvedl, že od prvního kroku mezi lidmi bylo jasné, že je v nepřátelském prostředí, ovlivněném alkoholem a vedrem. Přehlídky se pravidelně účastní kolem 30 tisíc lidí.

„Mou zdravici provázelo bučení, hvízdání, vulgarity a nenávist. Co je vám platné obklopit se krásnými kroji, hudbou a tancem, když jste sami v zajetí buranství, sprostoty a zášti,“ postěžoval si ministr na síti.

Mluvčí strážnického festivalu Hana Jechová nechtěla situaci nijak komentovat, lidé podle ní vyjádřili svůj postoj. K žádným jiným incidentům v souvislosti s pískotem na ministra nedošlo, řekla.

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Podle serveru se ministr, který čelí kritice v souvislostmi s legislativními návrhy na změny ve financování veřejnoprávních médií, snažil přehlušit pískot konstatováním, že nevadí, co si o něm publikum myslí. Uvedl také, že bez ohledu na postoj publika bude festival podporovat.

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Nejsou to ožralí burani

Sobotní vyjádření Klempíře na sociálních sítích vyvolalo vlnu reakcí z opozičních řad. „Já Strážnici několikrát navštívil, je radost tam s lidmi být, zatímco stávající ministr kultury si o svých krajanech myslí, že jsou ožralí burani,“ komentoval příspěvek Klempířův předchůdce Martin Baxa z ODS.

Na debatu na sítích reagoval i Klempířům stranický kolega - ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. „Dávám ke zvážení následující odpověď na položenou otázku: Zrušit dotace, nechat tržní vstupné a nechodit tam,“ uvedl s odkazem na Klempířův dotaz, jak by ministerstvo mělo reagovat.

Festival začal v pátek vystoupením zahraničních souborů pro školy. Potrvá do neděle, nejvíc lidí míří do amfiteátrů kolem strážnického zámku v pátek a sobotu. Kvůli vedrům organizátoři zrušili dnešní slavnostní průvod městem.

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