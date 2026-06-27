Klempíře vypískali ve Strážnici. Může za to alkohol a vedro, reagoval ministr

Záští místního publika a také vedrem a alkoholem vysvětlil ministr kultury za Motoristy Oto Klempíř na sociálních sítích reakci pátečního publika Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na svou zdravici. Hlediště na něj reagovalo bučením a pískotem, informoval server Novinky.cz.
Klempíř pak na síti X uvedl, že od prvního kroku mezi lidmi bylo jasné, že je v nepřátelském prostředí, ovlivněném alkoholem a vedrem. Přehlídky se pravidelně účastní kolem 30 tisíc lidí.
„Mou zdravici provázelo bučení, hvízdání, vulgarity a nenávist. Co je vám platné obklopit se krásnými kroji, hudbou a tancem, když jste sami v zajetí buranství, sprostoty a zášti,“ postěžoval si ministr na síti.
Mluvčí strážnického festivalu Hana Jechová nechtěla situaci nijak komentovat, lidé podle ní vyjádřili svůj postoj. K žádným jiným incidentům v souvislosti s pískotem na ministra nedošlo, řekla.
Podle serveru se ministr, který čelí kritice v souvislostmi s legislativními návrhy na změny ve financování veřejnoprávních médií, snažil přehlušit pískot konstatováním, že nevadí, co si o něm publikum myslí. Uvedl také, že bez ohledu na postoj publika bude festival podporovat.
Nejsou to ožralí burani
Sobotní vyjádření Klempíře na sociálních sítích vyvolalo vlnu reakcí z opozičních řad. „Já Strážnici několikrát navštívil, je radost tam s lidmi být, zatímco stávající ministr kultury si o svých krajanech myslí, že jsou ožralí burani,“ komentoval příspěvek Klempířův předchůdce Martin Baxa z ODS.
Na debatu na sítích reagoval i Klempířům stranický kolega - ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. „Dávám ke zvážení následující odpověď na položenou otázku: Zrušit dotace, nechat tržní vstupné a nechodit tam,“ uvedl s odkazem na Klempířův dotaz, jak by ministerstvo mělo reagovat.
Festival začal v pátek vystoupením zahraničních souborů pro školy. Potrvá do neděle, nejvíc lidí míří do amfiteátrů kolem strážnického zámku v pátek a sobotu. Kvůli vedrům organizátoři zrušili dnešní slavnostní průvod městem.
Pohádkový příběh outsidera pokračuje. Nejmenší země v historii play off MS vyzve šampiony
Kapverdy se staly nejmenší zemí v historii, která postoupila do vyřazovací fáze mistrovství světa. Teď je čeká souboj s obhájci titulu z Argentiny.
Muchová se na Wimbledon naladila vítězstvím v Bad Homburgu. Ósakaovou zradilo chodidlo
Karolína Muchová vyhrála travnatý turnaj v Bad Homburgu a dva dny před Wimbledonem slaví třetí titul v kariéře na okruhu WTA. Japonská soupeřka Naomi Ósakaová finále za stavu 6:1, 1:0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím vzdala. Hrály jen 46 minut.
„Důkladné přípravy.“ Těžba lithia za Babišových „dva tisíce miliard“ se odsouvá
Ksindl jeden! Já vám nevěřím! Ten projekt tady nechceme. I to si vyslechli zástupci ministerstva životního prostředí či těžební firmy Geomet a Severočeských dolů, kteří dorazili do Dubí na veřejnou debatu o chystané těžbě lithia na Cínovci. S plánem za 42 miliard korun, jenž by měl Krušné hory poznamenat minimálně na 30 let a který navíc nabírá zpoždění, zkrátka řada místních stále nesouhlasí.
Chyby děláme ve sprše i při větrání. Jak ve zdraví přežít tropické peklo
Teploty v Česku se během příštích dnů mohou vyšplhat až na bezmála 40 stupňů Celsia. Místy tak bude panovat větší horko než na jihu Evropy. Na některých místech republiky má být tepleji než v Athénách. Aktuálně.cz přináší rady, jak vedro ve zdraví přečkat.
Živnostníkům se od července sníží sociální odvody na loňskou úroveň
Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně od července klesnou na loňskou úroveň. V účinnost vstupuje novela zákona, kterou již loni po volbách předložili představitelé vládní koalice. Chtěli tím hlavně pomoci osobám samostatně výdělečně činným.