Přestože měl ministr kultury Oto Klempíř – aspoň podle avizovaného programu semináře k financování médií veřejné služby – ve čtvrtek konečně přijít s návrhem vlády, opět se tak nestalo. Potvrdil tak zákulisní informace, že na vznik zákona o ČT a ČRo ztratil vliv a že debatu o budoucnosti médií veřejné služby fakticky jen předstírá.
„Čekáme, s čím přijdou právníci Andreje Babiše.“ Tak v zákulisí reaguje většina aktérů, kterých se nějak týká vládní novela zákona o ČT a ČRo, na otázku, zda od vlády již obdrželi finální návrh zákona. Zatím ho totiž nikdo neviděl, což mimo jiné znamená, že neexistuje nosič, o kterém by se mohla vést veřejná a politická debata.
Za této situace se ve čtvrtek konal v dolní komoře seminář o budoucím financování a fungování České televize a Českého rozhlasu. Kromě politiků na něm vystoupili mediální analytici, sociologové, zástupci obou dotčených médií a také ministr kultury Oto Klempíř. Jeho příspěvek zněl lapidárně: „Návrh vlády“.
S ničím takovým ale Klempíř na semináři nevystoupil. Jeho relativně krátké vystoupení bylo pouze o jednom: že vláda Andreje Babiše změní způsob financování veřejnoprávních médií – ale aniž by aspoň stručně popsal mechanismus, kterým tak vláda učiní, jak to bude s valorizací jejich rozpočtů a především s jakými penězi mohou obě média počítat poté, co zákon vejde v platnost.
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