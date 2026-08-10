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Klempíř připravil novou koncepci kulturní politiky, experti v institucích se bouří

ČTK

Na snaze prosadit novou státní kulturní politiku není podle ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) navzdory kritice důvod nic měnit. Odpovídá za ni on jakožto ministr, nikoli oborová sdružení nebo kulturní asociace.

Oto Klempíř, ministr kultury
Oto Klempíř, ministr kultury, archivní foto.Foto: HN – HN - Lukáš Bíba
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Klempíř tak reagoval na otevřený dopis profesních asociací, sdružení, platforem i odborů, které vyzvaly vládu ke stažení nového dokumentu Státní kulturní politika ČR 2026-2030. Ministerstvo do 25. srpna prodloužilo připomínkové řízení pro odbornou veřejnost.

"Není rozhodně důvod nic měnit. Za státní kulturní politiku je odpovědný ministr a ministerstvo kultury, nikoliv oborová sdružení nebo kulturní asociace," uvedl Klempíř.

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Otevřený dopis desítek profesních organizací, institucí, spolků, platforem či odborů v kultuře vyzval vládu ke stažení projednávaného dokumentu. Důvodem je způsob přípravy bez participace s odbornou veřejností.

Místo tvorby vlastní nové politiky se má ministerstvo podle signatářů zasadit o zavedení do praxe dokumentu, který loni na podzim přijala předchozí vláda Petra Fialy (ODS). Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že dopis obdržel v pondělí v 09:00, hodlá se jím zabývat. Během týdne, kdy neúřadoval, dostal i řadu dalších. Poznamenal také, že otevřený dopis není podepsaný konkrétní osobou.

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Předkládaná nová podoba kulturní politiky podle Klempíře stojí na konkrétních věcech, které je Babišova vláda připravena plnit. Jde o konkrétní investice, legislativní změny a rozpočtové priority. Co se podařilo splnit, se má vyhodnocovat každý rok.

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Klempíř se vymezil proti Státní kulturní politice 2026-2030+, kterou přijal předchozí kabinet. "Nová vláda má nejen právo, ale především odpovědnost říct, jaké jsou její priority a za co chce být na konci volebního období hodnocena," uvedl.

Babišova vláda podle něj prosazuje víceleté financování kulturních organizací, chce zlepšovat odměňování pracovníků v kultuře, zpřístupnit státní muzea a galerie dětem, mladým lidem, seniorům a lidem se zdravotním postižením. Hodlá také investovat do staveb a institucí.

Ministerstvo na základě podnětu Svazu českých knihkupců a nakladatelů posílilo téma čtenářství a čtenářské gramotnosti. "Proto v nové politice podporujeme čtenářství jako celoživotní kulturní návyk a posilujeme roli knihoven, literatury, autorů a nakladatelů," uvedl ministr.

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K nové Státní kulturní politice ČR 2026-2030, kterou na webu zveřejnila Hospodářská komora ČR, je možné podávat připomínky. Meziresortní připomínkové řízení má skončit 11. srpna. U odborné veřejnosti se podle Klempíře prodlouží do 25. srpna.

"Lhůtu pro připomínky jsme na žádost profesních organizací prodloužili o dalších 14 dní. Pokud je odpovědí některých institucí na tento vstřícný krok deklarace, že se na připomínkování nové politiky nechtějí podílet, bereme to na vědomí," doplnil Klempíř.

Signatáři dopisu mimo jiné vyzvali k uveřejnění procesu přípravy dokumentu, informací o vynaložených personálních a finančních nákladech a vyvození osobní a služební odpovědnosti.

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