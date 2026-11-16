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Domácí

Klempíř chce jednání o veřejnoprávních médiích odložit, vysvětlil proč

ČTK
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Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) se domnívá, že jednání o změně financování České televize a Českého rozhlasu by nemělo pokračovat, dokud poslanci nezačnou projednávat Evropský akt o svobodě médií (EMFA).

Oto Klempíř, ministr kultury, politik, Národní knihovna ČR, Centrální depozitář NK ČR
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy).3. listopadu 2026, Praha. Archivní foto.Foto: ČTK – Říhová Michaela
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Mezi prvními dorazili ne Letnou protestující z Těšínska, Broumovska i Prahy.
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Ministerstvo kultury o tom informovalo na facebooku po pondělním dopoledním Klempířově videorozhovoru s eurokomisařem Michaelem McGrathem o ochraně nezávislosti veřejnoprávních médií.

Jednání navázalo na písemnou komunikaci mezi ministerstvem a Evropskou komisí, která začala na konci léta.

EMFA představuje důležitý evropský rámec ochrany svobody a nezávislosti médií.

Mezi hlavní oblasti, které zákon a nařízení upravují, patří transparentnost vlastnictví médií, pravidla pro státní reklamu, ochrana novinářských zdrojů, posuzování koncentrace médií nebo ochrana obsahu na velkých platformách.

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Klempíř podle svých slov považuje jeho řádné uplatňování za jednu z důležitých pojistek nezávislosti ČT a ČRo i v souvislosti s připravovanými změnami jejich financování.

McGrath při schůzce podle Klempíře zdůraznil klíčovou úlohu, kterou veřejnoprávní média hrají v demokraciích, a upozornil, že každá taková reforma musí zároveň zajistit, aby jejich financování bylo přiměřené, stabilní, udržitelné a předvídatelné.

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Eurokomisař rovněž připomněl, jak důležité je zajistit řádný konzultační a legislativní proces.

„Evropská komise je v úzkém kontaktu se všemi členskými státy včetně Česka, aby zajistila co nejrychlejší zakotvení záruk stanovených v Evropském aktu o svobodě médií, včetně těch, které se týkají veřejnoprávních médií, do vnitrostátních právních předpisů,“ sdělil k pondělnímu videohovoru Klempíře s McGrathem mluvčí Evropské komise Markus Lammert.

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Na podporu ČT a ČRo se kvůli obavám o jejich svobodu a nezávislost v neděli odpoledne shromáždily na Letenské pláni stovky tisíc lidí.

Spolek Milion chvilek svolal protest proti zákonu, který spolu se zrušením poplatků od lidí a firem převádí financování veřejnoprávních médií na stát a ubírá jim peníze.

Adaptační (implementační) zákon k EMFA je český právní předpis, který upravuje národní legislativu tak, aby plně odpovídala přímo použitelnému nařízení EU. Vláda ČR schválila návrh tohoto zákona 22. října 2025.

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