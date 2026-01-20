Klausův „žák“ tvrdí, že tatranka s kofolou jsou levicové, coca-cola pravicová

Tomáš z mladého ODS vysvětluje, proč zařadil kofolu s tatrankou k levici a například coca-colu k pravici.
Už je to dávno, co exprezident a expremiér za ODS Václav Klaus vykládal, co považuje za součást životního stylu levice a pravice. Jak známo, levicový mu přišel například snowboard, kuřecí řízek či voda v plastové lahvi. Nyní se o něco podobného pokusili na svém víkendovém kongresu samotní občanští demokraté - s pomocí stranického dorostu v podobě členů Mladé ODS.
Redaktor Aktuálně.cz na víkendovém sjezdu občanských demokratů hovořil se studentem Tomášem, který na kongresu vypomáhal. Sám o sobě říká, že je v Mladé ODS do určité míry výjimkou, pokud jde o jeho studijní zaměření. Věnuje se totiž programování, což je skutečně mezi mladými zájemci o politiku v jeho sociální „bublině“ netradiční, podstatně více jich totiž studuje například politologii či právo. Teď se ale Tomášovi podařilo zaujmout a odlišit něčím zcela jiným.
Při přípravě kongresu ODS, který proběhl o tomto víkendu, měl totiž mimo jiné na starosti občerstvení pro novináře. Tedy konkrétně, když lidé z ODS vybrali pro novináře potraviny a nápoje do jejich tiskového střediska, dostal za úkol pomoci s jejich rozdělováním na dvě hromádky - jedna byla označena jako občerstvení blízké levici a druhá pravici. Což bylo i zřetelně označeno.
Takže, pokud si chce někdo nejdříve tipnout, tak ať si představí, že na stolečku byly například tatranky, croissanty, malé džusy, kofola, coca-cola, čokolády Studentská pečeť i Mléčná čokoláda, Snickers, Red Bull, ale také prosecco či malá slivovice. A teď ono rozdělení: na levici umístil pravicově smýšlející Tomáš s kamarády slivovici, tatranky, Studentskou pečeť a kofolu, zatímco napravo byla coca-cola, prosecco, tyčinky Snickers i croissanty.
„Měli jsme za úkol roztřídit potraviny a jednotlivé nápoje na pravici a levici,“ začal s vysvětlováním pro Aktuálně.cz Tomáš, který zaujal už tím, že byl perfektně oblečený, měl bílou košili a pod krkem motýlka. „Coca-Cola je pravicová a kofola levicová, protože coca-cola je lepší. Stejně tak pravice je lepší než levice. I já osobně preferuju coca-colu a i řada kolegů to tak má,“ pokračoval s vážnou tváří.
Pokud jde o tatranky, tam měl Tomáš také úplně jasno. „Jednoznačně jsou levicové,“ prohlásil a odůvodnil to tím, že jednou viděl nějaké levicové politiky, kteří si právě tyto oplatky dávali. Zároveň však uznal, že i některým pravicově založeným lidem tato tatranky určitě chutnají. „I já si ji občas dám, když jsem na horách, ve ski baru,“ přiznal.
Pak se mladý straník pustil i do debaty o levicové a pravicové politice. „Levice v naší zemi je absolutně mimo mé názory. Například ANO je levicové, populistické hnutí, které občas udělá naoko něco pravicové,“ uvedl Tomáš. S tím, že ODS musí například získat mladé voliče, kteří budou mít při dalších sněmovních volbách v roce 2029 čerstvé volební právo.
Pro Aktuálně.cz se k „levicově pravicovému“ občerstvení vyjádřil i mluvčí strany Jakub Skyva. „Protože považuji dobré pracovní prostředí a kvalitní servis pro novináře za důležitou věc, chtěl jsem tiskové centrum něčím lehce ozvláštnit. Zvláště když kongres trval dva dny. Proto jsme vedle standardního občerstvení nabídli k pobavení lehce vtipný prvek,“ vysvětlil mluvčí a ujišťoval, že šlo o jasnou nadsázku. Ostatně, tak to brali i novináři, kteří si na kongresu pochvalovali veškerý servis ODS, včetně pracovních podmínek.
Mimochodem, mladí lidé tvoří v ODS stále výraznější část, které pomáhá i to, že ovládají propagaci na sociálních sítích. Straně pomáhali hodně i v předvolební kampani, ale do vedení se nakonec žádný z nich nedostal. Tomáš a další mladí občanští demokraté podporovali na post místopředsedy 27letého poslance Štěpána Slováka, ale delegáti dali přednost jiným. A skutečně, mladí nejsou ani v širším vedení ODS, ve výkonné radě.