Kladenským primátorem je opět Milan Volf z hnutí Volba pro Kladno (VPK). Poprvé město vedl v roce 1998. V pondělí jej zastupitelé zvolili do čela pošesté. Kladno vede koalice VPK, ANO a ODS. Ve třiatřicetičlenném zastupitelstvu mají 20 mandátů, pro Volfa hlasovali všichni koaliční zastupitelé. V opozici je uskupení Kladeňáci a Unie pro sport a zdraví, dohromady mají 13 mandátů.
Volf byl poprvé zvolen do čela Kladna v roce 1998, avšak jako starosta, protože Kladno je statutárním městem až od roku 2000. Kladno dosud vedl s přestávkami přibližně 16 let.
Náměstkem primátora za VPK se v pondělí stal Přemysl Mužík, za ODS lídr Leoš Stránský a za ANO František Bureš. Mužík a Bureš byli náměstky i v minulém volebním období.
Dalšími členy rady zastupitelé zvolili Davida Homera (za VPK), Jiřího Klesnila (za VPK), Ondřeje Rysa (za VPK), Danuši Draškovičovou (ANO), Tomáše Kadlece (ANO), Petra Drnce (ODS) a Radka Větrovce (ODS).
Draškovičová, která bude mít na starosti sociální oblast, a Rys, který se dlouhodobě věnuje rozvoji města, budou uvolněnými radními. Budou tedy za funkci pobírat plný plat.
Předsedou finančního výboru je Tomáš Kadlec (ANO) a do čela kontrolního výboru zastupitelé zvolili Petra Ullrycha (za VPK).
Výsledky voleb v Kladně změnil soud po podání stížnosti uskupení Kladeňáci kvůli odchylkám v některých okrscích. Podle soudu porušila okrsková volební komise povinnosti při sčítání hlasů. Po úpravě výsledků získali Kladeňáci jeden mandát navíc, celkově 11, stejně jako Volba pro Kladno.
Kladeňáci jsou spolu s Unií pro sport a zdraví, která má dva mandáty, v opozici. ODS naopak úpravou sčítání o jeden mandát přišla a má čtyři, ANO získalo v zastupitelstvu pět křesel.
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