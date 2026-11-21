Létat po Evropě za pár stovek? Podle zakladatele a šéfa vyhledávače a prodejce letenek Kiwi Olivera Dlouhého to bude možné i navzdory dražšímu palivu. A pokud přesto letenky výrazně zdraží, firmě to může paradoxně pomoci. Čím dražší létání, tím více lidí bude hledat co nejlevnější spojení. Byznys Kiwi má ale svá specifika.
„Pokud si koupíte samotnou letenku bez další služby, je možné, že jsme na vás prodělali,“ říká Dlouhý. Firmě vydělávají peníze hlavně doplňkové služby, například garance pro zákazníky při zrušených letech. Po loňské čisté ztrátě Kiwi čeká návrat k zisku a dvouciferný růst tržeb.
Osmatřicetiletý podnikatel v rozhovoru také vysvětluje, proč se firma vzdala části výnosného byznysu a jak její fungování mění umělá inteligence. Přiznává také, že kdyby měl Kiwi zakládat dnes, možná by se do toho znovu nepustil.
Šéf Ryanairu Michael O´Leary, jedna z nejviditelnějších postav leteckého odvětví, nedávno předpověděl, že letenky mohou napřesrok zdražit až o dvacet procent. Hlavně kvůli vyšším cenám paliva. Vidíte to stejně?
Byl bych opatrnější, na trhu se toho děje hodně. Stačí jedno rozhodnutí šéfa Bílého domu a všechno je jinak. Netroufnu si odhadovat, jak porostou ceny letenek. Ale že by zdražily o dvacet procent? Takový skok jsme za patnáct let, co to děláme, nezažili. Navíc to prohlášení může být i součástí strategie Ryanairu, je to náš důležitý partner, takže to nechci komentovat.
Jakou největší změnu jste tedy letos na trhu zaznamenali?
Nejvíc do toho promluvil konflikt na Blízkém východě. Rok přitom začal výborně, poptávka rostla dvouciferným tempem. Jenže pak přišla krize a růst odmazala. Od té doby se poptávka pohybuje plus minus na loňské úrovni, možná malinko pod ní. Není to tragédie, ale bez konfliktu by to byl výjimečně dobrý rok.
Přestali lidé létat, nebo si jen vybrali jiné destinace?
Část lidí místo Dubaje nebo vzdálenějších, asijských destinací letěla po Evropě. Podle našich dat ubylo v březnu a dubnu 88 procent českých cestujících do emirátů. Místo toho čeští cestovatelé směřovali především do jižní Evropy. Například na letech do Itálie jich v březnu přibylo meziročně o 41 procent, v dubnu o 24 procent.
Nejrychleji rostoucí neevropskou alternativou bylo pro Čechy Maroko, kam letělo meziročně v obou měsících o více než 140 procent lidí. Přes léto posílily regionální lety oproti dálkovým.
Teď vidíme ochlazení i na některých trasách do Francie a Itálie. Třeba rezervace do Paříže od zákazníků z EU v druhé polovině října klesly proti první o 32 procent. Loni ve stejném období jen o necelé procento. Změny časově souhlasí s probíhajícími demonstracemi, ale samotná data neříkají, že to způsobily právě ony.
Lidé si zvykli létat po Evropě za pár stokorun. Vydrží to navzdory dražšímu palivu?
Myslím, že ano. Letenky za pár stovek nemají nic společného s reálnými náklady. Jsou to marketingové akce, hlavně velkých nízkonákladovek. I když zdraží palivo, proč by takové promo letenky měly výrazně podražit? Pak by ztratily smysl. Může růst průměrná cena, ale pořád budete schopni najít dobrou nabídku.
Pokud by se O´Learyho předpověď naplnila, bude to pro Kiwi dobrá zpráva? Nebo spíše špatná?
Paradoxně nám to může pomoct. Naši silnou stránkou jsou levné lety do pěti hodin, máme větší podíl nízkonákladových spojů než konkurence. Když letenky zdraží, víc lidí hledá něco levnějšího a přijdou k nám. Slabší marži většinou kompenzujeme množstvím.
Čekáte, že nízkonákladovky jednou zcela převálcují tradiční aerolinky?
Pro pětaosmdesát procent poptávky po krátkých letech je low cost jediné rozumné řešení. Létají jím všichni a po Evropě se bez něj na spoustu míst levně nedostanete. Ale já stejně nemám moc rád zažité a mnoha lidmi používané dělení na low cost a full service.
Proč? Rozdíl mezi Ryanairem a tradiční aerolinkou přece stále existuje.
Ale co je opak low costu? High cost? Každý byznys se snaží mít co nejnižší náklady. Nízké náklady neznamenají špatná letadla. Naopak, nízkonákladovky mají moderní flotily s nízkou spotřebou, propracované procesy, dokážou letadlo otočit pětkrát šestkrát za den. Mají ořezané distribuční náklady.
Tradiční aerolinky by to mohly sice dělat taky, mnoho z nich se k tomu snaží propracovat, ale předělávat zavedený byznys je mnohem těžší než začít od nuly.
Takže rozdíl mezi nimi zmizí?
Na krátkých letech se určitě bude stírat. Když letíte dvě hodiny, nepotřebujete postel. V nízkonákladovce si můžete dokoupit lepší místo nebo jídlo.
Nedávno jsem letěl s tradiční aerolinkou. Jídlo bylo sice v ceně, ale nedalo se jíst. Je to opravdu vyšší kvalita? Krátké létání po Evropě je už skoro autobus. Ale na dvanáctihodinovém zaoceánském letu se o člověka musíte postarat jinak.
Nenahradí část krátkých letů vlak nebo auto?
Spíše vidíme opačný trend. Zkuste jet deset hodin někam, kde můžete být za hodinu a půl a dát si u toho pivo. Silnice jsou čím dál ucpanější a letecká doprava dostupnější.
Část lidí ale létat nechce kvůli emisím. To nepovažujete za reálnou brzdu?
Ideologie může pokazit spoustu věcí, které jinak dávají smysl. Není mi ale jedno, co se děje s přírodou. Chtěl bych zpomalit globální oteplování, jen jsem pro pragmatická, funkční řešení.
Letectví tvoří nízké jednotky procent globálních emisí a přijde mi zvláštní udělat obětního beránka z někoho, kdo jednou nebo dvakrát za rok někam letí. Je to snadný terč: prý luxus pro bohaté. Ale často mluvíme o letence za čtyřicet eur.
Zdražování letenek tedy může Kiwi paradoxně pomáhat. Ale co umělá inteligence? Proč bych měl hledat letenky u vás, když mi je stejně dobře najde osobní AI agent?
Umělé inteligenci se nebráníme, ani se jí nebojíme. Před pár měsíci jsme spustili MCP, Model Context Protocol, tedy rozhraní, přes které se AI agenti dostanou k našemu obsahu. Lidé budou mít univerzálního agenta na nákupy, divadlo, hotel i letenky.
Kiwi u toho bude jako poskytovatel. Někteří zákazníci už nepůjdou přímo na Kiwi. Ale když budeme mít dobrou cenu a službu, přijdou přes agenta stejně k nám.
Proč by si agent měl sáhnout pro informace právě do Kiwi, a ne rovnou k aerolince?
Začnu cenou. Trh je hodně komoditizovaný, takže musíme být levní nebo levnější. Mít dobré dohody s aerolinkami, systém, který najde nižší cenu. A vydělat jinde, abychom mohli zlevnit letenku. Druhá věc je služba. Při zrušeném letu, válce nebo krizi potřebujete pomoc. A to umíme.
Ale cenu a služby může nabídnout i někdo jiný. Čím se Kiwi odlišuje?
Máme něco, co skoro nikdo jiný nemá. Od našeho vzniku stavíme technologii na vlastní cache, tedy jakési živé kopii světové nabídky letenek, kterou udržujeme na našich serverech.
Musíme průběžně aktualizovat miliardy záznamů, zachycovat změny cen a zároveň v tom obrovském množství dat umožnit rychlé vyhledávání. Je to náročné na inženýring, je třeba mít správně navrženou infrastrukturu, vyžaduje to obrovský výpočetní výkon. S tímhle nám AI zatím moc nepomáhá.
Ale co to umí navíc oproti webu samotné aerolinky?
Spojit lety různých dopravců, kteří je sami spolu nenabízejí. A taky inspirační vyhledávání. Tady už umělá inteligence pomůže významně. Když pravidelně létáte do Londýna, nepotřebujete si s AI povídat. Zadáte Prahu, Londýn, v pondělí tam, v pátek zpátky a hotovo.
Ale když řeknete „chci kolem Vánoc na pět až sedm dnů někam do tepla“, budete řešit destinace, ceny, jestli tam nebude moc lidí. Přesně tam se s agentem chcete bavit. A Kiwi umí všechny ty možnosti vyhledat.
Co ale brání třeba Googlu, aby to dělal sám a inkasoval provize od aerolinek místo vás?
Jenže žádné provize od aerolinek automaticky nedostáváme. Kdyby to tak bylo, měli bychom to jednoduché.
Počkejte. Teď jsem letenku přes Kiwi kupoval a stála přesně tolik, co u samotného dopravce. Vy z toho nic nemáte?
V řadě případů to tak je. Někdy dokonce dopravci kvůli distribučním poplatkům zaplatíme víc, než za kolik letenku sám nabízí. Pokud si koupíte samotnou letenku bez další služby, je možné, že jsme na vás prodělali.
Na kolika zákaznících takhle proděláte?
Je to nižší dvouciferné procento zákazníků.
Na čem tedy vyděláváte, aby to celé fungovalo?
Hlavně na doprovodných službách. Třeba garance: když vám aerolinka změní spoj, nabídneme nejlepší alternativu nebo kredity, za které si koupíte jiný let.
Když původní letenka stála padesát eur a nejlepší náhradní let stojí pět set, můžete dostat pět set eur v kreditech, které využijete i později. Kompenzaci platíme z vlastní kapsy. Na službě vyděláváme, ale neseme riziko.
A když si cestu rozmyslím sám?
Na to je flexibilita. Garance řeší změnu ze strany aerolinky, flexibilita změnu z vaší strany. Máme i datové služby. Partneři nám platí za data o letech, letiště třeba zajímá, kolik našich zákazníků u nich přestupuje. Tyhle příjmy dávají dohromady smysl. Není to jen „přihodím provizi a prodám dál“.
Dá se předem odhadnout, kdo si tyhle služby připlatí?
Máme modely postavené na datech z minulých let a dokážeme to vcelku přesně odhadovat pro jednotlivé typy rezervací. Víme třeba, že zákazník z určité země, který letí do určité destinace, má nějakou pravděpodobnost, že si koupí garanci. To všechno vstupuje do modelů, je to velká část našeho know-how.
Vraťme se ještě ke Googlu. Co mu brání, aby tenhle byznys dělal sám?
Nejspíš se jim to nevyplatí. Nechtějí řešit zákaznickou podporu, problémy s lety, vyjednávat s jednotlivými aerolinkami. Je to jiný byznys. A v některých věcech jsou i regulatorní omezení.
Vztahy budujeme skoro patnáct let. Myslím, že jsme poslední nový prodejce letenek v západním světě, který přežil a roste. Kdybych se mohl vrátit do roku 2012 s dnešními zkušenostmi, dělal bych spoustu věcí jinak. Ale kdybych měl Kiwi zakládat dnes? Nevím, jestli bych do toho znovu šel.
Tržby vám loni klesly o šest procent na 227 milionů eur, mimo jiné i kvůli nižším cenám letenek v celém odvětví. Skončili jste ve ztrátě. Co za tím ještě bylo?
V posledních dvou letech jsme dávali do pořádku vztahy s aerolinkami, zhruba 95 procent obsahu už prodáváme přes oficiální partnerství. Jenže tyto dohody nám některé dříve výnosné praktiky zakazují. Vědomě jsme se vzdali části byznysu. Dlouhodobě ale chceme, aby to dávalo smysl pro zákazníky, aerolinky i nás.
Čeho konkrétně jste se vzdali?
Třeba hidden-city ticketingu. Chcete letět z A do B, ale my najdeme levnější let z A do C s přestupem v B. Vy tam vystoupíte a dál nepokračujete.
Pro zákazníka to byla výhodná nabídka, nám to svého času dělalo nezanedbatelnou část tržeb. Aerolinky to však nemají rády, protože jim tím zasahujeme do cenotvorby. Takže s těmi, se kterými máme partnerství, už to neděláme.
Co čekáte letos?
Letošek bude dobrý rok, po dvou letech se vracíme k růstu. Čekám dvouciferný růst tržeb i prodaných letenek. Počítáme se ziskem. Provozně jsme ve ztrátě nebyli ani loni, provozní zisk vzrostl na 15 milionů z předloňských tří. Do čistého výsledku ale vstoupily jednorázové náklady.
Spekuluje se o možném prodeji většinového podílu, který drží General Atlantic. Vy sám máte zhruba pětinu Kiwi. Co by pro vás změna hlavního vlastníka znamenala?
Kolem naší firmy se často objevují různé spekulace a fámy. Mě osobně moje role i práce stále velmi baví a naplňuje. Pokud se objeví dobrá příležitost, všechny možnosti jsou otevřené, ale nikdo nikam nespěchá.
AI prý obsluhuje přes pětaosmdesát procent zákaznické komunikace. Jsou s ní lidé spokojení?
Už to bude víc. V našich průzkumech vychází spokojenost s AI dokonce vyšší než s lidským agentem. Funguje 24 hodin denně, v každém jazyce, drží se procesů. A je empatičtější než většina lidí.
Ale hlavně: když se zavře letiště, počet požadavků nenaroste o pět procent, ale klidně desetkrát. U lidí by se tvořily fronty, s AI jen zapojíte další agenty.
Odkud ale AI ví, co má zákazníkovi nabídnout? Nemůže si odpověď vymyslet?
Má stejné instrukce jako lidé a data o letu i zákazníkovi. Nemá si něco cucat z prstu. Rozdíl je v tom, že ty informace zpracuje během několika vteřin. Zákaznická podpora u nás je z velké části práce s informacemi, v tom jsou jazykové modely velmi dobré.
Co tedy ještě musí řešit člověk?
Obvykle případy, kdy to vyžadují regulace nebo naši partneři. Máme i nízké jednotky výjimek denně, které řešíme ručně. Třeba zákazník vlastní chybou koupí špatný let, ale vidíme, že je to rodina s dětmi, tak se rozhodneme jí pomoct. Ale i tohle by AI zvládla.
Máte za sebou několik vln propouštění, před covidem jste měli 1400 zaměstnanců, teď zhruba 400 po celém světě. Když by AI zvládla skoro všechno, budete je potřebovat?
Aktuálně propouštění nechystáme, pro dnešní potřeby máme tým nastavený dobře. Ale co bude za rok nebo dva, to vám nikdo neřekne. Firmy budou muset kvůli AI buď dramaticky zvyšovat tržby a využít své lidi k růstu, nebo počty zaměstnanců sníží.
Platí to pro všechny, včetně Kiwi. Nejlepší je lidi udržet a využít pro růst, ale ekonomiku provozu neobejdete.
Co vývojáři?
Ty budeme potřebovat dlouho, hlavně ty, co dělají uvnitř naší platformy. Musí rozumět architektuře, rychlosti, nákladům. Odpovědi musí chodit v milisekundách a nestát extrémní peníze. To je těžký engineering. AI používají taky, ale sama tuhle práci zatím neudělá.
Ale lidí, kteří dělají web nebo aplikaci, už není potřeba tolik. Stačí jeden nebo malý tým. Probudím se s nápadem v sobotu ve dvě ráno, hodím to do AI, za půl hodiny mám velmi kvalitní model. Pak napíšu Jamesovi, našemu vývojářskému agentovi, a on udělá prototyp. V pondělí ho řešíme a klidně v úterý může být v produkci.
Sám tedy používáte AI k vymýšlení nových produktů. Čemu se ve firmě ještě věnujete?
To je přesně to, co mě baví a co mi myslím jde. Vidět problém zákazníka nebo firmy a vymyslet řešení. Přijdu s nápadem a kolegové ho dotáhnou. Ale nejsem manažer. Neříkám dobrý nebo špatný. Prostě nejsem. Jsem extrémně zapálený pro produkt, pro byznys, pro zákazníka. Ale nebaví mě řešit motivaci, kompenzace.
Neumím lidi dobře řídit. V práci se chci s kolegy bavit o produktu a byznysu. A když vidím něco, co dává smysl, jsem ten, kdo řekne: „Pojďme to sakra udělat.“ Pak potřebuju kolem sebe lidi, kteří vědí jak.
A když jdete s kolegy na pivo, taky řešíte jen byznys?
Ne, právě naopak. To je můj způsob socializace. Zajdeme na pivo a bavíme se úplně o všem. Tam už je to spíš kamarádství.
Od piva s kolegy je blízko k pivovaru. Nově stojíte za minipivovarem Jindra v Jindřichově Hradci, otevřeli jste ho na jaře v místě, kde pivo přestalo vařit před 60 lety. Jak jste se k téhle investici dostal?
Z města pocházím a pivovar tam fakt chyběl. Nejen pivo, ale místo, kde by se lidé potkávali, mělo úroveň a vešlo se tam víc lidí. Řekl jsem si, že tím mohu městu něco vrátit. A to pivo se nám fakt povedlo. Jsem tam hlavně jako investor, v operativě ani exekutivě pivovaru nejsem. Občas mám nějaký nápad k brandu, ale jinak jsem tam zejména finančně a uživatelsky.
A jak se pivovaru daří?
Přes léto jsme nestíhali vařit. Teď snad nabereme zásoby. Máme plechovky, sudy, časem bychom chtěli širší distribuci. Letos uvaříme asi tři tisíce hektolitrů, protože jsme začali až v půlce sezony. Maximum v historické budově je asi osm tisíc hektolitrů, víc se tam nevejde. Jestli půjdeme příští rok až na plnou kapacitu? Řídíme se podle poptávky, ale zatím to tak vypadá.
Prohlásil jste, že chcete mladé naučit zase pít, a schytal jste za to kritiku, že nabádáte k alkoholismu. Co jste tím chtěl říct?
K alkoholismu nenabádám, alkohol má samozřejmě negativa. Mně šlo hlavně o socializaci, o uvolněnost, aby se lidi potkávali i ve fyzickém světě. Pivo mi přijde jako jedno z lepších „spojovadel“, navíc je propojené s naší kulturou. Kdyby se lidi občas v pátek v hospodě trochu uvolnili, Česku by bylo lépe.
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