Kila jako inflace. Guvernér ČNB se pochlubil, že zhubl. Schytal i kritické rýpnutí

Řady hubnoucích veřejných činitelů se rychle rozrůstají. Poté co svá shozená kila v médiích komentovalo několik politiků, se úspěchem veřejně pochlubil i guvernér České národní banky Aleš Michl. A musel čelit otázkám, zda nevyužívá injekce na hubnutí.
Jako jeden z prvních do médií o úbytku své váhy mluvil ministr práce Aleš Juchelka (ANO). Přidali se také poslanec Marian Jurečka (KDU-ČSL) či Věra Kovářová (STAN). Ti všichni shodně tvrdili, že za citelným úbytkem váhy je disciplína a odříkání.
Stejně tak jako nyní šéf centrální banky. Osmačtyřicetiletý Michl napsal o své váze na síť X. A přirovnal ji k inflaci. „Disciplína funguje – jak na inflaci, tak na kila. – 15,9 p.b. inflace, - 16 kg já. A pozor na jojo efekt,“ napsal guvernér.
Svou snahu o snížení váhy přirovnal k boji, kterým česká ekonomika prošla v letech 2021 až 2023 kvůli extrémnímu zdražování a následné snaze o krocení inflace.
V době nástupu do funkce v červenci 2022 prý Michl vážil 94 kilogramů, teď má o 16 kilogramů méně. Guvernér ještě přidal video, na kterém posílá zdravici ze zasněženého střediska a v lyžařských brýlích děkuje za reakce na jeho formu. „Podobné je to s inflací, disciplína, sport,“ vzkázal ve videu.
A stejně jako zmínění politici i Michl musel čelit kritickým narážkám, zda za úbytkem váhy nestojí Ozempic. Tedy injekční lék určený primárně pro léčbu cukrovky, který se ale hojně využívá podobně jako jiné typy přípravků na léčbu obezity.
Někdejší investiční stratég Raiffeisenbank a před nástupem do ČNB také poradce Andreje Babiše ale na narážky svých sledujících na přípravky na hubnutí nereagoval.
„Sláva Ozempiku“
Dánského giganta Novo Nordisk, který vyrábí zmíněný lék na hubnutí, přitom Michl v minulosti chválil a dával ho Čechům za příklad, jak může firma táhnout celou ekonomiku.
„Jedině když tady budou nové nápady. Když někdo něco vymyslí. Podobně jako v Americe, v Dánsku, kde je teď Ozempic. Fantastický. Ta firma táhne celou ekonomiku, je to lék na hubnutí,“ pěl slova chvály Michl.
„Něco podobného kdyby se podařilo u nás. To je přesně ten mechanismus, který táhne ekonomiku nahoru. Nikoliv kdo v politice něco zavelí nebo udělá,“ reagoval guvernér loni začátkem roku v Partii Terezie Tománkové na otázku moderátorky, zda může naše ekonomika dohnat tempo sousedního Polska.
