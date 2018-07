před 1 hodinou

Češi na kempování v přírodě nezanevřeli ani po otevření hranic do celého světa. Ročně tráví dovolenou pod stanem více jak milión lidí. Tábořit se v Česku smí všude, kde to není zakázané a když s tím vlastník pozemku souhlasí. Prakticky to znamená, že pakliže se neutáboříte na místě k tomu určeném, hrozí vám pokuta a vyhnání z ráje. V Česku je přes tisíc registrovaných tábořišť a kempů, někde jsou to jen louky s přístupem k pitné vodě, jinde resorty s restauracemi, koupelnami a zábavnými programy pro návštěvníky.