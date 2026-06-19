Když vyhrajeme, zvýšíme daně. ODS už píše nový program. Víme, kdo si pohorší

Ještě před časem to bylo tabu, teď nejsilnější opoziční strana mluví o zvyšování daní. Jde o další otočku, anebo promyšlený plán, který může uspět? Že se neobejdeme bez zvýšení některých daní, začínají otevřeně přiznávat i další opoziční strany.
Ideová konference občanských demokratů přinesla minulý víkend překvapivě otevřenou diskusi o poměrně zásadních změnách v českém daňovém systému. Byly to přitom právě daně a postoj k nim, který podle některých přispěl k volební porážce vládní koalice, v jejímž čele stála ODS.
Ačkoliv totiž strana slibovala, že daně zvyšovat nebude, pod tlakem koaličního kompromisu její vláda nakonec zvedla ruku pro konsolidační balíček. Ten před dvěma lety mimo jiné přinesl významné zvýšení daně z nemovitosti.
Jan Skopeček (ODS) coby stínový ministr financí nejprve uvedl na zmíněné konferenci velkolepé plány v oblastí daní plánem snížit daňové zatížení práce. Nemířil ovšem na zaměstnance.
„My se musíme orientovat ne na sazbu daně z příjmu fyzických osob, ale na povinné odvody, a to zejména na povinné odvody ze strany zaměstnavatele,“ řekl Skopeček. Zaměstnanci si tak spíš připlatí. Včetně lidí, kteří vlastní nemovitost. Tedy alespoň podle toho, co Skopeček na víkendové konferenci uvedl.
„Buďme féroví, jsme strana, která chce být rozpočtově odpovědná. Musíme říct, že ten výpadek z rozpočtu budeme kompenzovat změnou daňového mixu,“ pokračoval.
„A jakkoli vím, že to nebude diskuse jednoduchá, tak se prostě musíme pobavit o tom, že bude vyšší podíl spotřebních a majetkových daní na příjmech státního rozpočtu - abychom mohli daňové zatížení práce snížit. „Myslím si, že je to prorůstové opatření, že to k ODS patří, že tu diskusi budeme muset vést,“ uzavřel svou řeč ekonomický expert strany. Následoval potlesk.
Skopeček tvrdí, že vysoké odvody jsou brzdou ekonomického růstu. Motivují k obcházení zákoníku práce, k práci na černo, což posiluje šedou ekonomiku.
Vláda Andreje Babiše (ANO) ovšem trvá na tom, že daně zvyšovat nehodlá. Plánuje nicméně opětovně zavést elektronickou evidenci tržeb (EET), která znamená pro některé pracující faktické zvýšení daní.
Opoziční strany přitom o zvyšování některých daní mluví otevřeně, ODS by tak měla mít pro daňové změny spojence. „Jsem velmi pozitivně překvapený, že ODS vůbec připouští o tom diskutovat,“ reagoval lidovecký místopředseda rozpočtového výboru Benjamin Činčila.
Mzdy v Česku
Zaměstnavatelé odvádějí z hrubé mzdy navíc na sociálním pojištění za svého zaměstnance 24,8 procenta hrubé mzdy a dalších devět procent na zdravotní pojištění.
Na hrubou měsíční mzdu 40 tisíc korun tak zaměstnavatel musí vydat celkem 53 500 korun
I zaměstnanec ovšem musí platit zdravotní a sociální pojištění, z hrubé mzdy mu pak zbyde 32 200 korun. A z toho ještě musí zaplatit daň ve výši 15 procent.
„Má to být o tom, že některé daně snížíte. A teď ať jsem konkrétní: snížení zdanění práce, na tom budeme stavět náš program. Jelikož to někde musíte vybrat a musíte konsolidovat - a já si nedělám iluze, že se dá někde seškrtat sto miliard z roku na rok,“ řekl Činčila Aktuálně.cz.
„Je to otázka majetkových daní, je to otázka některých spotřebních daní. U některých výš jít nemůžete, ale některé - když si vezmete daně z elektronických cigaret a z klasických cigaret, některé daně z hazardu - jsou rozdílné,“ popisuje.
Snížení zdanění práce patří podle slov pirátské poslankyně Venduly Svobodové mezi priority strany. Nemluví však o snížení odvodů zaměstnavatelům jako ODS.
„Navrhujeme například navázání základní daňové slevy na průměrnou mzdu a zvýšení daňového bonusu na první dítě, což pomůže zejména pracujícím rodinám,“ řekla Svobodová Aktuálně.cz.
„V delším horizontu dává smysl posunout daňový mix směrem k nižšímu zdanění práce a vyššímu zdanění majetku,“ pokračuje pirátská poslankyně. A zmiňuje také snahu znovu otevřít diskusi o zdanění alkoholu včetně tichého vína.
Poslankyně Lucie Sedmihradská za Starosty si pak dovede představit vyšší progresi. Jinými slovy že by nízkopříjmoví platili o něco méně a ti s vysokými příjmy o něco více. Teď je daň z příjmu fyzických osob v Česku 15 procent až do výše hrubé měsíční mzdy 146 900 korun. Výdělek nad tuto hranici se daní sazbou 23 procent.
„Nebráníme se tomu, že bude mít daň z příjmu fyzických osob progresivnější dopad. A chceme otevřít debatu o komplexní reformě daně z nemovitosti,“ konstatuje Sedmihradská.
„Základem daně by se stala hodnota té nemovitosti. Aby už nebylo možné, že by se dům za Prahou danil jako dům v pohraničí,“ tvrdí. Něco podobného přitom ve své poslední zprávě doporučila Česku Evropská komise. Vyšší daň navázaná na tržní hodnotu by podle komise mohla zvýšit dostupnost bydlení.
Systém výpočtu u nás je podle Sedmihradské ní zastaralý. „Nejsme tudíž z něj schopni zvýšit výnosy. A systém je pak velmi nespravedlivý,“ uzavírá Sedmihradská.
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