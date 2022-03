Na moderní ruský tank bych poslal dvě střely, na starší jednu, popisuje Javelin voják

Přes dvacet států světa včetně Česka dodává na Ukrajinu bránící se ruské agresi zbraně. Jednou z nejvýraznějších je protitankový systém Javelin, USA na Ukrajinu posílají tisíce střel tohoto systému. Podle dostupných, ale těžko ověřitelných zpráv Ukrajinci díky ní zlikvidovali přes 500 ruských tanků. Český voják se zkušeností s touto zbraní ji v rozhovoru popisuje. Redakce jeho identitu chrání.

Kdy jste naposledy držel Javelin v ruce?

Před několika lety ve Spojených státech amerických na konferenci, kterou pro uživatele z celého světa pravidelně pořádá výrobce. Během těchto akcí představuje vývoj jednotlivých částí systému. Mé úkoly na konferenci však nesouvisely se samotnou střelbou, to zajišťovali američtí vojáci. Byl jsem pověřen úkoly v oblasti logistiky.

A když se budeme bavit o vaší bojové zkušenosti s Javelinem?

Česká armáda má tyto střely ve výzbroji poměrně dlouho, člověk si je osahal a vyzkoušel při nasazení v Afghánistánu. Víc k tomu říct nemohu.

Javelin znamená v překladu oštěp. Co má společného s tímto atletickým náčiním?

V historii a způsobu, jakým Američané nazývají své zbraně, není třeba hledat nic složitého. Stejně jako oštěp nebo kopí má i Javelin za úkol najít a zasáhnout nepřítele. A dokáže to velice dobře.

Jaký je význam Javelinu pro vedení boje proti nepříteli s těžkou pozemní technikou, jako jsou tanky?

Nepřítel díky Javelinu zjistí, že jeho moderní tank je na střední vzdálenost schopný zlikvidovat jednotlivec. Maximálně se přitom bavíme o dvoučlenném týmu, který se může po odpalu stáhnout. Čili protivník sice vidí, že mu hoří tank, ale neví, odkud napadení přišlo. Střela je přitom schopná při dobrém zásahu probít nejmodernější pancíř.

Voják v utajení Aktuálně.cz nezveřejňuje jméno vojáka, s nímž vedlo o protitankovém systému Javelin rozhovor, z bezpečnostních důvodů - kvůli ochraně operačních záležitostí české armády. Respondent slouží v armádě několik desítek let. Byl členem elitního vojenského útvaru, účastnil se misí v Kosovu nebo v Afghánistánu, nyní působí v nebojových strukturách armády. Česká armáda má k dispozici jednotky systémů Javelin.

Může armáda, když to vztáhneme na Ukrajinu, obstát ve válce bez Javelinu?

Může, ale bude to pro ni mnohem náročnější. Starší systémy kladou na střelce větší nároky, musí se více přiblížit k protivníkovi. Například staré RPG je účinné na velké přiblížení, navíc u téhle zbraně je potřeba takzvaný "šťastný zásah".

Aby tank nebyl bojeschopný, jsou někdy potřeba tři až čtyři střely z RPG. Všechny tyto požadavky kladou výrazně vyšší nároky na vojáky bránící se vůči těžké pozemní technice a zvyšuje se riziko, že je protivník zlikviduje.

Může fungovat velká vybavenost Ukrajiny, která má k dispozici - i díky podpoře zemí NATO - tisíce střel Javelin, jako odstrašení pro invazní ruské jednotky od úmyslu vjet do velkých měst tanky? Při obranné palbě by z nich Ukrajinci udělali v podstatě jen překážky pro další postup Rusů, je to tak?

Vliv to mít určitě může, zejména na morálku nasazených vojáků a případnou změnu taktiky boje v zastavěné oblasti.

Dvě nálože v jedné raketě

Podstata Javelinu spočívá v odpalovacím systému "vystřel a zapomeň". Co to znamená?

Veškerá práce probíhá v řídicí a odpalovací jednotce. Střelec najde cíl a elektronicky ho uzamkne. Informace se z odpalovací jednotky následně přesunou do rakety, která si naprogramuje polohu cíle a podle ní dráhu letu. Po zmáčknutí spouště střelcem zařídí raketa zbytek.

Je to velký pokrok oproti starším systémům, u kterých byla střela po dobu letu udržována operátorem ve směru letu na cíl, například pomocí vodičů. Když střelce mezitím protivník spatřil a začal na něj pálit, tak střelec musel držet a vést střelu až do dopadu. S Javelinem vystřelí a o víc se nemusí starat. Primární technologií je u něj infračervené zařízení, díky kterému si hlavice pomocí senzorů a dat z řídicí jednotky cíl drží sama.

0:17 01 - Vojenská technika Ukrajinců - Protitanková samonaváděcí střela Javelin | Video: Aktuálně.cz

Střela se po odpálení vznese do výšky, následně z ní slétává na cíl. Co je smyslem takového způsobu útoku?

Operátor si může vybrat ze dvou režimů střely. První je takzvaný "top attack", kdy střela podle vzdálenosti cíle může vystoupat až do výšky 160 metrů. Následně útočí pod velkým úhlem. U cílů je nahoře vždy nejmenší vrstva pancíře, ať už je to věž tanku, nebo korba vozidla. Proto je útok a poté zásah seshora nejúčinnější pro likvidaci cíle.

Další možností je "direct attack" na menší vzdálenosti, kdy střela nevystoupá a udeří napřímo z menšího úhlu. Takový postup se používá na méně pancéřované cíle. Přestože je Javelin primárně protitankový systém, lze jej použít i jako zbraň palebné podpory pro ničení jiných cílů, jako jsou těžko dostupná kulometná hnízda nebo bunkry.

Střela vyslaná z Javelinu funguje na bázi tandemové bojové hlavice. Jaký je její princip?

Je to kvůli zvýšení účinku střely na cíl. Tanky jsou často vybavené reaktivní vrstvou pancíře. Jsou to takové krabičky umístěné na jeho povrchu, jejichž čidla zaznamenají dopad střely a následně explodují. Tím snižují její účinek. V tomto případě ale pancíř jen zlikviduje první nálož střely, následně exploduje ve střele druhá nálož, která pancíř zničí. Časový rozdíl je v tisícinách sekundy.

Oštěp z USA FMG-148 Javelin je protitankový systém, který se používá v boji od roku 1996. Jeho výrobu zadala americká vláda. V její armádě nahradil předchozí protitankovou zbraň M47 Dragon. Hlavní přednost Javelinu je samonaváděcí střela. Javelin má díky tandemové bojové hlavici velmi vysokou účinnost, vzhledem k mechanismu odpálení také poskytuje střelci krytí. Průběžně se pracuje zlepšování systému, v současnosti se používá verze "F", verze "G" je ve vývoji. Ukrajina má k dispozici Javelin od roku 2018, tehdy šlo o 210 střel a 37 odpalovacích jednotek. V létě 2020 přišla ze Spojených států další dodávka. O poskytnutí této zbraně rozhodovaly několik let poté, co Rusko anektovalo Krym a iniciovalo válku na Donbase. Během ruské invaze Spojené státy dodávku systému Javelin dramaticky zvýšily, zbraň poslaly také Estonsko a Polsko.

Jaký význam má pro střelce vzdálenost od cíle?

Nejnovější modely Javelinu mají dostřel kolem čtyř kilometrů, střelec proto nemá důvod se k cíli tolik přibližovat. Musí mít na něj jen výhled. Pokud se mu ho podaří zaměřit a zamknout, raketa už si ho najde.

Mění se účinnost střely v závislosti na vzdálenosti od nepřátelského cíle?

Účinek nálože v raketě je stejný po sto metrech jako po čtyřech kilometrech.

V podstatě nemůže minout

Lze z Javelinu minout?

Záleží na tom, jak se chová cíl. Pokud se tank posunuje na bojišti rychlostí dvacet kilometrů za hodinu a nemá příliš možností manévrovat, tak je to 99 procent jistoty zásahu. V podstatě nemůže minout. Ale pokud se lehčí cíl žene stovkou a manévruje, elektronika střely nemusí cíl udržet. Pravděpodobnost zásahu se značně snižuje.

Když voják vyšle střelu, jaké má v tu chvíli nepřítel možnosti obrany?

Když se bavíme o střele vypálené na cíl do dvou kilometrů, čas na reakci je asi dvacet sekund. Pokud se nepříteli ve stroji rozezní alarm, že je na něj vedena palba, tak se může pokusit ujet nebo opustit stroj. Ale nejsem si jistý, jestli střelu lze zachytit na radaru nebo jiným způsobem. Jednak nic nevyzařuje, jednak má nízkou letovou hladinu. Takže spíš je to pro nepřítele bez šance.

Jak dlouho obvykle trvá okamžik od chvíle zaměření nepřítele po vypálení rakety?

Když mám nabito, na výstřel je maximálně tři minuty. Takto je to dané technickým řešením střely od výrobce. Střela je chlazená z venkovní jednotky, která chladí elektroniku. Po třech minutách dochází k přerušení chlazení a střela se stává nepoužitelnou. Pak se musí nabít nová. Jinak záleží na tom, kde se cíl pohybuje nebo jaká je denní doba. Ale obvykle se od začátku spatření cíle do výstřelu bavíme o desítkách sekund.

Vyslaná střela se zažehne svým pohonem až po odpálení, proč to tak je?

V odpalovacím systému je iniciační jednotka, která střelu "vymete". Samotný motor se zapaluje pět až deset metrů od střelce. Za prvé tím nedojde k ohrožení prostoru za střelcem, protože na rozdíl od RPG nedojde k tak mohutnému zášlehu. Střelec proto může bezpečně pálit vleže, vkleče, vestoje nebo z krytu. A za druhé se střelec Javelinem nedemaskuje, protože jinak by na něj upozornil právě zášleh. I kdyby nepřítel uslyšel zvuk, tak nevidí, odkud střela vyšla.

Použití v jakékoliv poloze a situaci

Javelin obvykle obsluhují dva vojáci. Jak mají rozdělené role?

Střelec představuje odpalovací jednotku, vyhledává cíl. Druhý voják usnadňuje a zrychluje nabíjení, případně přebíjení. Také střelci vedle nabíjení jako nosič pomáhá s přemisťováním zbraně, protože systém není nejlehčí. Také kontroluje okolí a kryje střelci záda ve chvíli, kdy se soustředí na odpálení.

Zvyšuje se efektivita útoku, pokud střelec pošle na cíl více raket v rychlém sledu za sebou?

Takhle snadné to zase není, jedno přebití trvá desítky sekund. Když to vztáhnu na ruské nejmodernější tanky T-90, tak do něj bych pro jistotu poslal dvě střely. Ale na starší stačí jedna. Navíc tahle zbraň nevylučuje rychlou možnost přesunu. Pokud má nepřítel systém pro určení směru palby a vypálí zpět, je možné se rychle o desítky metrů přemístit jinam a zvolit si nové místo pro další odpal.

Má význam pro úspěch útoku z Javelinu pozice, ve které se voják v terénu při odpálení střely nachází?

Je to jedno. Američané ve všech manuálech mají vypracované scénáře na střelbu vleže, vkleče nebo ve stoji. Raketa prostě vystoupá podle vybraného cíle a sama si k němu určí trasu. Je to použitelné v jakékoliv poloze, situaci nebo denní době.

Když se zaměří vrtulník, střela stojí za pokus

Javelin je primárně určený pro likvidaci tanků a další těžké pozemní techniky. Může obstát i v boji proti letectvu?

Pokud se střelci podaří zachytit a zamknout vrtulník, tak střela si ho najde. Její rychlost je vyšší než vrtulníku. Ruské Mi-24/35 létají rychlostí kolem tři sta kilometrů v hodině. Pokud slouží coby přímá palebná podpora, pohybují se ve výšce několika desítek metrů. Když je střelec ve směru jeho příletu, stojí odpálení rakety na něj za pokus. U bojových letadel efektivní použití Javelinu není možné. Jsou příliš rychlé a létají moc vysoko.

Raketu odpaluje voják z tubusu, který má položený na rameni. Do jaké míry je to fyzicky náročné?

Sama odpalovací jednotka má kolem šesti kilo a dá se snadno přenášet v batohu. Ale když parťák nese dvě střely, kdy každá váží kolem dvanácti kilogramů, už je to s ostatní výzbrojí zátěž. Neříkám, že pět střel na den je strop, může být i deset. Záleží na fyzické a psychické kondici každého. Zaměřování chce soustředění a klid. Ale obecně to v boji člověk moc nevnímá, adrenalin dělá hodně.

Zabere příprava vojáka, který nikdy nedržel Javelin v ruce, aby se ho naučil spolehlivě ovládat a efektivně ho používat v boji, dlouhý čas?

Záleží na požadovaném stupni vycvičenosti operátora. Samozřejmě lze výcvik nahustit a zkrátit. Standardní výcvik lze během jednoho týdne bez problému zvládnout.