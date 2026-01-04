Když infarkt, tak v lednu. Má to své důvody, popisuje kardiolog Veselka

Česko sevřely arktické mrazy. Teple se proto oblečte a nepřeceňujte své síly, radí lidem s nemocným srdcem kardiolog Josef Veselka. Nejvíc infarktů totiž podle něj připadá právě na leden, kdy teploty klesají hluboko pod nulu.
Důvody jsou podle lékaře jednoduché: cévy se v chladném počasí stahují, mohou se proto snáze ucpat. „K tomu navíc přibývá infekcí, které srdce zatěžují,“ dodává Veselka.
Kdo by si na to měl dávat největší pozor?
Nejvíce ohroženi jsou starší lidé a pacienti s již nemocným srdcem, vysokým tlakem, cukrovkou a samozřejmě také kuřáci. Riziko je vyšší u těch, kteří mají zúžené srdeční cévy, i když o tom třeba ještě nevědí. Zvlášť nebezpečný je pro ně studený vítr, který tělo ochlazuje rychleji než samotný mráz - může proto způsobovat zúžení věnčitých tepen. Problém mohou mít i lidé, kteří nejsou zvyklí na fyzickou námahu, ale v zimě ji náhle vykonají.
Proč jsou u nás vlastně infarkty v zimě častější?
To je dobrá otázka, na niž ale stále nemáme definitivní odpověď. Víme, že chlad způsobuje stažení cév a zvýšení krevního tlaku. Studený vítr a rychlé změny počasí, včetně kolísání atmosférického tlaku, tento efekt ještě zesilují. Současně přibývá infekcí, které srdce zatěžují a zvyšují riziko komplikací.
Dalo by se laicky popsat, co se v lidském těle v takovém okamžiku děje?
Věnčité tepny, které přivádějí do srdečního svalu krev, se zužují aterosklerotickým procesem. Při něm se ve stěnách tepen usazují tukové látky a zužují tím jejich průsvit. Když se věnčitá tepna náhle stáhne nebo ucpe krevní sraženinou, krev se k části srdce nedostane. Tato oblast začne velmi rychle strádat a po krátké době se nenávratně poškodí. Odumře.
Jak to poznat? Dá se vysledovat, že se blíží infarkt?
Typickým příznakem je tlak, svírání nebo pálení nejčastěji uprostřed hrudníku. Bolest se může šířit do levé ruky, zad, krku, břicha nebo čelisti. Téměř nikdy nemá bolest charakter píchání. Někdy je přítomna pouze dušnost a nevolnost. Občas mají pacienti menší potíže již několik dní předem. U části lidí ale infarkt přijde náhle, bez jasného varování.
V lednu obyčejně vrcholí i chřipková epidemie. Může to nebezpečí infarktu zvýšit?
Ano, chřipka riziko infarktu skutečně zvyšuje. Spustí v těle silný zánět, který mění chování cév a zvyšuje srážlivost krve. Zánět může také narušit povrch tukového plátu v cévě a usnadnit jeho prasknutí. Horečka a zrychlený tep navíc srdce zatěžují.
ŽIVĚKvůli kritice Okamurova projevu má jít ukrajinský velvyslanec na kobereček k Macinkovi
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) si pozve ukrajinského velvyslance v Praze Vasyla Zvaryče. Řešit s ním bude jeho komentáře k nedávným výrokům předsedy sněmovny Tomia Okamury (SPD) proti Ukrajině a jejímu vedení v novoročním projevu. V nedělním pořadu Partie v televizi Prima to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Berlíňané mrznou bez proudu kvůli sabotáži levicových extremistů, tvrdí starosta
Rozsáhlý výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína je dílem levicových extremistů, uvedl v neděli podle agentury DPA starosta německého hlavního města Kai Wegner. Bez proudu jsou po požáru kabelů ze sobotního rána stále desetitisíce domácností.
"Vím o spoustě chyb, které jsem udělal," řekl Milan Hlavsa. Hrál i v Bílém domě
Spoluzakladatel skupiny The Plastic People of the Universe Milan "Mejla" Hlavsa prošel řadou skupin, hrál po hospodách i v Bílém domě pro prezidenty, vždycky ale zůstával nezávislý. Jedna z nejvýraznějších osobností české rockové scény navíc nikdy neustrnula, stále zkoušela něco nového.
ŽIVĚ"Dobrou noc a šťastný nový rok." Maduro skončil v nechvalně proslulé věznici slavných
Americké úřady přepravily zajatého venezuelského prezidenta Nicoláse Madura spolu s manželkou do vazební věznice v newyorkském Brooklynu, informovala stanice CNN. Maduro bude příští týden čelit obvinění z držení drog a zbraní před federálním soudem na Manhattanu. Spolu s manželkou čelí mimo jiné obvinění ze spiknutí za účelem teroristické činnosti a spiknutí za účelem dovozu kokainu.
Noční teploty budou klesat až k minus 16 stupňům, varují meteorologové
Nadcházející noci v Česku budou velmi mrazivé. Minimální teploty mohou místy klesnout 12 až 16 stupňů Celsia pod nulu. Meteorologové vydali v neděli před silnými mrazy výstrahu, která platí od pondělního do čtvrtečního rána pro většinu republiky. Na východě Moravy čekají více oblačnosti, proto zde má být kromě pondělí o něco tepleji. Varování neplatí ani pro většinu Středočeského kraje a Prahu.