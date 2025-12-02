Domácí

Exkomunista Zůna ministrem obrany? "Měli by dostat pětku," nebere si servítky Fischer

Ondřej Stratilík Ondřej Stratilík
před 16 minutami
Šéf senátního výboru Pavel Fischer (TOP 09) patří mezi politiky, kteří jsou často v kontaktu s ministrem obrany. Jak vyplývá z jeho vyjádření pro Aktuálně.cz, s nominací generála Jaromíra Zůny má problém. "Nevíme, jak hodnotí naléhavou hrozbu Ruska nebo Číny," upozorňuje Fischer. Bobříka mlčení si k Zůnovi, členovi normalizační KSČ, dali Motoristé. Ti přitom tvrdili, že komunisty k moci nepustí.
Pokud se Jaromír Zůna stane ministrem obrany, bude to druhý přiznaný člen normalizační KSČ ve vládě Andreje Babiše. Hned po premiérovi, který získal rudou knížku v roce 1980, tedy rok před Zůnou.
Pokud se Jaromír Zůna stane ministrem obrany, bude to druhý přiznaný člen normalizační KSČ ve vládě Andreje Babiše. Hned po premiérovi, který získal rudou knížku v roce 1980, tedy rok před Zůnou. | Foto: Armáda ČR

Jak deník Aktuálně.cz uvedl před několika dny, generál Jaromír Zůna, kterého hnutí SPD Tomia Okamury nominovalo na post ministra obrany, má historii, o níž dosud příliš nemluvil. Jeho členská přihláška do KSČ z prosince 1981 odhalila, že už na vojenské škole působil jako politruk šířící marxisticko-leninské učení.

Související

"Soudruh Zůna je velmi dobře připraven." Babišův ministr byl politruk už jako student

Jaromír Zůna

"Jmenovaný si velmi zodpovědně plní své pracovní povinnosti i uložené stranické úkoly. Ze své funkce politického pracovníka aktivně prosazuje politiku strany mezi bezpartijními," podpořil tehdy Zůnův vstup do partaje jeden z jeho tří tzv. ručitelů.

Informace o tom, že by se měl bývalý komunista stát novým českým ministrem, zarezonovala na sociálních sítích. Někteří se pohoršovali, jiní nominaci Jaromíra Zůny bagatelizovali srovnáním s Petrem Pavlem. I současný český prezident totiž figuroval mezi členy KSČ.

"Vláda bude vizitkou především jejího premiéra," odpovídá na dotaz deníku Aktuálně.cz europoslanec Alexandr Vondra (ODS). "Jak se to rýsuje, budou na seznamu ještě větší hříšníci, než je generál Zůna, který si to aspoň odčinil dlouhou službou v armádě demokratického státu," hodnotí Vondra ministerského kandidáta SPD. On sám vedl resort obrany v letech 2010 až 2012.

Daleko méně smířlivější k angažmá Jaromíra Zůny zůstává Pavel Fischer (za TOP 09). Ten je přitom jako předseda senátního výboru pro obranu jedním z nejbližších parlamentních protějšků ministra obrany. 

Související

"Co jste si zvolili, to máte." Emoce na nejlepších fotografiích z volebních štábů

Volby parlament 2025 štáby
16 fotografií

"Pan generál Zůna se ve veřejných diskusích jako voják z pochopitelných důvodů dosud neukázal, a jeho názory na aktuální otázky tudíž neznáme. Nevíme, jak hodnotí naléhavou hrozbu Ruska nebo globální hrozbu Číny," upozorňuje Fischer.

"Když čtu návrh vládního prohlášení, kde stojí, že 'dle našeho názoru nedošlo k žádné systémové změně takového charakteru, která by vyžadovala přehodnocení typu, účelu nebo velikosti Armády ČR', mám dojem, že to musel psát akademik, kterého zapomněli v učebně po vyučování! Vycházím-li z toho, že autorem textu je generál Jaromír Zůna ve spolupráci s SPD, pak by měli všichni dostat pětku," nešetří kritikou Fischer.

Z pravděpodobné budoucí koalice tvořené hnutími ANO, SPD a Motoristé se k nominaci Jaromíra Zůny nechtěl vyjádřit nikdo z oslovených.

"Byl jsem řadový člen a prospěchář"

Zůna přitom není jediným členem vznikajícího kabinetu, který tvořil součást normalizační KSČ. Už od roku 1980 měl rudou knížku i sám Andrej Babiš (ANO), pravděpodobně příští premiér.

Související

Agent StB Babiš nahlásil nejméně dva lidi. Pavel mlžil o vstupu do KSČ a rozvědky

Babiš, Pavel, STB

"Prosím vás, v komunistické straně bylo 1,7 milionu lidí, já jsem byl řadový člen a asi jsem byl prospěchář, protože byla určitá výhoda být členem komunistické strany. To ale neznamená, že lidé, kteří byli ve straně, podporovali komunismus. Nikdy jsem ho nepodporoval, my jsme na ten režim byli naštvaní," řekl Babiš deníku Aktuálně.cz už v roce 2016.

Zvlášť v případě Motoristů je mlčení k účasti bývalých členů KSČ v chystané vládě překvapující. Byla to totiž strana vedená Petrem Macinkou, která před volbami lidem slibovala, že právě ona bude pravicovou pojistkou před vstupem komunistů do vlády. A nešlo jen o desítky billboardů s heslem "Když chcete vládu bez komunistů" s tvářemi Macinky, Filipa Turka a Borise Šťastného. Motoristé to několikrát slíbili i osobně, například o prázdninách.

Související

Jak moc vadí minulost v KSČ? Piráti hlasují, zda chtějí Votápka na kandidátce

Spotlight Aktuálně.cz - Vladimír Votápek

"Rozhoduje se o tom, zda naše země zůstane v devastujícím zajetí stávající vlády, nebo zda sklouzne k populistickým experimentům, nebo zda dokonce zažijeme návrat komunistů k moci. (…) Znovu ukažme lidem, že umíme být právě tou silou, kterou naše země potřebuje," burcoval Macinka letos v létě na sjezdu strany.

Teď se však Macinka, pravděpodobný ministr kultury Oto Klempíř ani místopředseda sněmovního branného výboru Karel Beran k chystanému angažmá Jaromíra Zůny, jenž byl členem normalizační KSČ od roku 1981, nevyslovili.

A ke své minulosti mlčí i samotný Zůna. První veřejné vystoupení jej čeká nejdřív ve čtvrtek 4. prosince po jednání s prezidentem Petrem Pavlem.   

Hlas pro Motoristy omezí vliv komunistů a SPD. Jsou to šílenci, nabádá Macinka (2. 10. 2025)

Spotlight moment: Hlas pro Motoristy omezí vliv komunistů a SPD. Jsou to šílenci, nabádá Macinka | Video: Tým Spotlight
 
Mohlo by vás zajímat

Vlna odchodů z ODS nekončí, za Kubou přechází většina českobudějovických zastupitelů

Vlna odchodů z ODS nekončí, za Kubou přechází většina českobudějovických zastupitelů

Žalobci hrozí důtka za to, že dál nebojoval proti vrácení počítačů v bitcoinové kauze

Žalobci hrozí důtka za to, že dál nebojoval proti vrácení počítačů v bitcoinové kauze

"Napsal to někdo z mých známých." Policie kvůli příspěvku na X prověřovala Turka

"Napsal to někdo z mých známých." Policie kvůli příspěvku na X prověřovala Turka

Čundr v Hřensku skončil hororem. Našla se těla bez hlav a strašidelné poslední fotky

Čundr v Hřensku skončil hororem. Našla se těla bez hlav a strašidelné poslední fotky
1:03
domácí Aktuálně.cz Obsah Andrej Babiš armáda Karel Řehka Generální štáb Armády ČR Československá lidová armáda politika SPD Motoristé sobě Petr Pavel vláda Vláda Andreje Babiše Petr Macinka

Právě se děje

Aktualizováno před 2 minutami
Podle Kremlu Rusové dobyli Pokrovsk. "Stále ovládáme sever města," oponuje Ukrajina

ŽIVĚ
Podle Kremlu Rusové dobyli Pokrovsk. "Stále ovládáme sever města," oponuje Ukrajina

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 7 minutami
České ekonomice se letos daří lépe, než se čekalo. Příští rok OECD čeká zpomalení

České ekonomice se letos daří lépe, než se čekalo. Příští rok OECD čeká zpomalení

OECD očekává o něco vyšší investice díky unijním fondům na podporu obnovy a odolnosti, které budou k dispozici do konce roku 2026.
před 16 minutami
Exkomunista Zůna ministrem obrany? "Měli by dostat pětku," nebere si servítky Fischer

Exkomunista Zůna ministrem obrany? "Měli by dostat pětku," nebere si servítky Fischer

Bobříka mlčení si k Jaromíru Zůnovi, členovi normalizační KSČ, dali Motoristé. Ti přitom voličům slibovali, že komunisty nepustí k moci.
před 17 minutami
Festival Pražské jaro bude mít od ledna nového ředitele. Bude jím Robert Hanč

Festival Pražské jaro bude mít od ledna nového ředitele. Bude jím Robert Hanč

Dosavadní generální manažer a umělecký ředitel České filharmonie se své nové funkce ujme 1. ledna 2026.
před 22 minutami
Z nenápadné černé limuzíny je malý tank. Stát pořídil dvě pancéřovaná Audi

Z nenápadné černé limuzíny je malý tank. Stát pořídil dvě pancéřovaná Audi

Cenový trumf rozhodl. Dvě pancéřovaná Audi A8L porazily BMW v tendru pro Ministerstvo obrany, byly skoro o osm milionů levnější.
před 22 minutami

Po čtyřicítce si splnila dětský sen. Jak vojákyně mění pohled na českou armádu

Po čtyřicítce si splnila dětský sen. Jak vojákyně mění pohled na českou armádu
Prohlédnout si 20 fotografií
Snímek pořízený během základního kurzu ve Vyškově.
Petra s oceněním Lady Pro.
Aktualizováno před 40 minutami
Vlna odchodů z ODS nekončí, za Kubou přechází většina českobudějovických zastupitelů

ŽIVĚ
Vlna odchodů z ODS nekončí, za Kubou přechází většina českobudějovických zastupitelů

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Další zprávy