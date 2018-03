Když Česko vyhostí několik ruských agentů, svět se nezhroutí. Británii musíme podpořit, napsal Babiš

Čau lidi, napsalo mi spousta z vás, že si mám dát fakt bacha na ČSSD. Že nás v minulosti strašně podrazili. Oni ale o sobě říkají, že jsou „ta nová ČSSD“ 🤓Tak uvidíme. Ať to dopadne, jak chce, určitě můžou zapomenout na nějaké zvyšování daní. A samozřejmě nedovolíme, aby pokračovalo netransparentní hospodaření některých státních firem, institucí nebo nemocnic. Taky mi hodně z vás píše, co je to za kravál s tím vyhošťováním ruských diplomatů. To vám hned ujasním a pak už se vrhneme na moje týdenní hlášení, OK? Takže: už to označení “diplomat” je špatně. Jsou to ve skutečnosti lidi, kterým se říká “nedeklarovaní zpravodajci.” V Česku jich máme údajně nejvíc z celé Evropy. Dejte si schválně článek "Ruská ambasáda v Praze je prošpikována špióny". Pokud jste ho ještě nečetli, dávám ho do prvního komentáře. A pokud si někdo myslí, že jim jde o dobro naší země, tak se šeredně plete. Navíc nás ruská strana skandálně obvinila z toho, že ten jed Novičok se měl vyrábět u nás. Je to sprostá lež. Vyhoštění by se netýkalo skutečných diplomatů nebo dokonce velvyslance, jak někdo spekuluje. Jasně, že Británie má naši podporu. Pracuje tam 50 tisíc Čechů. Naše Škodovka, která za minulý rok zaplatí 8,7 miliard na daních, dělá v Británii skvělý byznys. I když Británie odchází z Evropské unie, musíme dělat všechno pro to, aby Evropa zůstala silná a jednotná. Plus samozřejmě Británie je významný člen NATO a z hlediska evropské i alianční bezpečnosti je zásadním partnerem pro ČR. Do EU od nás vyvážíme 90 procent zboží. A naopak z EU máme 90 procent všech investic. Jasně, máme s ostatními státy v různých věcech spory. To je život. Znáte to z rodiny. Vždycky nějaké hádky budou. Rozhodně si sem nedáme cpát migranty. A taky nechceme, aby nám přikazovali, na co můžeme a nesmíme používat evropské peníze. Chceme od Evropy, aby nás neomezovala na vnitřním trhu a naši lidi mohli bez omezení pracovat v zahraničí. A taky jsme dohromady mnohem silnější. Bez ostatních evropských zemí za zády bychom nevyjednali zrušení cel na ocel, což náš průmysl fakt potřebuje. Takže znovu opakuju, Británii musíme podpořit. Tečka. Nemůžeme v Evropě pořád jenom něco odmítat a když je čas udělat jasné solidární gesto, tak zůstat stranou. Je potřeba, jak říká náš Milan Hnilička, “držet kabinu.” Abych to shrnul: když z naší země vypovíme pár ruských zpravodajců, svět se nezhroutí. Píšu vám tady a dávám fotky, jak jezdíme s ministry po krajích a sepisujeme, do čeho je potřeba investovat. Musím se fakt smát těm, kteří nás za to kritizují. Nezlobte se na mě, ale vůbec tomu nerozumí. Vůbec netuší, co děláme a proč to děláme. My děláme jako úplně první vláda investiční plán na příštích 10 let. Pro tuto zemi a pro její lidi! Ptám se každého, kdo to kritizuje: Vy nechcete, aby fakultní nemocnice v Plzni postavila nový pavilon chirurgie? Vy nechcete, aby v Brně měli novou gynekologicko-porodnickou kliniku? Aby měli v Kroměříži magnetickou rezonanci? Nebo v IKEMu nový urgentní příjem a další kapacity pro pacienty? Nechcete, aby modernizovali nemocnici v Olomouci? V Hradci Králové? Thomayerovu nemocnici? Do nemocnic, které jsou přímo řízené ministrem zdravotnictví, máme plán investovat 11,6 miliardy na 7 let. Z toho stát by měl přispět 8,4 miliardy. Nikde není napsáno, že se všechno hned postaví, ale musíme přece plánovat, i kdybychom měli hned peníze, tak se některé stavby nepostaví dřív než za 5 nebo 6 let. Mně fakt nemusí nikdo radit s investicemi. Vybudoval jsem firmu pro 35 tisíc zaměstnanců, zmodernizoval jsem plno upadajících podniků. Za poslední dva roky moje bývalá firma investovala skoro 40 miliard. Takže si troufám říct, že v politice nikdo s většími zkušenostmi není. A mám vzkaz konkrétně pro pana redaktora, který se nám tím skvělý videem chtěl posmívat: potkejme se v 6:30 ráno před vládou. Dám vám školení. A teď pojďme na ten můj týden. Budu to zkracovat, jak jen to půjde. Slibuju! Mluvil jsem s pošťačkami a pošťáky. Berou častokrát míň než 20 tisíc měsíčně. Průměrná mzda u nás je přitom přes 30 tisíc. Na pobočce v Josefské ulici v Praze mi dali petici. Podepsalo jich ji 14 tisíc. Skoro polovina všech, co u České pošty pracují. Ještě počkejte, pokud mi sem chcete dát koment, že si pošťáci ani víc nezaslouží, protože se vám na poště ztratil balík. Česká pošta je dlouhodobě v rozkladu kvůli vedení, které tam bylo dosazené. Zaměstnanci za špatný systém nemůžou. Ryba smrdí vždycky od hlavy. Proto jsme odvolali ředitele a vyhlásili otevřené výběrko na nového. Už jsem vám to psal několikrát. Hledáme schopného manažera, ne vysloužilého kamaráda, co potřebuje teplý flek. Musí mít vizi, jak dát tenhle kolos do kupy. A my mu pomůžeme najít peníze na platy. Další hrozně důležitá věc pro naši zem: rychlovlaky. Potkali jsme se už potřetí nad tímhle tématem, které nikdo do roku 2013 neřešil. Rychlovaky z Německa nás dneska objíždí přes Rakousko a pokud si nepospíšíme, tak se na evropskou síť nikdy nenapojíme. Jde hlavně o to propojit Berlín, Prahu, Brno, Ostravu, Varšavu, Vídeň, Bratislavu a Budapešť. Pro rychlovlaky směrem z Německa se rozhodujeme o dvou řešeních: buď budou končit pod Státní operou nebo půjdou přes letiště Václava Havla. Analyzujeme obě možnosti. A taky jsme se bavili o spojení mezi Prahou a letištěm Václava Havla. Máme už definitivní řešení: Masarykovo nádraží-letiště-Kladno. Jsou to velké vize. A hrozně mě štve, že až my je začínáme měnit ve skutečnost. Mohli jsme to mít už dávno, kdyby se začalo hned po revoluci. Dal jsem rozhovor německému WELT. Pan redaktor mě potěšil. Prý dělal rozhovory už s mnoha českými premiéry a já jsem podle něj pozitivní a sebevědomý. Dokonce četl i mou knížku. V Lánech jsem se potkal s panem prezidentem a podrobně jsem mu vylíčil, jak pokračuje jednání o vládě. Venku na nás čekali novináři. Byla ale strašná kosa a ještě padal sníh, takže to i sami redaktoři po osmi minutách zabalili. To nejdůležitější ale víte. S ČSSD jednáme, i když to teď zatím vypadá, že víc jednají s médii než s námi. Těšil jsem se že v pátek pokročíme, ale pan Hamáček nám schůzku zrušil. Zbytečně ztratíme čtyři dny. Pravděpodobně u nich probíhají vnitrostranické diskuse. Jinak se ale dosud naši experti navzájem potkávali každý den a vyjednávali jednotlivé body programů. Jak jsem vám psal na začátku: vyšší daně v žádném případě nedovolíme. Další schůzka je v úterý. A teď už fakt stručně: našli jsme v rozpočtu 2018 úspory 8,4 miliardy, z toho dáme 3 miliardy do krajů na opravu silnic plus jednu miliardu už měl připravenou ministr Dan Ťok, zbytek využijeme na slevy na jízdném pro děti, studenty a seniory. Vláda projednala návrh ČSSD, aby se zrušila karenční doba, máme na to jiné řešení v prospěch zaměstnavatelů i zaměstnanců, proto jsem svolal na zítra mimořádné zasedání tripartity. Projednávali jsme, jak motivovat firmy, aby zaměstnávali zdravotně postižené. Z 270 tisíc nezaměstnaných je jich 45 tisíc. A spousta z nich chce a může mít job. I když jsou firmy finančně motivované, není odezva taková, jakou bychom chtěli. Pravděpodobně mají předsudky. Musíme je přesvědčit, že tito lidé jsou spolehliví zaměstnanci. Trojdeňák v Bruselu. Tentokrát jsme neletěli velkým speciálem, ale takovým menším stříbrným. Pozval jsem všechny Čechy, kteří v Bruselu pracují, aby přišli diskutovat o Evropě a našem zastoupení v Evropě. Pro naši zem jsou tihle lidé strašně cenní. A důležití pro to, aby Česko získalo silnější pozici v Bruselu. Jejich zkušenosti potřebujeme. Takže pokud projeví zájem se vrátit domů, tak jim určitě musíme zajistit důstojnou pozici v naší státní správě. V roce 2022 nás čeká předsednictví, které bude náročné a o to víc tyhle lidi budeme potřebovat. Nakonec se nás v sále tlačilo přes 150, nestačily židle. Ptal jsem se, jak jednotlivé instituce fungují a jaké s nimi mají naši lidi zkušenosti. Já sám jsem mluvil o spoustě věcí, třeba o tom, že Evropa má být jako ta galská vesnice z Asterixe a Obelixe. Uvnitř se lidi volně pohybují, pracují, obchodují, poskytují služby a taky společně vyjdou na hradby, když je před nimi nepřítel. S generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem jsme se bavili o tom, že pokud mají lidi alianci dál věřit, musí být NATO schopné jim zajistit bezpečnost a vyřešit ty hlavní obavy, které mají. Probrali jsme za ty tři dny hrozně moc věcí: bezpečnost, odstraňování překážek ve vnitřním trhu, zdanění digitálních firem, spolupráci s Balkánem, útok v Salisbury, clo na dovoz hliníku a oceli do USA. Jak víte, dopadlo to zatím dobře: naši výrobci dostanou výjimku. Platí do 1. května. Za ten krátký čas musíme projednat výjimku trvalou. A samozřejmě daňové úniky, které přijdou Evropskou unii na 150 miliard euro ročně. Já proti nim bojuju už čtyři roky a prosazuju opatření jménem reverse charge. Teď o tom začali mluvit i premiéři Holandska a Polska. Jsem rád, že to ode mě převzali. Mluvil jsem i na 4 oči s britskou premiérkou. Téma nemohlo být jiné než brexit a útok v Salisbury. Taky jsem se zastavil s polským premiérem a dal mu do ruky seznam toho, co bychom s nimi chtěli řešit. Byly to úkoly, které jsem během výjezdu dostal od hejtmana z Libereckého kraje. Hlavně to, aby kvůli těžbě v polském dole Turów nebyla ohrožená pitná voda na Frýdlantsku. A taky, aby na svojí straně dobudovali železniční spojení z Hrádku nad Nisou do Žitavy. Domluvili jsme se, že mi dá stanovisko za měsíc. Pak jsem měl pokec s novináři, přišli The Economist, Financial Times, El País, Rzeczpospolita a Süddeutsche Zeitung. Témata asi tušíte: migrace, kvóty, vyjednávání s Evropskou komisí. Zajímá to úplně všechny. Tak a fakt už dost! Čtu to po sobě na papíře a už zase přetékám do třetí strany. Strašný. Respekt, pokud jste to se mnou vydrželi až sem. Přeju hodně zdaru v novém týdnu. I vám, co jste si můj text jen rozklikli. Třeba se mi to příště povede napsat fakt stručné. I když, to bych se dost divil. Mějte se!