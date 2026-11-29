Za vylepení pozvánek na demonstraci k 28. říjnu 1988 StB prohledala Vladislavu Drajsajtlovi dům a téměř tři a půl dne ho držela v cele. Pozvánky získal od disidenta Tomáše Hradílka.
V roce 1988 přišla StB k Vladislavu Drajsajtlovi do Tršic. Někdo ho udal za šíření pozvánek na demonstraci k 28. říjnu v Praze. Přijeli i policisté z Bystřice. Ptali se ho, proč chtěl založit Společnost přátel USA.
„A to mám zakládat Společnost přátel Vietnamu? Ti nám nic nedali,“ odpověděl. Policisté hledali plakáty, ale našli také náboje, které jeho nevlastní synové tajně směňovali se sovětskými vojáky. Jeden z chlapců je spustil v tašce z okna přímo před policistu.
Zadrželi ho na tři a půl dne
Vladislava Drajsajtla odvezli do olomoucké vazební věznice. „Byla to cela pro dva, ve které nás bylo pět. O půlnoci dovezli šestého, vojáka,“ vzpomíná. Drželi ho téměř tři a půl dne místo povolených 48 hodin. Propustili ho bez písemného záznamu. Domnívá se, že před dalším postihem ho uchránila pozdější amnestie Václava Havla.
Politika rozdělovala rodinu
Narodil se 12. března 1950 v Grygově. Rodiče Vladislav a Jarmila se poznali za nuceného nasazení v krytu v Napajedlech. Otci, odpůrci komunistů, pak nový režim znárodnil obchod.
Roku 1954 se rodina přestěhovala k otcovým rodičům do Nelešovic. Dědeček Bohuslav Drajsajtl pomáhal zakládat družstvo a s otcem se kvůli politice hádal. Když do družstva odváděli dvě rodinné krávy, babička je ozdobila pentlemi a oplakala.
Od dětství pomáhal na poli a hrál českou házenou. Později studoval elektrotechnickou průmyslovku v Olomouci. „V Olomouci bylo nádherně, v každé hospodě hrála nějaká kapela,“ vzpomíná. Poslouchal Hendrixe a Rolling Stones. V březnu 1968 se oženil s Jiřinou Machovou. O rok dříve se jim narodila dcera Renata, později přibyl syn Tomáš.
Když 21. srpna 1968 česali chmel, z rádia slyšeli o invazi. Babička vzala dvoukolák a šla koupit dva pytle mouky. Do Olomouce jel až za několik dní. „Na ulici Mlčochova stál tank, měl vystrčený lauf do ulice,“ vybavuje si.
Převelen za poslech Svobodné Evropy
Na vojně sloužil nejprve u radistů v Opavě. Když si při návratu z vánoční propustky pustil ve vlaku Svobodnou Evropu, cestující ho okřikl. Drajsajtl se ohradil, muž však vytáhl průkaz StB. Následovalo převelení do posádky poblíž Benešova, kde opravoval radary.
Roku 1969 nastoupil do Olmy jako elektroúdržbář. Po vojně pracoval na stavbách jako elektromechanik. Roku 1975 se přestěhoval do domu, který s otcem postavil v Tršicích. V STS Příkazy ho přemlouvali ke vstupu do KSČ. „Já vám to řeknu na rovinu. Já kdybych se přihlásil do strany, tak mě můj táta vydědí,“ odpověděl. A měl klid.
Roku 1981 se podruhé oženil. S manželkou Alenou vychovávali její dva syny a společnou dceru. Vídal se s disidenty Tomášem Hradílkem a Rudolfem Berezou. S Hradílkem se roku 1987 pokusili založit pobočku Společnosti přátel USA. Neuspěli, ale zůstali v kontaktu.
Společnost přátel USA (SPUSA) vznikla v roce 1987 jako nezávislá občanská iniciativa usilující o rozvoj přátelských vztahů mezi obyvateli Československa a Spojených států.
S transparentem proti režimu
Tomáš Hradílek a Rudolf Bereza, signatáři Charty 77 a známí Vladislava Drajsajtla, rozvinuli 1. května 1987 při prvomájových oslavách v Olomouci transparent „Charta 77 vybízí k občanské kuráži“. Drželi ho, než je zadržela policie. Zatčen byl také katolický aktivista Michal Mrtvý, který protest natáčel. Všichni tři skončili ve vyšetřovací vazbě.
U zrodu Občanského fóra
Po propuštění slíbil manželce, že se politicky angažovat nebude. V listopadu 1989 se přesto zúčastnil generální stávky v Olomouci. „Padal sníh, bylo zasněženo a zima. Plné náměstí lidí,“ vzpomíná. V Tršicích se podílel na vzniku Občanského fóra.
Začátkem roku 1990 odmítl funkci ve výboru Společnosti přátel USA. „Když jsem viděl ty lidi, co se hlásili o slovo a jak jim šlo o převlékání kabátů, úplně jsem se distancoval,“ vysvětluje.
Po roce 1992 začal podnikat v oboru elektro. Dlouhá léta pracoval také pro zvonařskou dílnu Dytrychových. Na vlastní práci a schopnost postarat se o sebe spoléhal celý život.
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