Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
16. 11. Otmar
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

„Kdyby se něco stalo.“ Babiš chce izraelský štít, jeho plán má ale několik trhlin

Daniel Kraus
Daniel Kraus
Daniel Kraus,ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Andrej Babiš (ANO) vyrazil do Izraele s početnou delegací a velkým plánem: posílit českou protivzdušnou obranu izraelskými technologiemi. Premiér opakovaně mluví o slavném systému Iron Dome – jenže podle odborníků si zřejmě plete pojmy a Česko „železnou kopuli“ nepotřebuje. Není přitom také jisté, jestli se Izraelci budou chtít teď do velkých obchodů pouštět.

ANDREJ BABIŠ, BENJAMIN NETANJAHU
Premiér Andrej Babiš (ANO) jednal s Benjaminem Netanjahuem o české protivzdušné obraně. Do Izraele odletěl s ambicí získat přístup k tamním špičkovým technologiím, zatím ale není jasné, co skutečně může vyjednat.Foto: Ariel Schalit – ČTK / AP / Ariel Schalit
Reklama

Česká republika by se měla snažit pořídit další systémy protivzdušné obrany co nejdříve a nečekat až do roku 2030, řekl premiér Babiš po pondělním jednání s dosluhujícím izraelským protějškem Benjaminem Netanjahuem. Posílení protivzdušné obrany, zejména ochrany proti balistickým raketám, považuje za jednu ze svých priorit.

Však také do Izraele nevyrazil Andrej Babiš zrovna nalehko. Na třídenní pracovní cestu s ním odletěli ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) a ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé). Výpravu doprovází také náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč.

Hlavním tématem je právě protivzdušná obrana a izraelské technologie, které by mohly v budoucnu chránit české území. „My jsme na ten termín čekali dlouhou dobu,“ vysvětloval Babiš ještě před odletem. „Pro nás je nejdůležitější, abychom našim občanům zabezpečili pokrytí naší země, kdyby se nedej bože něco stalo,“ dodal.

Související

Jenže právě v tom, jaký izraelský štít by Česko potřebovalo, se objevuje zásadní otazník.

Reklama
Reklama

Babiš totiž opakovaně skloňuje především slavný systém Iron Dome, tedy tzv. Železnou kopuli. Ta je ale určena hlavně k zachytávání raket krátkého doletu a minometných granátů. Proti balistickým raketám, o jejichž nebezpečí premiér hovoří, slouží jiné technologie, např. systém Arrow. S výrobci tohoto systému se již Babišova delegace v pondělí v Izraeli setkala.

Jaký systém má Babiš na mysli?

„Já se domnívám, že tady dochází ke zmatení pojmů. Celá řada politiků, ale i lidí, kteří komentují obranu, často používá výraz Iron Dome pro vlastně všechny systémy protivzdušné obrany, i když to tak v reálu není,“ upozornil pro Aktuálně.cz bezpečnostní analytik Milan Mikulecký.

Související

„Obávám se, že tady to vzniklo podobně, protože jsem od pana premiéra slyšel několik výroků. Někdy zmiňoval Iron Dome, jindy systém Arrow. Ten už ale dává smysl vzhledem k tomu, v jakém kontextu ho zmiňoval – tedy v souvislosti s obranou proti balistickým raketám,“ doplnil. 

Podle něj právě systém Iron Dome, který je tak často v této debatě skloňován, pro české podmínky nedává smysl.

Reklama
Reklama

„Pokud jde o systémy protivzdušné obrany určené proti balistickým raketám, tak určitě má smysl se bavit s Izraelem, protože má v tomhle směru dlouhodobé zkušenosti a skvělé technologie,“ dodal Mikulecký.

Česko už přitom od Izraelců nakupuje – a to SPYDER, tedy mobilní systém protivzdušné obrany krátkého až středního dosahu, určený k ničení letadel, vrtulníků či střel s plochou dráhou letu. Ten ale podle Mikuleckého nepokrývá všechny bezpečnostní hrozby.

Spotlight - Milan Mikulecký
Bezpečnostní analytik Milan Mikulecký upozorňuje, že Babiš zaměňuje různé izraelské systémy protivzdušné obrany. Vysvětluje, proč Česko nepotřebuje Iron Dome a na co by si mělo dát při případném nákupu pozor.Foto: Aktuálně.cz – Vojtěch Gross

Kdyby přišel útok z Ruska či „zatoulaný“ dron jako v některých jiných zemí NATO, není systém efektivní. „Obrana proti dronům je na něj příliš drahá a ochranu proti balistickým raketám systém SPYDER prostě neumí,“ upozornil.

Za pozornost by podle něj tak při vyjednávání s Izraelci stál např. laserový Iron Beam pro ochranu důležitých objektů nebo systémy David's Sling a Barak, které mají schopnosti proti balistickým raketám. 

Reklama
Reklama

Během nynější návštěvy Izraele Babiš připomněl, že jeho předchozí vláda v roce 2021 uzavřela kontrakt právě na zmiňované izraelské systémy SPYDER, jejichž dodání se nyní dokončuje. Sám premiér nicméně uznává, že tyto systémy dokážou zasahovat letadla a drony, nikoliv však rakety.

Izrael má jiné starosti

Otazník visí nad samotným načasováním Babišovy návštěvy. Izrael se po parlamentních volbách ocitl v politickém patu. Dosavadní premiér Benjamin Netanjahu nemá jistou pozici, jeho blok získal jen 53 ze 120 mandátů.

Sestavením nové vlády pověřil prezident Jicchak Herzog jeho politického rivala Gadiho Eisenkota, který nyní hledá podporu pro většinu. Babiš se ale setká jak s Netanjahuem, tak s prezidentem Herzogem i samotným Eisenkotem.

Související

Přijíždí tak vyjednávat o dlouhodobých obranných projektech v době, kdy není vůbec jisté, kdo bude mít v Izraeli za několik týdnů politickou odpovědnost.

Reklama
Reklama

Mikulecký ale upozorňuje, že cesta byla pravděpodobně naplánovaná dlouho dopředu. „Pokud by výstupem mělo být zásadní jednání s předsedou vlády, tak mně to taky nedává úplný smysl. Nicméně Izrael je demokratická země. Ti lidé, se kterými budou jednat na odborné úrovni, zůstávají. Takže tam je v zásadě jedno, v jaké době to je,“ řekl Aktuálně.cz.

Otázkou je ochota Izraele své technologie prodávat. Izraelci např. odmítli Iron Dome poskytnout Ukrajině, která čelí mnohem bezprostřednější raketové hrozbě. Podle Mikuleckého ale obě země nelze jednoduše srovnávat.

Související

„Česká republika dlouhodobě vystupuje jako země, která se k Izraeli staví realisticky, někdo by možná řekl až proizraelsky. Naproti tomu Ukrajina i dodnes podporuje hlasování rezolucí, které v OSN probíhají proti Izraeli,“ vysvětlil analytik.

Dodal, že Izrael má poměrně vysokou ochotu své zbraňové systémy prodávat, a připomněl např. německý nákup systému Arrow 3.

Reklama
Reklama

Nejdražší zakázka v dějinách

Pokud by se Česku skutečně podařilo v Tel Avivu pořídit špičkový systém protiraketové obrany, nešlo by o žádnou drobnou investici. „Byla by to nejdražší akvizice v historii České republiky, která by i překonala stíhačky F-35,“ upozorňuje Mikulecký.

Za důležité proto považuje, aby se o konkrétním řešení rozhodovalo v otevřeném tendru a porovnaly se technické schopnosti i pořizovací a provozní náklady.

„Z veřejných výroků předsedy vlády vyplývá, že by nemělo jít o uzavření nákupu, ale o vyjednávání, aby se izraelští dodavatelé mohli účastnit nějakého tendru. Pokud by tomu tak bylo, bylo by to jen dobře,“ uvedl.

Související

Analytik zároveň upozorňuje na jednu zásadní podmínku: domácí výrobu munice. „U systému protivzdušné obrany by mělo být podmínkou, že na území České republiky bude probíhat stoprocentní výroba interceptorů. V případě konfliktu totiž může být dodavatelská země sama ve válce nebo v konfliktu, který má pro ni vyšší prioritu. Je proto nutná stoprocentní soběstačnost, pokud jde o munici. Tohle by měla být podmínka jakéhokoli tendru,“ zdůraznil.

Reklama
Reklama

Babiš tak může z Izraele otevřít cestu k další spolupráci, konkrétní nákup ale zatím není na stole. A zatímco bude premiér na Blízkém východě jednat o ochraně českého nebe, doma se bude řešit i jeho nepřítomnost na Národní třídě.

Kvůli cestě totiž vynechá letošní připomínku 17. listopadu, stejně jako čtyři jeho ministři. Babiš už dříve uvedl, že ho to mrzí, zároveň ale doufá, že jeho nepřítomnost „třeba přispěje k uklidnění vyhrocené situace“.

Cesta navíc přichází jen den po demonstraci na pražské Letné, kde se podle organizátorů sešlo až 450 tisíc lidí. Protest spolku Milion chvilek pro demokracii mířil především proti plánovaným změnám financování České televize a Českého rozhlasu.

Mohlo by vás zajímat: Premiér Andrej Babiš (ANO) se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Ranní Aktuálně

Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.

Nejnovější články z rubriky Auto

Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
„Dnes večer, v noci i během celého zítřejšího dne věnujte prosím pozornost varováním před nebezpečím. Máme informace, že se Rusové připravují k útoku,“ vzkázal také Zelenskyj.
„Dnes večer, v noci i během celého zítřejšího dne věnujte prosím pozornost varováním před nebezpečím. Máme informace, že se Rusové připravují k útoku,“ vzkázal také Zelenskyj.
„Dnes večer, v noci i během celého zítřejšího dne věnujte prosím pozornost varováním před nebezpečím. Máme informace, že se Rusové připravují k útoku,“ vzkázal také Zelenskyj.

ŽIVĚ Desítky raket měsíčně. Severokorejci dodávají Rusku vybavení, upozornil Zelenskyj

Ukrajinská rozvědka má podle prezidenta Volodymyra Zelenského informace o tom, že Severní Korea dodává Rusku balistické rakety a pomáhá mu zdokonalovat zbrojní technologie. „Rusko bohužel dostává ze Severní Koreje další balistické rakety. Hovoříme o desítkách raket měsíčně,“ řekl prezident. Také varoval před rozsáhlými útoky na Ukrajinu, které mají od Ruska přijít v noci na úterý.

Reklama
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.

V Hluboké o sebe zavadily vlaky, provoz už byl obnoven

Ve stanici Hluboká nad Vltavou na trati mezi Českými Budějovicemi a Plzní o sebe v pondělí kvůli nepovolené jízdě zavadily vlaky. Provoz na hlavní trati byl asi dvě a půl hodiny zastavený, kolem 20:00 začaly vlaky opět jezdit. Novináře o tom informoval mluvčí Správy železnic (SŽ) pro mimořádnosti Martin Kavka.

Reklama
Reklama
Reklama