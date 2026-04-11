Kdy ztroskotaly vztahy prezidenta s Macinkou? Slova o „manželce vyžírce“ ho mrzela

Spor ministra zahraničí a předsedy Motoristů sobě Petra Macinky s prezidentem Petrem Pavlem graduje. Zatímco Macinka veřejně slibuje, že nikdy, ale opravdu nikdy nepodpoří cestu prezidenta na červencový summit NATO v Ankaře, prezident trvá na tom, že na summit pojede. Málokdy byly vztahy mezi dvěma politiky tak vyhrocené. Přitom ještě nedávno mezi nimi panoval relativní klid.
To vyjádření je samo o sobě tak hrubé, že ani jeho autor z něj dnes nemá jistojistě radost. „Po prvních dámách dnes na Hradě První VYŽÍRKA,“ napsal Petr Macinka na sociální sítě v roce 2024. Zdaleka nebyl tak známým politikem jako dnes, ani jeho strana Motoristé sobě tehdy nebyla ve stavu, že by počítala s místem v Poslanecké sněmovně, natož ve vládě.
A právě tehdy si Macinka takto ulevil, když komentoval právě probíhající dění. Parlament rozhodoval přibližně o 100 tisících měsíčně pro manželku Petra Pavla, což značně rozdělilo českou společnost. Stejně jako v minulosti, kdy se rozhodovalo o postavení manželek předchozích prezidentů a jejich zázemí, i tentokrát debata probíhala ve zjitřené atmosféře. Jedni tvrdili, že nic nemá dostat, druzí poukazovali na to, že je značně aktivní, věnuje se pozici první dámy a finance si zaslouží.
Od té doby se čas i děj posunul, a když přišel začátek letošního ledna, Macinka byl čerstvě ministrem zahraničí, jeho Motoristé členy vládní koalice a možná by si nikdo na jeho starý výrok nevzpomněl. Ovšem deník Blesk právě na počátku roku tento výrok připomněl a Macinka z toho skutečně neměl žádnou radost. „Jsem naštvaný, že to takto zveřejnili. Navíc to vypadá, že jsem něco takového řekl nyní,“ sdělil Aktuálně.cz několik dní po vydání článku při cestě na Ukrajinu.
Bylo zjevné, že s prezidentem do žádného sporu nechce v „nové éře“ jít, zvláště, když usiloval o to, aby Petr Pavel jmenoval členem vlády nevýraznější tvář Motoristů, Filipa Turka. Macinka se cítil Turkovi zavázaný, protože ho přesvědčil, aby se vzdal lukrativního místa poslance Evropského parlamentu a místo toho šel na mnohem viditelnější a také „lacinější“ post v české sněmovně. Což patrně Motoristy zachránilo od volební porážky, protože Turek přitáhl spoustu voličů.
Zmínka o nacismu Macinku pořádně rozpálila
Naději na korektní vztahy s prezidentem dala i samotná návštěva Ukrajiny, kdy Macinka překvapil i řadu svých kritiků z opozice, protože se jasně vyslovil pro podporu Ukrajiny a Rusko ostře kritizoval. „Určitě je vidět, že Ukrajina má velký zájem o mír. Oceňuji, když to sleduji osobně, velké ústupky, které v mírovém jednání byla Ukrajina ochotná učinit, takže teď je čas na ústupky na ruské straně,“ prohlásil Macinka.
Kdo by si dal vedle jeho slov vyjádření Petra Pavla na toto téma, ten by moc rozdílů nenašel. A určitě ne nějakých výrazných. Zdálo se, že Pavel i Macinka mají přinejmenším v něčem k sobě blízko, čemuž odpovídaly i průzkumy veřejného mínění, podle kterých mnozí voliči Motoristů volili za prezidenta právě Pavla.
Z těchto všech důvodů byl Macinka takřka přesvědčený, že Pavel na jmenování Turka ministrem kývne, byť měl k němu několik závažných připomínek. O to více byl doslova v šoku, když ještě během jeho pobytu na Ukrajině zveřejnila prezidentská kancelář dopis Pavla předsedovi vlády, ze kterého bylo naprosto jednoznačné, že Turek může na jmenování ministrem zapomenout.
„Jsem naprosto přesvědčen, že na straně Mgr. Filipa Turka existuje množství okolností, které mnohdy jednotlivě, ale především ve svém souhrnu, jeho loajalitu vůči fundamentálním principům a hodnotám ústavního řádu důvodně zpochybňují,“ vysvětloval prezident své odmítnutí, kdy narážel mimo jiné na to, že byl Turek v minulosti k vidění, jak hajluje, což dotyčný vysvětloval s tím, že rozhodně nešlo o jakoukoliv adoraci fašismu.
Prezident měl ale jiný názor, což dal v dopise najevo. „Ve svých různých vyjádřeních a jednáních opakovaně adoroval, či přinejmenším bagatelizoval jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo, které mělo na svědomí nejhorší válku v lidských dějinách, genocidu milionů nevinných lidí a trýznivou okupaci mj. i českých zemí,“ napsal do dopisu.
Právě tato pasáž Macinku nejvíce rozčílila, při setkání s novináři při návratu z Ukrajiny se k ní několikrát vracel a nijak nezakrýval své rozčilení. V těchto okamžicích vznikala propast mezi oběma politiky, už tehdy ministr zahraničí začal zmiňovat červencový summit NATO a variantu, že na něj prezident nakonec nemusí vůbec jet.
Vše, co následovalo poté až do dnešních dní, už byla ze strany Macinky „odveta“ za popisované události. Tedy – ještě s jednou výjimkou. Poslední pokus učinil Macinka tak, že v SMS zprávě adresované poradci prezidenta Petru Kolářovi Pavlovi nabídl „smír“, když přece jen Turka jmenuje ministrem životního prostředí. Jakmile prezident zprávy zveřejnil a označil je za pokus o vydírání, nebylo cesty zpátky.
Zatím poslední dějství sledujeme právě v těchto dnech. „Když chce jet na summit NATO, tak já říkám: Ne. Jeho jméno já na seznam nikdy nenapíšu. Nikdy,“ oznámil Macinka v úterý večer na kanálu YouTube a dal si záležet na tom, aby na slova ne a nikdy dal pořádný důraz.
Odpověď Petra Pavla následovala velmi rychle, ve středečním dopisu premiérovi prostě sdělil, že pojede. „V souladu se svým ústavním postavením se hodlám zúčastnit v čele delegace České republiky setkání nejvyšších představitelů států NATO v Ankaře,“ uvedl a požádal Babiše o zajištění součinnosti vlády. „Uvítám, pokud se jej zúčastníte spolu se mnou, abyste mohl detailně vysvětlit pozici české vlády,“ dodal prezident v dopise, ze kterého je zřejmé, že nemá v úmyslu se ani Babiše ptát, jestli jako prezident může na důležité zasedání jet.
Teď se tedy uvidí, jak zareaguje samotný Andrej Babiš, který v tomto týdnu odpočíval u moře, ale o sporu velmi dobře ví. Ostatně, když se od moře ozval ve videu, zmínil se také o zmiňovaném sporu. V pouhé jedné větě se snažil dát ostentativně najevo, že řeší závažnější věci než nějaký summit. Po návratu do Česka však už bude muset zaujmout srozumitelný postoj.
