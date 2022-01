Očkování neodkládejte, radí experti čerstvě vyléčeným. Rozhodnout musí lékař na místě

Jako nejúčinnější zbraň proti covidu doporučuje vláda dlouhodobě očkování. Lidem, kteří nemoc čerstvě prodělali, ale radí počkat. Získaná imunita by je měla několik měsíců ochránit. Na očkování sice mohou, lékař na místě jim však nejspíš poradí, ať přijdou za pár týdnů. Někteří experti ale varují, že při nástupu nakažlivější varianty omikron bude dřívější očkování lepší i pro čerstvě vyléčené.

Na první pohled vypadají rady ministerstva zdravotnictví i expertů jasně. Kdo chce zvládnout nadcházející vlnu koronavirové varianty omikron, měl by se očkovat. Kdo už očkování má, měl by si zajít na posilující třetí dávku. Existuje ale početná skupina, pro kterou to neplatí - lidé, kteří v posledních měsících prodělali covid. Pokud přijdou dříve než tři měsíce po pozitivním testu, může jim lékař říct, ať vakcínu raději odloží.

"Podle údajů, které příchozí uvede, může jít rovnou na očkování, nebo nejprve k lékaři. Ten rozhodne, zda se může očkovat," uvedla mluvčí Marie Heřmánková ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Právě tato nemocnice zodpovídá za často vyhledávané očkovací centrum v obchodním domě Kotva. Podobně to chodí i na jiných místech.

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje, aby se vyléčení nechali očkovat po třech až šesti měsících od nemoci, potvrzuje mluvčí Ondřej Jakob. Nejde o to, že by jim vakcína mohla uškodit nebo způsobit horší reakci. Může ale pro ně být zbytečná - po prodělání nákazy by měli mít imunitu dostatečnou. Zvláště ti, kdo covidem prošli po dvou dávkách vakcíny.

Někteří experti ale vyléčeným radí očkovat se dříve. Jako důvod uvádějí právě mimořádně nakažlivou variantu omikron, která imunitu získanou po nemoci obchází snadněji než předchozí mutace. Poprvé se objevila v listopadu v Jihoafrické republice, od té doby se dostala na všechny kontinenty. V pořadí jde již o pátou výrazně rozšířenou mutaci covidu-19.

"Pro odstup očkování od covidu není žádný limit a nejsou dokumentované vedlejší nežádoucí účinky," uvedla viroložka Ruth Tachezy, členka nezávislé Mezioborové skupiny pro epidemické situace. Po vážnějším průběhu doporučuje počkat přibližně měsíc. Lidé, kteří byli pouze pozitivně testováni, či měli velmi mírný průběh nemoci, by vakcinaci odkládat neměli.

Podobný názor má i biochemik Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra Akademie věd. Upozorňuje přitom právě na novou variantu viru. "Lidé, co měli covid v posledním měsíci, by měli počkat jeden až dva měsíce. Pokud by nehrozil omikron, tak klidně čtyři měsíce, ten je však za dveřmi, a proto není dobře otálet," prohlásil.

Očkování dva až tři měsíce po prodělání radí i imunolog Václav Hořejší. "V principu bych to doporučil, omikron je velmi nakažlivý. Ale i člověk, který má dvě dávky a prodělal nemoc, je chráněný velmi dobře," doplnil ho genetik Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.

Přes názory uvedených odborníků ale ministerstvo změny ve svých pokynech nechystá. Ani kvůli omikronu, potvrdil mluvčí Jakob.

Neznamená to ale, že vakcínu nemůže dostat ten, kdo se rozhodne vyrazit na očkování dříve než tři měsíce po pozitivním testu. "Ministerstvo vydalo pokyn, že očkovat je možné kdykoli po skončení izolace," uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Záleží tedy na tom, jak konkrétní situaci posoudí a rozhodne lékař na místě.

Mezi jednotlivými očkovacími centry se ale praxe liší. Mluvčí pražské Fakultní nemocnice Bulovka Eva Libigerová například sdělila, že pro vakcínu může člověk vyrazit hned po skončení izolace. Naproti tomu ve Fakultní nemocnici Ostrava očkují podle mluvčí Petry Petlachové dříve než tři měsíce od nemoci pouze výjimečně, po konzultaci s lékařem.

Všechna centra oslovená Aktuálně.cz uvedla, že se orientují podle pokynů České vakcinologické společnosti. Její šéf, epidemiolog Roman Chlíbek, který vede i nově vytvořený anticovid tým Národního institutu pro zvládnutí pandemie, Aktuálně.cz řekl, že by centra neměla zájemce o očkování odmítnout.

Lékař na místě by měl ale takovému člověku sdělit, že vakcínu bezprostředně po prodělání covidu nepotřebuje. "Pokud zájemce na očkování trvá, může ho dostat. Předpokládám ale, že se s lékařem ztotožní," uvedl Chlíbek.

Ani vakcinologická společnost s příchodem omikronu své doporučení nemění. "Prodělaná nemoc se v zásadě rovná jedné dávce vakcíny. To platí, omikron s tím nic neudělá," nabídl zjednodušení Chlíbek.

Především na sociálních sítích se mezitím rozšířila obava, že lidé, kteří prodělali covid a nechali se poté naočkovat, mívají po vakcíně horší reakci a vakcína jim může uškodit. To ale odborníci odmítají.

"Jediné, co se může stát, když proděláte onemocnění a máte dvě dávky vakcíny, je to, že máte protilátek dost a ta třetí vám moc nepomůže. Ale rozhodně vám neuškodí, tak imunita nefunguje," řekl genetik Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR. "Žádné nebezpečí nehrozí. Kdyby hrozilo, tak bychom nepřipustili možnost očkovat se dříve," zdůraznil epidemiolog Chlíbek.

