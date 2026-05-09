Kdo pozval kontroverzního Rusa? Objevil se na oslavách spolku spřízněného s obranou

Jen necelé dva měsíce poté, co ministerstvo obrany obnovilo spolupráci s kritizovaným Českým svazem bojovníků za svobodu, se na jeho akci objevil šéf ruského střediska, které provozuje organizace podléhající evropským sankcím kvůli šíření prokremelské propagandy. Svaz se brání, že Rusa nezval. Středisko ovšem tvrdí něco jiného. K akci se vyjádřil i resort obrany.
„Zatímco kontroverzní sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně pomalu klepe na dveře, dnes se uskutečnila pietní akce organizovaná Českým svazem bojovníků za svobodu u příležitosti 81. výročí poslední popravy v Malé pevnosti Terezín,“ zní popis pietní akce, která se v Terezíně konala začátkem května. Na událost dorazilo mnoho hostů a mezi nimi i zaměstnanec ruské instituce na sankčním seznamu Evropské unie.
Akce byla vzpomínkou na oběti nacistů. Ti zde v koncentračním táboře jen několik dnů před příchodem Rudé armády zastřelili desítky vězňů. Svaz, který pietu pořádal, je poměrně známou organizací. Sdružuje mimo jiné bojovníky proti nacismu a jejich potomky. Členy se mohou stát i jejich příznivci. Organizace je ale taktéž veřejně kritizována.
Jde například o předsedu Jaroslava Vodičku, což je bývalý člen komunistické strany a spolupracovník totalitní Veřejné bezpečnosti. Na protest proti členům s komunistickou minulostí pak svaz opustila řada příznivců. Spolek je provázán s dalšími osobnostmi, jako je například politička Jana Bobošíková či bývalý hradní mluvčí Jiří Ovčáček.
Organizace byla kritizována mimo jiné za netransparentní hospodaření. To byl také jeden z důvodů, proč ministerstvo obrany, které se spolkem spolupracovalo, za dob ministryně Jany Černochové (ODS) partnerství ukončilo. „Organizace spojená s výroky, které jdou proti hodnotám svobody a demokracie po roce 1989, nemá být partnerem resortu obrany,“ uvedla později ministryně.
To se ale nyní změnilo s příchodem politiků SPD na obranu. Ministerstvo tak zrušilo úkolový list, který zakazoval podporu svazu. „Snažíme se to memorandum, které tady bylo za předcházejícího vedení resortu, zásadně změnit tak, abychom se vrátili k původní spolupráci,“ uvedl tehdy pro Českou televizi náměstek ministra obrany Radovan Vích.
Necelé dva měsíce od znovuobnovení spolupráce pak proběhla pietní akce. Kromě zástupců SPD se na ní objevil další host. Jde o vedoucího Ruského domu v Praze Igora Girenka. Instituce sídlící ve vile v pražské Bubenči je provozovaná ruskou agenturou Rossotrudničestvo, která se po začátku války na Ukrajině dostala na sankční seznam EU. Důvodem je šíření prokremelské propagandy.
Česko mimo jiné před třemi roky vyhostilo bývalého šéfa střediska a jednoho z jeho podřízených kvůli podezření ze špionáže. Samotná instituce sídlící v Praze se oficiálně prezentuje jako kulturní středisko a knihovna. Podle odborníků ovšem šíří ruskou propagandu a české tajné služby instituci spojují s činností ruských zpravodajských služeb.
„Na pozvání Českého svazu bojovníků za svobodu se vedoucí Ruského domu Igor Girenko zúčastnil pamětní akce věnované obětem posledních zastřelených vězňů koncentračního tábora Terezín,“ zní nicméně vyjádření Ruského domu, které zveřejnil krátce po akci.
Samotný svaz se přitom ve vyjádření pro Aktuálně.cz od zaměstnanců sankcionované instituce distancuje. Tvrdí, že Girenka nikdo oficiálně nezval.
„Pan Girenko, který doprovázel veterána ČSBS narozeného v Terezíně, nás neuvědomil předem o svém příchodu – jako oficiální osoba, což se píše i na pozvánce –, a proto byl uvědoměn předsedou svazu, že se stalo nějaké nedorozumění. I kdyby se mu dostala do rukou pozvánka, měl se ohlásit z hlediska svého statusu. A my bychom ho náležitě informovali. To se však nestalo,“ uvedl za svaz koordinátor vzpomínkových akcí Ioannis Sideropulos.
Podle Sideropulose nebyl Girenko ohlášen mezi oficiálními hosty a svaz s Ruským domem nemá žádnou formu spolupráce. „Pozvánky nejsou jmenovité – jedná se o otevřené memoriální akce – a proto nemá zákaz vstupu nikdo, leda že by měl nacistické nebo fašistické symboly,“ tvrdí. S tím, že pozvánky na akce jsou i přeposílány jejich členy a přáteli. Samotný Ruský dům prý na centrální rozesílce mailů nefiguruje. „Celou událost považujeme za technické nedorozumění,“ dodal Sideropulos.
Deník Aktuálně.cz ohledně účasti zaměstnance sankcionované instituce oslovil i ministerstvo obrany, které se svazem nedávno obnovilo spolupráci. „Ministerstvo nebylo hlavním organizátorem vámi zmiňované akce, tudíž nerozhodovalo o účasti konkrétních hostů. Poskytlo pouze součinnost při uskutečnění piety u příležitosti 81. výročí poslední popravy v Malé pevnosti Terezín. Akce byla navíc veřejně přístupnou,“ uvedl mluvčí obrany Petr Pešek na dotaz, jak vnímají účast zástupců sankcionované instituce na akci.
Ohledně spolupráce se svazem pak ministerstvo uvedlo, že se týká například „vzájemného poskytování informací a konzultací, spoluorganizování konferencí, přednášek, školení a shromáždění či organizace společenských akcí a kulturních vystoupení“.
Nešlo přitom o jedinou příležitost, které by se zástupci ruského domu zúčastnili společně s představiteli svazu. Na začátku května Girenko vystoupil na pietní akci u pomníku příslušníkům Rudé armády na ústředním hřbitově ve Frýdku-Místku. Kromě něj zde vystoupila i předsedkyně místního sdružení Českého svazu bojovníků za svobodu Bronislava Brixová Matušková či europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM).
„Motocyklisté z již legendárních klubů ze Slovenska a Česka se těchto vzpomínkových akcí rovněž zúčastnili,“ pochvaloval si pak akci Ruský dům společně s fotografií, na které Girenko pózuje společně s motorkáři. Ti mají na bundách přišitý znak kolovratu. Ten je v současnosti spojován se slovanským novopohanstvím, ale také s extremistickými skupinami z Východu.
