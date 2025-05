Dítě s 69 body není hloupé. Jen se v Praze nevešlo na gymnázium, říká ministr Bek

Jednotné přijímací zkoušky i maturity vyvolaly mezi rodiči emoce. Dochází k tomu každý rok, konstatuje ministr školství Mikuláš Bek (STAN). "My potřebujeme zásadní debatu o tom, jak mají být přijímačky organizované. Už dva roky říkáme, že by se ty testy měly konat na základních školách. A to ještě předtím, než se podává přihláška.“

41:17 Spotlight Aktuálně.cz - Mikuláš Bek | Video: Tereza Engelová