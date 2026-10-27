Kdo dostane vyznamenání od Pavla? Sázkaři mají jasno, Zeman je na chvostu

Prezident Petr Pavel ve středu u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa již počtvrté udělí státní vyznamenání. Tak jako každý rok se i tentokrát spekuluje o tom, kdo ocenění skutečně dostane. Napovědět mohou kurzy sázkových kanceláří. Kdo tedy patří mezi největší favority?
Podle sázkové kanceláře Fortuna vedou žebříček favoritů osobnosti, které by mohly získat ocenění in memoriam. Největší šance dávají bookmakeři Alici Garrigue Masarykové, dceři prvního československého prezidenta, s kurzem 1,15.
Hned za ní následuje filmový režisér Karel Zeman (1,20). Vysoko se drží také spisovatel Milan Kundera (1,25) či režisér Juraj Herz (1,30).
Z žijících osobností má podle kurzů nejblíže k získání státního symbolu rychlobruslař Metoděj Jílek (1,25). Ze světa sportu má pak vysoké šance i snowboardistka Eva Adamczyková (1,50).
Desítku největších favoritů doplňuje hudebník Jiří Pavlica a spolu s ním in memoriam také bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová, exministr zahraničí Jaroslav Šedivý a dostihová jezdkyně Lata Brandisová. Ta se v roce 1937 stala první a dosud jedinou ženou, která zvítězila na Velké pardubické.
Sněmovna navrhla i Zemana, vysoké šance mu ale nedávají
Řadu ze zmíněných favoritů prezidentovi letos navrhla také Poslanecká sněmovna, která odsouhlasila celkem 131 ze 153 projednávaných kandidátů. Konečné rozhodnutí je však na prezidentovi, který návrhům může, ale nemusí vyhovět.
Za pozornost stojí, že poslanci navrhli Petru Pavlovi také jeho předchůdce v prezidentském úřadu Miloše Zemana. Jeho ocenění je však podle bookmakerů velmi nepravděpodobné a s kurzem 30,0 se nachází na samotném chvostu seznamu.
Mezi dalšími sněmovními kandidáty na různé druhy vyznamenání figurují například herec a moderátor Marek Eben, herec a aktivista za práva homosexuálů Jiří Hromada, kriminalista Jiří Markovič nebo fotbalista Patrik Schick.
Poslanci navrhli také ruského učitele Pavla Talankina, spoluautora oscarového dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi.
Kdo u poslanců neprošel?
Z předběžného seznamu sněmovna naopak neschválila nominace někdejších ministrů obrany Luboše Dobrovského a kultury Daniela Hermana, bývalého diplomata Michaela Žantovského, podnikatele Radima Passera, herce Milana Kňažka, hokejisty Jiřího Šlégra, moderátora Václava Moravce či videoherního vývojáře Daniela Vávry.
V poslaneckém hlasování neuspěli ani ředitel organizace Post Bellum Mikuláš Kroupa, spolutvůrce iniciativy Dárek pro Putina Martin Ondráček nebo přírodovědec Ladislav Miko.
Kdo si nakonec z Pražského hradu vyznamenání skutečně odnese, bude jasné až ve středu večer. Slavnostní ceremoniál ve Vladislavském sále začne tradičně ve 20 hodin.
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