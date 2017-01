Kde vzal Babiš informace z vyšetřování? Od Šlachtova útvaru ne, uzavřela inspekce

před 8 minutami

Podle Generální inspekce bezpečnostních sborů se nepotvrdilo, že by ministr financí Andrej Babiš dostával neveřejné informace od protimafiánského útvaru. Inspektoři se věcí začali zabývat v polovině roku 2016 poté, co šéf hnutí ANO v pořadu na Nově prohlásil, že Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) vyšetřuje Škodu Transportation. Informace překvapila i ministra vnitra Milana Chovance.

Praha – Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) skončila prověřování, jestli měl ministr financí Andrej Babiš přístup k citlivým informacím od někdejšího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), který před reorganizací policie vedl Robert Šlachta. Dospěla k tomu, že se žádný trestný čin nestal.

"Ve věci se nejednalo o podezření ze spáchání trestného činu a věc byla odložena," sdělila serveru Aktuálně.cz mluvčí inspekce Radka Sandorová.

Případem se GIBS začala zabývat v polovině roku 2016, kdy Andrej Babiš (ANO) na Nově prohlásil, že se protimafiánský útvar zabývá firmou Škoda Transportation. "Střet zájmů má ČSSD, protože ten útvar (ÚOOZ) vyšetřuje například Škodu Transportation, co je blízká firma panu Chovancovi," pronesl šéf resortu financí.

Toto prohlášení tehdy překvapilo ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD), který údajně nikdy nic podobného neslyšel. "Zadám okamžitě přezkum mediálních výstupů, jestli ÚOOZ šetří Škodu Transportation. Pro mě to je naprosto nová informace a Andrej Babiš by měl říct, odkud to ví, pokud to vůbec je pravda,“ reagoval tehdy ministr.

Babiš později vysvětloval, že se jeho slova týkala trestního oznámení, které na Škodu Transportation podaly České dráhy ohledně zpožděné dodávky lokomotiv. "Informace o tom, že České dráhy podaly v této souvislosti trestní oznámení, je veřejně známá a prošlo to tiskem," bránil se Babiš.

Chovanec v pátek zprávu o tom, že inspekce prověřování ukončila bez výsledku, kvitoval. "Pokud je tato informace pravdivá, pak jsem rád, že se kolega Babiš mýlil, když v TV vystupoval tak, že má online informace z policejního vyšetřování. Naštěstí to nebyla pravda, podobně jako řada jiných věcí, jež na adresu ministerstva vnitra a vedení policie zazněla v souvislosti s policejní reorganizací," napsal ministr Aktuálně.cz.

Vztahy mezi oběma ministry byly tehdy vyhrocené kvůli chystané reorganizaci policie. Sloučení elitních policejních útvarů do Národní centrály proti organizovanému zločinu Chovanec i přes kritiku státních zástupců a některých policistů k loňskému 1. srpnu podepsal.

Babiš se tehdy postavil za plukovníka Šlachtu, který sloučení útvarů kritizoval. Ten později nastoupil na Celní správu, která spadá pod ministerstvo financí.

autor: Jakub Zelenka