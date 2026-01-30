Kde chybí doktoři, předepíšou léky sestry, plánuje Vojtěch. Lékaři mluví o hazardu

Neseženeme lékaře, stěžují si tisíce lidí. Bez praktika je podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) až pět procent Čechů – zhruba půl milionu dospělých a přes 30 tisíc dětí. Vůbec největší problém mají lidé na periferiích. Šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) tento týden představil plán, jak problém řešit. Část kompetencí, kterou dnes mají lékaři, by chtěl předat sestrám.
Sestry by podle něj mohly třeba předepisovat léky – respektive mohly by vystavovat recepty pacientům, kteří berou medikamenty dlouhodobě. Totéž by platilo i pro vybrané zdravotnické prostředky.
„Mohly by se také více zapojit do návštěv pacientů. To praktici často nezvládají a nedělají,“ řekl Vojtěch. Ve většině západních zemí už podle něj sestry tyto pravomoci mají, což zvyšuje dostupnost péče.
Jeho náměstek Pavel Švec doplnil, že už ministerstvo na změně pracuje. Hotovo chce mít ještě tento rok. „Je to totiž něco, co nezbytně potřebujeme, pokud chceme zachovat současnou kvalitu a dostupnost zdravotních služeb,“ vysvětlil pro Aktuálně.cz.
Populace podle něj rychle stárne a s tím přibývá i nemocných. „Péči bude potřebovat stále víc lidí,“ konstatuje Švec. Lékařů, kteří by tyto potřeby uspokojili, ale bude ubývat. „Protože demografický vývoj dopadá i na ně,“ připomíná.
Česko se tak podle něj musí připravit na to, že vznikne obrovská poptávka po zdravotních službách, které ale nebude mít kdo poskytovat. „Za takové situace vidím navýšení kompetencí zdravotních sester jako jedno z nejjednodušších a nejrychlejších řešení,“ uvedl.
Sestry s tímto nápadem souhlasí. Podle šéfky jejich asociace Martiny Šochmanové už se řada z nich do výkonů nad rámec zákona pouští. „Již dnes dělají spoustu věcí, které oficiálně nemohou, protože nikdo jiný zrovna není. A dělají je dobře a kvalifikovaně,“ domnívá se.
„Nebezpečný a zbytečný experiment“
Jenomže lékaři už tak nadšení nejsou. „Je to nebezpečný a zbytečný experiment. Pana ministra před tím varuju se vší vážností,“ reagoval například šéf České lékařské komory Milan Kubek.
Česko by se podle něj mělo vydat úplně jinou cestou – mělo by se zaměřit na výchovu nových lékařů.
„Mělo by rovněž upravit vzdělávací programy tak, aby byly jednotlivé lékařské obory prostupnější. Problém českého zdravotnictví je totiž hlavně v tom, že je medicína rozdrobená na příliš mnoho oborů,“ řekl Kubek Aktuálně.cz. Lékaři většiny oborů se přitom nemohou vzájemně zastoupit. „Proto je jich nedostatek, přestože počet studentů na fakultách roste,“ dodal.
Šéf lékařské komory současně připomenul, že Světová lékařská asociace doporučuje posilovat kompetence sester jen v dobách krize a jako nouzové řešení. „Je to vhodné jen pro takové státy, které nemají dostatek zdravotníků nebo peněz,“ uzavřel.
Advokát komory Jan Mach navíc podotýká, že pacient má právo na ošetření „na náležité odborné úrovni“. Říká to mezinárodní Úmluva o lidských právech a medicíně. „To, co je náležitá odborná úroveň, by přitom neměl stanovit jednostranně stát. A už vůbec by to neměl stanovit pouhou vyhláškou,“ uvedl v reakci na to, že by mohlo ministerstvo zdravotnictví kompetence sestrám navýšit pouhým podzákonným právním předpisem.
V případě jakýchkoliv sporů by podle Macha mohly vzniknout problémy. Soudy by mohly „popotahovat“ nejenom sestru, která pacienta svým neodborným zásahem poškodila, ale i nadřízeného lékaře.
Podle Martiny Šochmanové jsou ovšem sestry připravené převzít i větší odpovědnost. „Ta by šla ruku v ruce s novými kompetencemi,“ namítla na debatě České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně s názvem Delegování kompetencí ve zdravotnictví. Připomenula také, že by větší pravomoci nedostaly všechny sestry, ale jen ty s patřičným vzděláním.
Můj olympijský sen neskončil, věří americká mistryně v návrat na svahy po zranění
Poslední sjezd Světového poháru před olympijskými hrami v Crans Montaně pořadatelé po pádu tří závodnic včetně hvězdné Američanky Lindsey Vonnové i kvůli zhoršujícím se podmínkám a sněžení zrušili. Ester Ledecká se na trať nedostala. V nahrávce pro média uvedla, že se dnešní závod podle jejího názoru mohl dokončit.
Plánuje předat moc. Je Kadyrov na smrtelné posteli?
Zdravotní stav čečenského vůdce Ramzana Kadyrova se podle ukrajinských i ruských zdrojů dlouhodobě zhoršuje a v Moskvě se už otevřeně řeší otázka jeho nástupnictví. Kreml se obává, že špatně zvládnutý přenos moci by mohl vést k násilí či nové válce v Čečensku – v době, kdy je většina ruských sil vázána konfliktem na Ukrajině.
Tohle nečekali. Ochrannou službu povede expolicista, jehož „kluci“ řešili Čapí hnízdo
Velení policejní Ochranné služby se ujme expolicista, jehož návrat bezpečnostní sbory nepředpokládaly. Podle pěti na sobě nezávislých zdrojů Aktuálně.cz se mluví o Janu Konířovi, bývalém náměstkovi ředitele pražské policie, jehož „kluci“ odpovídali za vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Jméno ovšem způsobilo rozruch – nečekaně totiž vyšachoval zbylé kandidáty. V pátek se informace redakce potvrdily.
Dvojrychlostní unie. Frustrované Německo svolává silné ekonomiky EU, Česko ostrouhá
Šest evropských zemí je frustrovaných z toho, jak lídři jako maďarský Viktor Orbán zdržují společná rozhodnutí a zdráhají se postavit proti Rusku ve válce na Ukrajině. Německý ministr financí Lars Klingbeil kvůli tomu svolal videoschůzku s dalšími pěti zeměmi a hovoří o zavedení takzvaného dvourychlostního systému.
Při požáru dvou budov v Kalkatě zemřelo nejméně 25 lidí, po 27 dalších se pátrá
Nejméně 25 lidí v pondělí zemřelo při požáru dvou budov v indickém městě Kalkata a po více než 20 dalších se stále pátrá. S odvoláním na úřady to napsala agentura AFP.