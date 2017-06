Čeští vědci: Každých pět let prolétáme střelnicí, Zemi hrozí srážka s asteroidy

před 36 minutami

Tým českých astronomů Pavla Spurného a Jiřího Borovičky z Astronomického ústavu Akademie věd zjistil, že Zemi každých pět let hrozí nebezpečný střet s vesmírným tělesem. Podle Pavla Spurného by byl střet s tělesem s více jak čtyřicetimetrovým průměrem velmi nebezpečný. Podobně velký asteroid způsobil tunguzskou katastrofu na Sibiři. Spurného tým už bohužel není schopen předpovídat, jestli nějaký střet Zemi hrozí. "My dáváme jasné instrukce astronomům po celém světě, kam se mají dívat," říká Spurný.

Praha - Pavel Spurný a Jiří Borovička z Astronomického ústavu Akademie věd zkoumali meteoritický roj taurid, se kterými se Země pravidelně potkává na podzim od října a do listopadu. Vědci zjistili, že v pravidelných pětiletých intervalech se dráha Země protne s dráhou anomálních taurid vedených Jupiterem, které by do budoucna mohly ohrozit život na Zemi. O objevu českých vědců píše aktuální číslo časopisu Astronomy and Astrophysics.

Díky nezvykle dobrému počasí bez inverze a oblačnosti měli čeští astronomové na podzim 2015 vhodné podmínky pro sledování tauridového rojení. "Aktivita v posledním říjnovém týdnu 2015 značně narostla a pokračovalo to až do poloviny listopadu. Běžně registrujeme několik desítek bolidů, v tomto roce jich bylo několik stovek," vzpomíná astronom Pavel Spurný na observatoři v Ondřejově.

Astronomům se po důkladné analýze podařilo zjistit, že se v roce 2015 Země střetla s neobvyklým druhem taurid, který se liší od těch běžných. Jsou mezi nimi tělesa o hmotnosti od několika gramů až po opravdu velká, vážící několik tun.

Vědci také prokázali, že asteroid 2015TX24, který má průměr od 200 do 300 metrů, má stejnou dráhu a charakteristiky jako tento atypický druh taurid. To vede vědce k předpokladu, že v tauridovém rojení může být přítomno poměrně velké množství těles, která by v letech 2020, 2025 a dále mohla způsobit potíže při případné srážce se Zemí.

Astronom Spurný upozorňuje, že není možné se spoléhat na to, že se všechna tělesa rozpadnou v atmosféře. "Pro tělesa s průměrem větším než 50 metrů není atmosféra překážkou. Nejnebezpečnější paradoxně není pád asteroidu na zem, ale jeho exploze v přílišné blízkosti od povrchu země. Když exploduje v 20 kilometrech, tak se nic moc nestane, ale pokud exploduje v deseti, může to být velký problém," vysvětluje Spurný.

Astronom připomíná slavnou tunguzskou katastrofu po pádu meteoritu v oblasti Sibiře. Tu podle dostupných výzkumů způsobilo těleso o průměru 40 metrů, které explodovalo 8,5 kilometru od povrchu země. V důsledku exploze došlo k totální likvidaci oblasti o ploše 2500 kilometrů čtverečních.

Spurný nechce spekulovat o pravděpodobnosti střetu Země s nějakým nebezpečným tělesem. "Každých pět let prolétáme střelnicí. Země tím oblakem prolétá, spousta nás mine, některá většinou malá tělesa nás trefí. Neznamená to, že by se v roce 2020 mělo stát něco fatálního," ubezpečuje astronom z Ondřejova.

Spurného tým už není schopen předpovídat, jestli Zemi nějaký střet s asteroidem hrozí, na to mu chybí potřebné vybavení. To podle vědce bude hlavně úloha pro větší astronomická pracoviště po celém světě. "Podařilo se nám velice přesně určit parametry dráhy, která patří těmto tělesům, tak by mělo být snazší tato tělesa vyhledávat. My dáváme jasné instrukce astronomům po celém světě, kam se mají dívat," dodává Spurný.