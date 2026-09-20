Každý svým trucletadlem. Pavel míří na ostře sledovanou akci, Macinka byl „vítán“

Prezidenta Petra Pavla a ministra zahraničí Petra Macinku čeká perný pracovní týden. Oba mají namířeno na Valné shromáždění OSN v New Yorku – každý ovšem cestuje po vlastní ose. Zatímco hlava státu coby vedoucí delegace obdržela razítko na vládní letoun, šéf diplomacie odletí komerční linkou, třebaže většina jeho týmu bude na palubě s prezidentem a sám byl podle Pražského hradu „vítán“.
Podrobnosti o plánovaném výjezdu přinesl web Aktuálně již koncem srpna. Na rozdíl od napjatého summitu NATO v Ankaře tentokrát zakopal kabinet Andreje Babiše válečnou sekeru a prezidentovu cestu do Spojených států posvětil. Pavel tak dostal od vlády mandát a povede českou delegaci na Valném shromáždění OSN, kde se sjedou prezidenti, premiéři a ministři zahraničí prakticky z celého světa.
Co se ovšem týče českého šéfa diplomacie Petra Macinky (Motoristé), ten s hlavou státu nepoletí a využije soukromou linku. A to i přesto, že část jeho doprovodu – včetně zástupců tiskového odboru ministerstva zahraničí – bude na palubě prezidenta Pavla. Oba státníci jsou zároveň ubytovaní ve stejném hotelu, jako tomu bylo v Ankaře.
Macinka oželí „výlet“
Důvodů, proč se cesty ministra zahraničí a prezidenta republiky rozdělily, je několik. Hlavním kamenem úrazu je podle samotného Macinky program.
„Poletím určitě po vlastní ose, protože tam mám program už dřív. Pokud vím, prezident má pak výlet do Nebrasky, ale já musím zůstat v New Yorku kvůli tradiční večeři ministrů s mým americkým protějškem Marcem Rubiem ve čtvrtek,“ řekl ministr zahraničí před několika týdny na dotaz Aktuálně.cz.
Macinka měl nicméně na palubě armádního letounu otevřené dveře, jak potvrdil Pražský hrad. Bylo ostatně běžné, že s prezidentem cestuje také ministr zahraničí, v minulém volebním období tedy doprovázel hlavu státu Jan Lipavský.
„Každý ministr má právo zvolit nejpohodlnější dopravní prostředek, ale ujišťujeme ho, že je na palubě armádního letounu s panem prezidentem srdečně vítán. Z hlediska úspory se společný let jeví jako nejrozumnější řešení,“ odpověděl redakci prezidentův mluvčí Daniel Drake.
Návštěva hlavního města Čechů v USA
Prezident Pavel odcestuje do USA v neděli. Národní projev na půdě OSN přednese ve středu 23. září a zúčastní se řady doprovodných akcí. V souvislosti s 25. výročím teroristických útoků z 11. září navštíví také památník jejich obětem.
Z New Yorku se prezident přesune do Nebrasky, kde se setká s guvernérem státu a s představiteli Národní gardy, která s Armádou České republiky spolupracuje více než 30 let. Vystoupí také v debatě se studenty University of Nebraska–Lincoln a navštíví město Wilber, „hlavní město Čechů“ v USA.
Do USA na Valné shromáždění OSN i do Nebrasky odcestuje také reportér Aktuálně.cz Daniel Kraus. Můžete se tak těšit na články přímo z místa dění.
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