Každý pátý Čech s HIV neví o tom, že je infikovaný, uvádí WHO

Každý pátý HIV pozitivní v Česku neví o tom, že je infikovaný virem způsobujícím nemoc AIDS, protože nebyl otestován. Dvěma pětinám HIV pozitivních je diagnostikována v pozdním stadiu infekce, uvedly dnes ve společné zprávě pražská kancelář Světové zdravotnické organizace (WHO) a Česká společnost AIDS pomoc u příležitosti Světového dne boje proti nemoci AIDS, který připadá na 1. prosince.

Současná pandemie covidu-19 může podle obou organizací situaci zhoršit, protože testování na HIV bylo letos omezené. Zhoršila se i dostupnost takzvané preexpoziční profylaxe, použití léků, které dokážou zabránit přenosu infekce.

"Ačkoliv je možné přenosu HIV předcházet, v Evropském regionu WHO pokračuje významné šíření HIV," varuje ředitel české pobočky WHO Srdan Matić. V Evropě navíc roste počet lidí, kteří o své nákaze nevědí, vyplývá z dat WHO a Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC). V Česku je to každý pátý infikovaný.

S tím souvisí problém pozdního zahájení léčby. V pozdním stadiu infekce je v Česku nemoc diagnostikována 40 procentům HIV pozitivních, v Evropě je to 53 procent. Pozdní odhalení nemoci přitom komplikuje léčbu, zvyšuje riziko úmrtí a vede k dalšímu šíření viru, upozorňuje WHO.

Od ledna do listopadu letošního roku provedla Česká společnost AIDS 7538 testů na HIV. Loni za stejnou dobu jich bylo téměř o 500 víc. "Během března až května jsme provedli pouze polovinu testů ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, stejný propad jsme zaznamenali i v listopadu," uvedl předseda organizace Robert Hejzák. V nižším počtu testů i odhalených případů se podle něj projevují dopady epidemie nemoci covid-19.

K moderním preventivním opatřením proti šíření viru HIV patří také preexpoziční profylaxe (PrEP). Podle odhadů České společnosti AIDS pomoc u nás této možnosti využívá zhruba 400 až 500 osob. Podle doporučení ECDC by přitom mělo tuto možnost využívat zhruba 15 000 lidí, aby to výrazněji ovlivnilo šíření infekce. "Větší dostupnosti PrEP by pomohlo, pokud by tyto léky mohli předepisovat i další lékaři, zejména praktičtí lékaři pro dospělé a dermatovenerologové, nejen specializovaná HIV centra," uvedl Hejzák.

Podle statistik Státního zdravotního ústavu přibylo v Česku za první tři čtvrtletí letošního roku 197 lidí s prokázanou nákazou virem HIV. Nemoc AIDS se letos rozvinula zatím u 33 lidí. Od roku 1985, kdy začalo sledování výskytu HIV v Česku, se nakazilo již celkem 3787 lidí, u 709 z nich se rozvinul AIDS a 325 lidí nemoci podlehlo.

Virus HIV se přenáší tělními tekutinami, především krví. Při sexu představuje vysoké riziko hlavně anální styk, možnost přenosu podle odborníků výrazně snižuje použití kondomu. Virus v těle napadá bílé krvinky a ničí tak imunitní systém člověka. Následně propuká syndrom získaného selhání imunity (AIDS). Tuto nemoc zatím není možno vyléčit. Léky ale mohou oddálit propuknutí AIDS a zpomalit průběh nemoci.