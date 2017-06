Každý pátý Čech má zkušenosti s marihuanou, ve výrobě pervitinu jsme světová velmoc

před 8 minutami

S konzumací marihuany má zkušenosti každý pátý obyvatel Česka mezi 15 a 34, vyplývá ze zprávy Monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). Nárůst zájmu o tuto drogu v poslední době narůstá. Česko tak patří společně s Francií k zemím, kde zkusil marihuanu vůbec nejvyšší počet mladých lidí. Podle zprávy je také Česko největším zdrojem pervitinu v Evropě - z 291 odhalených nelegálních varen v Evropě jich bylo 263 právě s České republice.

Brusel - Nejrozšířenější drogou v České republice je marihuana, nejnovější údaje z roku 2015 dokládají, že s ní měl v předcházejícím roce zkušenost skoro každý pátý obyvatel země mezi 15 a 34 lety. Plyne to ze zprávy o ČR, kterou v úterý v rámci svého přehledu situace v oblasti obchodování s drogami a jejich zneužíváním v Evropě zveřejnilo monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).

Data EMCDDA také ukazují nárůst zájmu o tuto drogu mezi uživateli od 15 do 19 lety a staršími lidmi od 35 do 49 let. "Užívání dalších nedovolených látek bylo výrazně nižší než u marihuany," uvádí zpráva. S "trávou" mělo v roce 2015 zkušenost 18,8 procenta lidí od 18 do 34 let, mezi muži to bylo 25,6 procenta a mezi ženami 11,7 procenta.

V celoevropském srovnání užívání marihuany v roce 2015 hlásilo Česko spolu s Francií nejvyšší počet studentů, kteří marihuanu zkusili - bylo to 37 a 31 procent, proti průměrné hodnotě 18 procent z 24 evropských zemí.

Nejběžnějším psychoaktivním stimulantem zůstává MDMA, tedy "extáze", se kterou mělo zkušenost 3,5 procenta českých občanů od 18 do 34 let.

Metamfetamin, hlavně podomácku vyráběný pervitin, je ještě méně rozšířený, tato droga je však nejčastěji spojována s problematickými a rizikovými uživateli v Česku. Zpráva uvádí odhad 34 200 uživatelů metamfetaminu a asi 12 700 lidí užívajících heroin a další opioidy.

Pervitinová velmoc

Česko je přitom také zdrojem většiny metamfetaminu v Evropě, uvádí zpráva EMCDDA, nově spolu s příhraničními oblastmi sousedních zemí. V roce 2015 bylo v Evropě hlášeno 291 nelegálních laboratoří na výrobu metamfetaminu, z toho 263 v ČR.

Produkce se přesunula z malovýroben, v nichž si uživatelé vyráběli množství pro osobní potřebu nebo místní nabídku, do velkoobjemových výroben, které provozují skupiny organizovaného zločinu a které vyrábějí drogu jak pro spotřebu v evropských zemích, tak pro vývoz.

Zpráva týkající se Česka také připomíná relativně nízké počty nemocných HIV nebo žloutenkou, a tento stav zůstává stabilní. Česko je tak výrazně pod evropským průměrem úmrtí souvisejících s drogami. EMCDDA uvádí 5,5 případu na milion obyvatel, evropský průměr je 20,3 úmrtí na milion obyvatel.

Počet lidí, kteří zemřou v důsledku předávkování drogami, však v Evropě stále stoupá. Podle odhadů centra v roce 2015 došlo v Evropě, tedy v EU a v Norsku s Tureckem, celkem k 8441 úmrtí, což je proti roku předchozímu s 7950 úmrtími šestiprocentní nárůst. Zpráva smrti dává do souvislosti především s heroinem a dalšími opioidy.

Zpráva také uvádí, že v Dánsku, Irsku, Francii a Chorvatsku přesáhl počet úmrtí spojených s metadonem, tedy substituční drogou, počty smrtí v důsledku užití heroinu. "Což poukazuje na skutečnost, že je zapotřebí správné klinické praxe, aby se zabránilo zneužívání těchto látek," uvádí EMCDDA.