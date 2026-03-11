Přeskočit na obsah
11. 3. Anděla
Každý devátý muž zažil domácí násilí, nejčastěji od matky, ukázal průzkum

ČTK

Každý devátý muž v Česku zažil někdy v životě domácí či sexualizované násilí. Víc než polovina mužských obětí se terčem násilných výpadů stala v dětství před svými patnáctými narozeninami. Nejčastěji byla agresorem matka. Výsledky průzkumu ve středu na setkání s novináři představily zakladatelky organizace Pod svícnem. Zjištění agentury Ipsos jsou reprezentativní.

Stop,Violence,Against,Children,,The,Concept,Of,Stopping,Violence,Against
Celkem 55 procent respondentů mělo zkušenost s násilím před patnáctými narozeninami.Foto: Shutterstock
Na problém násilí na mužích má upozornit nová kampaň organizace s názvem Chlapi (ne)pláčou. Následovat mají návrhy změn zákonů k větší ochraně dětských obětí.

„Jedenáct procent mužů zažilo v životě domácí násilí. To číslo není úplně malé. Nejvíc nás zarazilo, že se tak nejčastěji děje mezi šestým a desátým rokem života. Kdo je agresorem? Nikdo v parku, z okolí, nebo neznámý. Je to matka,“ řekla spoluzakladatelka Pod svícnem Michaela Studená.

Podle průzkumu jednou v životě násilné výpady zažilo pět procent mužů. Dalších pět procent se terčem stalo víckrát. Pravidelně násilnému chování čelí každý stý muž v Česku.

Celkem 55 procent respondentů mělo zkušenost s násilím před patnáctými narozeninami. Osm procent ho zažilo do svých pěti let, čtvrtina od šesti do deseti let, pětina od 11 do 15 let a čtvrtina mezi 16 a 20 lety. U 28 procent dotázaných byla agresorem matka, u 25 procent otec. K 23 procentům obětí se násilnicky chovala jejich partnerka. U čtyř procent to byli učitelé či trenéři.

Podle zjištění muži, kteří čelili násilí, mívají častěji návaly agrese. Časté jsou také problémy s důvěrou, objevují se potíže psychické či sexuální.

Na násilí na mužích má upozornit nová kampaň Chlapi (ne)pláčou. Provázejí ji spoty, v nichž vystupují herci Pavel Nový, Jan Bidlas a Oliver Suchánek. Na osvětovou akci podle další ze zakladatelek Pod svícnem a opoziční poslankyně STAN Barbory Urbanové navážou návrhy změn zákonů, které reagují na případ utýraného chlapce z Loun. V roce 2024 po týrání, zanedbávání a zneužívání podle výkazů ministerstva práce zemřelo osm dětí.

„Vláda spustila debatu o změnách trestního zákoníku. Mluví o zpřísnění sazeb za násilí na zvířatech i za znásilnění. Chceme, aby debata byla komplexní a ryze odborná a když se zpřísní sazba za týrání pejska, aby se zpřísnila i za jiné násilí,“ uvedla Urbanová.

Usilovat bude o rozšíření přitěžujících okolností o zneužití důvěry a závislosti dítěte. Zohlednit by se při stanovení trestu tak měla citová, rodinná či výchovná vazba a také posttraumatická porucha obětí. U znásilnění v dětském věku by se měly zrušit či upravit promlčecí lhůty. Doplnit by se měl dětský certifikát. Změnit by se měl systém ochrany ohrožených dětí, vypočítala Urbanová.

Poslankyně STAN Adriana Chochelová se chce zas zaměřit na opatření k zajištění a zlepšení znaleckých posudků psychiatrů a psychologů. Političky o možných změnách chtějí jednat s ministry práce a spravedlnosti i s kolegy z ostatních poslaneckých klubů.

Šéfka poslanců vládního ANO Taťána Malá už dřív řekla, že se chce jako zmocněnkyně pro lidská práva zaměřit na ochranu dětí a obětí domácího a sexuálního násilí.

