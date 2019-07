Každý čtvrtý kuřák onemocní rakovinou plic, přibývá hlavně žen. Pomáhá imunoterapie

Každý rok propukne rakovina plic u téměř sedmi tisíc lidí v Česku. Zatímco mezi muži pacientů ubývá, v případě žen počet výrazně roste. Lékaři věří, že se podaří rozšířit léčbu imunoterapií, kterou pojišťovny od března hradí. Do té doby ji navíc mohli lékaři nasadit pouze u pacientů, kteří již prošli chemoterapií. U části pacientů je přitom imunoterapie velice účinná. Řada onkologických pracovišť ji ale nevyužívá. „Prošel jsem několika zařízeními, než mi imunoterapii nasadili,“ potvrzuje pacient s plicním karcinomem Josef.

Každým rokem celosvětový počet lidí s rakovinou plic roste. Za posledních padesát let se roční výskyt tohoto onemocnění u žen zvýšil o 32,8 procenta, zatímco u mužů o 9,9 procenta klesl. Je to dáno především tím, že dříve kouřili hlavně muži, kteří také dříve umírali. "Klíčové je zachytit nádor v raném stádiu, což se u rakoviny plic nedaří," říká předseda České aliance proti chronickým respiračním onemocněním Vítězslav Kolek.

Mezi nejnovější způsoby léčby patří imunoterapie. Má jiný mechanismus účinku než chemoterapie nebo cílená léčba. Látky podávané do těla pacienta cílí na receptory na povrchu buněk, které komunikují s imunitním systémem. Naše vlastní imunita neumí proti nádorovým buňkám bojovat. Díky imunoterapii jsou takové buňky rozpoznány a zničeny. Nastartuje totiž v těle pacienta dlouhodobý boj s karcinomem.

"Letošní výsledky dokazují minimálně pětileté přežití po léčbě," uvedl Kolek na tiskové konferenci, kterou lékaři uspořádali před blížícím se Světovým dnem plicní rakoviny 1. srpna.

V tuto chvíli imunoterapii využívá v České republice prvních 50 pacientů s pokročilou rakovinou plic. Mezi nimi je i pan Josef. "Začal jsem vykašlávat krvavé hleny, takže jsem hned vyrazil za svojí praktickou lékařkou. Ta mě okamžitě poslala na plicní, kde mi udělali rentgen, bronchoskopii a další vyšetření a bohužel konstatovali, že mám rakovinu plic s metastázemi v krční páteři," popsal, jak na onemocnění přišel.

Nyní se léčí kombinací chemoterapie a imunoterapie, do nemocnice dochází jednou za tři týdny. "Prošel jsem ale několika zařízeními, než mi imunoterapii nasadili," potvrdil realitu, na kterou lékaři upozorňují. Řada vhodných pacientů není přesměrována do komplexních onkologických center, kde by nový způsob léčby mohli podstoupit. Připouští, že léčba je nákladná, od března ji hradí pojišťovny.

Kombinace s další léčbou je ještě účinnější

Karcinom plic se dělí na malobuněčný a nemalobuněčný. U malobuněčného karcinomu většinou jiná léčba kromě chemoterapie nefunguje. Data, která zaznamenala Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním, dokazují, že se v Česku nejvíce rozšiřuje nemalobuněčný typ rakoviny, u kterého zabírají všechny typy léčby a to i biologická.

Čím dříve se nemoc podaří odhalit, tím větší šance na vyléčení je. To se však příliš nedaří. "Detekce časných stádií jedna a dvě je v tuto chvíli pod 20 procent, a to jsou ti, které můžeme zachránit," říká Kolek.

Rakovinu plic dostane každý čtvrtý kuřák. "Chceme zamezit rozvíjení nemoci tím, že ji zachytíme hned na začátku. Pomáhá k tomu takzvaný screening, tedy preventivní vyšetření například mamografem, které bychom chtěli pravidelně zavést u lidí od 55 let," pokračuje Kolek. V případech kdy se používá léčba imunoterapií zároveň s chemoterapií, je účinek trojnásobný.

Čekací listiny ohrožují životy

Dalším způsobem, jak se zbavit nebo přinejmenším zmírnit dopady rakoviny plic, je léčba biologická. Působí na pochody, které probíhají v nádorových buňkách, a je účinná především u nemalobuněčného karcinomu.

Účinným způsobem léčby je i radioterapie. V České republice dlouhodobě nepřekračuje počet ozářených pacientů 25 procent. Hlavním důvodem malého procenta lidí využívajících radioterapii je čekací doba. "Dva měsíce na čekací listině jsou pro nemocného život ohrožující," tvrdí doktorka z onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Milada Zemanová.

Plicní nádory lze vyléčit radioterapií jen v omezeném rozsahu a to v případě, že je nádor menší než čtyři centimetry a nejsou zasaženy lymfatické uzliny. I přesto je nutné podávat velké množství záření. Celkově je tento způsob možný jen pro deset procent případů, které jsou v prvním stádiu rakoviny plic. Ozařování limituje pohyb nádoru. "Před každou dávkou záření musíme prvně pacienta podrobit vyšetření, při němž zjistíme, kam se nádor posunul," doplňuje Zemanová.

Léčba na míru

Vzhledem k tomu, že Česku patří v počtu výskytu lidí s karcinomem plic 13. místo v Evropě a 23. na světě, je jeho léčení jednou z priorit. Budoucnost léčby karcinomu plic nabízí několik možností. Lékaři se chtějí zaměřit hlavně na preventivní screening a rozvoj imunoterapie. Budoucnost vidí také v personalizované a precizní onkologii.

"Personalizovaná onkologie bude přizpůsobená charakteristice nemocného jedince. Jde o léčbu na míru. Na základě genetických znaků bude fungovat onkologie precizní," vysvětluje předseda onkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Luboš Petruželka. Dále zmiňuje, že mezi ostatní lékařské vymoženosti, které se v budoucnosti budou využívat častěji, je tekutá biopsie. Díky ní budou lékaři moct zjistit stav nádoru přímo z rozboru krve.