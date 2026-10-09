„Každý cizí, kdo tu staví, chce vydělat.“ Dřív nejbohatší obec hledá nové obyvatele

Z celkových sta obyvatel tvoří pětinu děti. Tohle je poměrně výjimečný a optimistický statistický údaj dokazující, že šumavská Modrava se vymření bát nemusí. Obec ale bobtnala kvůli apartmánovému bydlení. Tenhle trend chce zlomit budováním vlastních bytů, do nichž by ráda přilákala nové občany. V rámci předvolební série tentokrát deník Aktuálně.cz vyrazil k bavorským hranicím.
„Když jsem šel před padesáti lety do civilu, tak tady byl metr sněhu,“ ukazuje si muž do poloviny stehen schovaných pod maskáčovými pracovními kalhotami. Vybavuje si tak 1. říjen 1975, kdy mu skončila dvouroční vojna.
Spolu s dalšími třemi kamarády, kteří se právě pohybují kolem nízkého dřevěného domu v kopci nad Modravou, základní službu strávil u 7. brigády pohraniční stráže. „Byli jsme psovodi, kuchař a spojař,“ představuje partu bývalých pohraničníků.
Je znát, že rádi vzpomínají na pořádky před rokem 1989. U domku mají hned tři pomníky patřící bývalým pohraničníkům, vedle nich se zase vyjímá starý kamenný kříž – nejspíš z některého z řady šumavských německých hřbitovů.
Trvalé bydliště tu má ale jen jeden z bývalých pohraničníků, ostatní kamarádi mu prý na Modravu několikrát do roka přijíždějí pomoct s opravami domku. „Však se ho zeptejte, my tady jen jezdíme, protože se nám tu líbí,“ shodují se „veteráni“ a vzpomínají na své roty na Březníku či Javoří Pile.
Starousedlíkovi přicházejícímu s plnou lahví čiré pálenky se ale s novinářem mluvit nechce. „Špatně se tu žije,“ upírá pohled do asfaltky před dřevěným stavením. „Tak pojďte tady bydlet,“ pokračuje nespokojeně bývalý pohraničník v chůzi a se šnapsem mizí na kryté terase.
To dole v obci panuje přívětivější atmosféra. Byť je jeden z prvních všedních dnů letošního října, už dopoledne tudy prošlo několik desítek turistů. Německy mluvící pár se psy právě svačí na dřevěném posezení, další návštěvníci zase vystupují z autobusu ze Sušice.
„Centrem“ se právě prochází i starosta Jaroslav Doležal (NK). Čeká na geodety. Jak vysvětluje, v příštím volebním období by se tu mělo rozjet několik staveb. Ještě předtím ale Modravu čeká řada demolic – ať už dříve vyhlášeného občerstvení Arnika, nebo bývalé požární zbrojnice.
„Bude se dodělávat i parkoviště,“ vypichuje Doležal, který právě končí své první volební období v čele Modravy. Před čtyřmi lety vystřídal Antonína Schuberta „proslaveného“ příkrým přístupem k ochráncům přírody a některým krokům Národního parku Šumava, který obec bez přestávky vedl od roku 1994.
„Postavit chceme dva nové dvojdomky pro trvalé bydlení. Potřebujeme byty pro lidi, protože každý z těch ,cizích‘, kdo tu staví, si buduje něco, na čem by vydělal,“ tvrdí Doležal.
Zájemců o moderní obecní – a dosud neexistující – bydlení je prý mnoho. Radnice prý bude vybírat prioritně ty, kdo v šumavské vesnici dlouhodobě žijí nebo pracují.
„Aby ti, co tady nyní dorůstají, měli kde bydlet a nemuseli se stěhovat. Jako všude jinde potřebujeme i tady na Modravě zvyšovat počet obyvatel,“ pokračuje starosta. Aktuálně tu žije 81 dospělých a 23 dětí. „Kdo to má?“ těší jej.
Stejně jako jeho předchůdce Schubert se i Jaroslav Doležal na Šumavu přistěhoval před rokem 1989 a začal tu pracovat jako hajný. A na Modravě se usadil. Velmi dobře tak zná místní realitu, kdy kvůli nedostatku služeb zdejší obyvatelé na stáří odcházejí „dolů do vnitrozemí“.
Obec si proto vydržuje alespoň samoobsluhu s bufetem. „Jen s prodejem základních potravin by nevyžili,“ ukazuje Doležal na prodejnu v přízemí obecního penzionu, která dnes nabízí třeba i teplý boršč. „Loni se nám do obchodu podařilo dostat dobré nájemce, až teď se to dostalo do tempa a lidi chodí a nakupují,“ zní starosta spokojeně.
Díky tomu, že si na Modravě před dvaceti lety vybudoval své sídlo podnikatel Zdeněk Bakala (vlastník vydavatelství Economia, kam patří i deník Aktuálně.cz, pozn. red.), obecní kasa získala stovky milionů korun z daňových výnosů. Modrava se tak v přepočtu na obyvatele na několik let stala nejbohatší obcí v Česku.
Zdejší občané proto od radnice dostávali zdarma palivové dříví, příspěvek za narození miminka, na dopravu či dotaci na elektrickou energii. Tyhle doby jsou už ale pryč. „Trošičku jsme zdražili obecní bydlení, místo dvou fůr dřeva už obyvatelé dostávají jen jednu,“ pokyvuje hlavou starosta.
„Za uplynulé čtyři roky jsme se snažili běžný provoz obce stabilizovat, abychom netratili a nevydávali o moc víc peněz, než dostáváme. Jinak bychom časem došli do minusu,“ počítá Doležal.
V dobách jeho předchůdce Antonína Schuberta město peníze investovalo či ukládalo do fondů, ne vždy ale šlo o povedený krok. Před devíti lety tak třeba Modrava vložila přes dvě stě milionů korun do investiční společnosti WCA International, která ale zkrachovala.
„Byly tam asi dva špatné kroky, další fondy ale zase peníze přinesly. Už se k tomu nechceme vracet, většina peněz se nám vrátila,“ ztrácí starosta Doležal řeč. Vyzdvihuje naopak půjčky a investici do firmy Bohemia Healing Marienbad Waters, která stáčí minerálku v Mariánských Lázních a Bílině.
Modrava má nyní na účtech několik stovek milionů a místo mohutného rozvoje volí udržovací strategii. Tak, aby postupně rostl počet zdejších obyvatel a apartmánovou výstavbu nahradily spíš domy a byty pro trvalé bydlení.
A i kvůli tomu, co všechno se v téhle části Česka stalo po roce 1945, jsou Modravští velmi rozliční. Každý z nich sem přišel kvůli něčemu jinému. Bývalý hajný je starostou, muž střežící v mládí železnou oponu se samopalem na krku zase jedním – dle vlastních slov nespokojeným – obyvatelem.
„Lidi bereme, jací jsou. Domluvíme se,“ usmívá se Jaroslav Doležal a do očí se mu opírá ostré říjnové slunce.
Viděli jste? Šumava zaznamenala pohyb rysů
Agent imigračního úřadu v New Yorku postřelil muže, který jel v autě s dítětem
Agent amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) ve čtvrtek odpoledne v New Yorku postřelil osmadvacetiletého muže z Dominikánské republiky, který jel v automobilu s pětiletým chlapcem.
Po 65 letech chystají USA vojenskou popravu. Její průběh bude možné sledovat online
Poprava zastřelením někdejšího armádního psychiatra Nidala Hasana, který v roce 2009 zabil na základně v Texasu 13 lidí a dalších 32 zranil, bude přenášena živě. S odvoláním na vyjádření Pentagonu o tom ve čtvrtek večer informovala agentura AP, podle níž jde o překvapivou informaci vzhledem k tomu, že jde o první vojenskou popravu ve Spojených státech za více než 65 let.
Nenechte si ujít: Na východ od ráje jako minisérie či dravá Heda Gablerová v Olomouci
Florence Pughová v novém seriálovém zpracování románu Na východ od ráje, výborně hodnocený romantický snímek Milovník, ne bojovník, komorní indie-folk od filipínsko-islandského umělce, Ibsenova klasika v Moravském divadle Olomouc nebo výstava české malířky, ilustrátorky a animátorky Ester Nemjó, která se inspirovala vlastní rodinnou dovolenou.
Letadlová loď Abraham Lincoln se vrátila do USA. Na moři byla 265 dní
Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem.
Piloty formule 1 ohrožuje nečekané nebezpečí. Přichází ze sousední země
Po dešti v Malajsii piloty formule 1 čekají znovu extrémní podmínky. V ulicích Singapuru se budou muset vypořádat také s kouřovým oparem, který do městského státu přinášejí požáry ze sousední Indonésie.