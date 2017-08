Každému se líbí něco jiného, děti musely ve třídách sedět v bundách, hájí obec rekonstrukci školy

před 1 hodinou

Zastupitelé obce Kamenné Žehrovice hájí rekonstrukci historické budovy základní školy, kterou mnozí označují za necitlivou. Podle nich byla škola v zoufalém stavu, náklady na vytápění byly enormní a děti musely ve třídách v zimě sedět i v bundách. Obec se hájí, že dala přednost funkčnosti zateplení před zachováním historického rázu. Sochy z původních výklenků fasády prý umístí v přilehlém parku a interiéru školy.

Kamenné Žehrovice (Kladensko) - Rekonstrukce budovy základní školy v Kamenných Žehrovicích vyvolala v posledních dnech na sociálních sítích vlnu nevole. Zateplení a výměna oken totiž zcela setřely historický ráz budovy a podle kritiků je výsledek nevkusný. Zastupitelstvo obce se ale hájí, že prioritou bylo školu zateplit, aby žáci nemuseli v zimě ve třídách sedět v bundách.

Zastupitelstvo v čele se starostkou Soňou Černou napsalo, že jeho členové jsou si vědomi toho, že rekonstrukce do jisté míry setřela původní historizující vzhled budovy, postavené na přelomu 19. a 20. století. Hlavním důvodem však podle nich bylo to, aby se snížily náklady na vytápění, což by například ponechání výklenků se sochami značně komplikovalo.

"Budova školy byla ve velmi špatném stavu, vlhká, objevovala se v ní plíseň a náklady na její vytápění byly enormní, přičemž při nižších teplotách v zimě prakticky ani nebylo možné ji vytopit tak, aby v ní děti nemusely sedět ve svetrech či dokonce bundách," uvádějí zastupitelé v prohlášení. Ponechání původních soch zdobících fasádu prý s projektanty projednávali, dali však přednost funkčnosti a úspornosti.

"Ponechání výklenků se sochami podle vyjádření architekta nebylo možné, respektive by dramatickým způsobem snížilo účinnost prováděných úprav," argumentují zastupitelé. "Sochy byly samozřejmě zachovány a budou umístěny dílem v parku před školou, dílem v interiéru školy," dodávají.

Zastupitelstvo také uznalo, že výrazný posun ve vzhledu budovy je "zpočátku těžko vstřebatelný". "Na druhou stranu, každému se líbí něco jiného a zastupitelé se v obci setkali nejen s negativními, ale též pozitivními ohlasy," stojí v prohlášení, podle nějž celá stavba proběhla v souladu se zákonem.

Kritiku fasády označila již dříve ředitelka školy Marie Kolářová za mediální kampaň.

Návrh na novou podobu školy vytvořila společnost Qualit projekt v roce 2015, nikdo z místních proti ní neprotestoval a podle starostky Černé se jim líbí i teď. Za nenávistnými komentáři na novou podobu školy podle ní stojí lidé, kteří v obci nebyli a školu nikdy neviděli.

Diskuse na sociálních sítích vyvolal především příspěvek architekta Ondřeje Chutného, který kritizoval, že historicky cenná fasáda byla nahrazena polystyreny. Budova však nikdy nepatřila na seznam chráněných historických staveb.