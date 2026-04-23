Každé desáté dítě pije denně "energeťáky", pětina jich kouří e-cigarety

ČTK

Desetina studentů do 18 let pije denně energetické nápoje. Pětina kouří každý den elektronické cigarety, pět procent používá nikotinové sáčky. Nikotinu by se čtvrtina dotázaných jen těžko na měsíc vzdávala. Ukázal to průzkum vydavatele studentských průkazů ISIC. Odpovídalo 3412 studentů.

Počítač energetický nápoj ilustračníFoto: Shutterstock.com
Energetické nápoje pije denně devět procent dotázaných do 18 let, dalších 16 procent si je dává několikrát týdně a třetina pak příležitostně. Nikdy je nepijí dvě pětiny mladých pod 18 let.

Slazené kolové nápoje si denně nalijí tři procenta mladých, dalších 14 procent několikrát týdně a téměř dvě třetiny příležitostně. Kávu denně či několikrát týdně pije celkem 29 procent respondentů.

Mezi studenty pod 18 let elektronické cigarety denně kouří pětina, klasické cigarety dvě procenta a zahřívaný tabák jedno procento. Nikotinové sáčky denně používá pět procent nedospělých studujících.

Cigarety vůbec nekouří tři čtvrtiny mladých nad 18 let, dalších 17 procent si zapálí příležitostně. Denně či několikrát týdně kouří cigarety šest procent dospělých studentů. Elektronické cigarety denně používá 14 procent respondentů nad 18 let, zahřívaný tabák procento a nikotinové sáčky osm procent.

Čtvrtina studentů odpověděla, že by se jen těžko vzdali nikotinu. Kofein by si nedokázala na jeden měsíc odepřít pětina mladých do 18 let a tři z deseti nad 18 let. Marihuanu by jen těžko odkládali tři ze 100 odpovídajících, kratom dva ze 100 a tvrdé a taneční drogy jeden ze 100.

Poslanci a poslankyně minulé sněmovny začali diskutovat o možném omezení dostupnosti energetických nápojů dětem. Debatovali i o opatřeních ke snížení konzumace slazených nápojů.

Canada's PM Carney meets with Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy in Halifax

ŽIVĚ Zelenskyj ocenil půjčku od EU, první miliardy by chtěl v květnu či červnu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes ocenil schválení půjčky 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) od Evropské unie jako důležitý krok pro obranu Ukrajiny i pro vztahy s EU. Kyjev podle něj pracuje na tom, aby Ukrajina získala první část půjčky už v květnu či červnu. Peníze jsou potřebné pro výrobu a nákup zbraní, jakož i na přípravu kritické infrastruktury na příští zimu, vysvětlil.

Hungary's election winner Magyar talks to the media after talks between parties on preparations for the first session of the Parliament in Budapest

Maďarská aliance obviňuje Slovensko z konfiskací, vláda to popírá

Slovensko od roku 1991 dosud prokazatelně zkonfiskovalo na základě takzvaných Benešových dekretů 5388 pozemků. Uvedla to neparlamentní strana Maďarská aliance, která na Slovensku zastupuje početnou maďarskou menšinu. Správce státní půdy SPF to v reakci podle médií odmítl a tvrdil, že případy se zejména týkají odstraňování dřívějších chybných zápisů v evidenci pozemků.

Prezident Petr Pavel se setkal s premiérem Andrejem Babišem

O účasti na summitu NATO budou Pavel s Babišem jednat 8. května

Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem (ANO) sejde 8. května ráno. Termín schůzky, na které mají hovořit o účasti na summitu NATO, sdělil ve čtvrtek Babiš na tiskové konferenci před odletem na neformální jednání premiérů Evropské unie.

