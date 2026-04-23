Každé desáté dítě pije denně "energeťáky", pětina jich kouří e-cigarety

Desetina studentů do 18 let pije denně energetické nápoje. Pětina kouří každý den elektronické cigarety, pět procent používá nikotinové sáčky. Nikotinu by se čtvrtina dotázaných jen těžko na měsíc vzdávala. Ukázal to průzkum vydavatele studentských průkazů ISIC. Odpovídalo 3412 studentů.
Energetické nápoje pije denně devět procent dotázaných do 18 let, dalších 16 procent si je dává několikrát týdně a třetina pak příležitostně. Nikdy je nepijí dvě pětiny mladých pod 18 let.
Slazené kolové nápoje si denně nalijí tři procenta mladých, dalších 14 procent několikrát týdně a téměř dvě třetiny příležitostně. Kávu denně či několikrát týdně pije celkem 29 procent respondentů.
Mezi studenty pod 18 let elektronické cigarety denně kouří pětina, klasické cigarety dvě procenta a zahřívaný tabák jedno procento. Nikotinové sáčky denně používá pět procent nedospělých studujících.
Cigarety vůbec nekouří tři čtvrtiny mladých nad 18 let, dalších 17 procent si zapálí příležitostně. Denně či několikrát týdně kouří cigarety šest procent dospělých studentů. Elektronické cigarety denně používá 14 procent respondentů nad 18 let, zahřívaný tabák procento a nikotinové sáčky osm procent.
Čtvrtina studentů odpověděla, že by se jen těžko vzdali nikotinu. Kofein by si nedokázala na jeden měsíc odepřít pětina mladých do 18 let a tři z deseti nad 18 let. Marihuanu by jen těžko odkládali tři ze 100 odpovídajících, kratom dva ze 100 a tvrdé a taneční drogy jeden ze 100.
Poslanci a poslankyně minulé sněmovny začali diskutovat o možném omezení dostupnosti energetických nápojů dětem. Debatovali i o opatřeních ke snížení konzumace slazených nápojů.
