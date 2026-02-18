Každá pátá žena má osobní zkušenost s domácím násilím, zjistili statistici

Osobní zkušenost s partnerským domácím násilím má v České republice 17 procent Čechů a Češek. Vyplývá to z lednového průzkumu agentury STEM. U žen má osobní zkušenost s domácím násilím 22 procent, u mužů 12 procent.
Výsledky přepočtené na celou populaci ukazují, že 25 procent dospělých se setkalo osobně nebo u někoho v rodině s psychickým násilím, 24 procent s fyzickým násilím, 18 procent s kontrolujícím jednáním, 13 procent s ekonomickým násilím ze strany druhého z partnerů a sedm procent Čechů a Češek má zkušenost se sexuálním partnerským násilím.
Psychické násilí představuje například ponižování, vyhrožování, nadávky, zastrašování či izolaci, fyzické násilí facky a bití, kontrolující jednání zákaz kontaktu s širší rodinou či přáteli, kontrolu soukromé komunikace, e-mailů, pronásledování a podobně, ekonomické násilí znamená omezování přístupu k penězům, účtům, omezování ve výkonu práce či zadlužení druhého z partnerů a sexuální násilí přinucení k pohlavnímu styku.
"Partnerské domácí násilí je závažný problém. V České republice se tři procenta dospělých bála jít v posledních 12 měsících domů kvůli domácímu násilí. Tyto výsledky jsou alarmující, protože se jedná odhadem o 260.000 dospělých, kteří nevnímají domov jako bezpečné místo. Zároveň každý druhý dospělý v České republice minimálně slyšel o někom, kdo se v této nepříjemné situaci nachází," uvedla analytička STEM Kateřina Duspivová.
U někoho v rodině se s partnerským domácím násilím setkalo 21 procent lidí. O někom v širším okolí, kdo se potýká s domácím násilím ze strany druhého z partnerů, slyšela téměř polovina dospělých.
Zkušenost s domácím násilím ze strany druhého z partnerů mají častěji lidé s nižším vzděláním, s horšími socioekonomickými podmínkami a častěji lidé v nižším středním věku, tedy 30 až 44letí.
